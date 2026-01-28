  • Megjelenítés
Már nem a tél a legnagyobb ellenség - brutális nyári áramcsúcsokra készül Magyarország

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) január elején nyilvános egyeztetésre bocsátotta a 2025. évi villamos energia hálózatfejlesztési tervet, az érdekeltek, vagyis a rendszerhasználók pedig február 6-ig küldhetik meg észrevételeiket a Hivatal részére. Az évente elkészített terv legújabb, még nem jóváhagyott változata egyebek mellett tartalmazza az áramtermelő és -fogyasztó technológiák következő években várható hazai elterjedésére vonatkozó prognózisokat, valamint új elemként most először számol a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó fogyasztók áramfogyasztási szokásait befolyásolni képes idősávos/dinamikus új tarifarendszer bevezetésével is.
Az átviteli rendszerirányító (MAVIR) által - a villamosenergia-törvénynek megfelelően - évente elkészített dokumentum egyebek mellett tartalmazza az átviteli és az elosztó hálózat következő tíz évben megépítendő vagy felújítandó elemeit, a már jóváhagyott fejlesztéseket. A hálózatfejlesztési terv több, a MAVIR honlapján elérhető elemből áll, köztük a magyar villamosenergia-rendszer várható alternatív jövőképeit bemutató dokumentummal (A magyar VER természetviselkedései), amely két forgatókönyvben igyekszik előre vetíteni a főbb hazai áramtermelési és -felhasználási viszonyok következő tíz évben lehetséges alakulását, egy mérsékelt gazdasági növekedést (#1 természetviselkedés), valamint egy nagyobb gazdasági növekedést feltételező (#2 természetviselkedés) szcenárió alapján.

A hálózatfejlesztési terv és a villamosenergia-rendszer jövőjére vonatkozó modellek jelentőségét fokozza, hogy a világszerte tartó elektrifikációs trend hatására a teljes energiafelhasználás egyre nagyobb része villamos energiában valósul meg, ahogy ez például a közlekedés és a fűtés területén jól látható. Nagyrészt ez okozza a magyarországi rendszerterhelési (lényegében a pillanatnyi országos áramfogyasztási) csúcsértékek folyamatos emelkedését, így a 2026 januári jelentős, többszöri rekorddöntését is.

Az új hálózatfejlesztési terv (HFT) prognózisai szerint

a rendszerterhelés növekedése a következő években is folytatódik,

így a téli csúcs a 8 182 megawattos (MW), január 13-án született rekord értékről 2030-ig akár 10 462 MW-ra is emelkedhet, 2035-ig pedig elérheti a 12 120 MW-os értéket is, nagyrészt a hőszivattyúk folytatódó térnyerésének hatására.

Ezeket az értékeket azonban akár jócskán meg is haladhatják a nyári napközbeni rendszerterhelési csúcsok, amelyek 2030-ig akár 12 545 MW-ra, 2035-ig pedig 14 106 MW-ra nőhetnek az egyre forróbb nyarak és a klímaberendezések terjedése következtében a 2024-ben regisztrált 7 036 MW-os aktuális csúcsról.

Erre korábban nem volt példa,

a téli rendszerterhelési rekordok ugyanis eddig mindig meghaladták a nyári rekordokat.

Az alábbi táblázat összefoglalja a 2025-ös HFT jellemző időszaki rendszerterhelési prognózisait forgatókönyvtől, illetve módszertől (bottom-up - BU, top-down - TD) függően.

MAVIR

A terv tartalmazza a rendszerterhelés növekedését hajtó fő technológiák várható magyarországi terjedésére vonatkozó prognózisokat is.

Ezek szerint az elektromos autók száma a 2025-ös körülbelül 110 ezerről konzervatív felfutás esetén közel megkétszereződhet 2030-ig, 2025-ig pedig újabb mintegy 100 ezerrel bővülhet. Dinamikus felfutás esetén a következő öt évben három és félszeresére,

2035-ig pedig jóval félmillió fölé emelkedhet a magyarországi villanyautók száma

öszevetésül: a hazai személygépjármű-állomány darabszáma meghaladja a 3 milliót.

MAVIR

Az elektromos kis tehergépjárművek, és az elektromos buszok elterjedése pedig még gyorsabb lehet a HFT-ben olvasható prognózisok alapján; igaz, a villanyautókénál jóval kisebb bázisról indulva.

Ami a villanyautó-töltési szokásokat illeti, bár egyre jelentősebb az otthon töltés szerepe, a hálózatfejlesztési terv csak a publikus töltőállomások várható darabszámára vonatkozóan tartalmaz prognózisokat.

Ezek alapján a következő években is a normál e-töltők fogják uralni a nyilvános telepítéseket, számuk pedig a jelenlegi több mint 3 000-ről akár csaknem meg is tízszereződhet 2035-ig, míg a 863 darabos hazai publikus gyorstöltő állomány legfeljebb mintegy 7 000-re bővülhet.

MAVIR
MAVIR

A hőszivattyúk jelenlegi elterjedésére nem áll rendelkezésre pontos statisztika, ezért a HFT az elosztók tarifarendszeren keresztül rendelkezésre álló adatok (H tarifa, B GEO tarifa) alapján határozza meg a sarokévi értékeket.

Szakértői várakozások szerint a lakossági szektorban a fűtési és a hűtési feladatokat is ellátó levegő–víz technológiai rendszerek további gyors, széles körű elterjedése várható. Az üzleti (ipar és szolgáltatások) szektorban az eddigi trendek alapján továbbra is a geotermikus hőszivattyúk felfutása várható nagyobb arányban. A fűtési és hűtési célokra telepített és méretezett lakossági és vállalati hőszivattyúk darabszáma egyaránt megtöbbszöröződhet a következő öt-tíz évben:

MAVIR
MAVIR

Külön prognózis készült a lakossági klímákra, melyek jellemzően kisebb egységteljesítményű, elsődlegesen hűtési céllal telepített, de az új telepítések esetén jelentős arányban hűtő-fűtő funkciót is ellátni képes levegő-levegő típusú légkondicionáló egységek.

Az elsősorban hűtési célra telepített klímák

már napjainkban a 1,5 milliót közelítő darabszáma a következő években várhatóan jóval 2 millió fölé emelkedik.

MAVIR

Mindemellett a következő években jelentős új ipari fogyasztói igény is jelentkezik a hazai villamosenergia-rendszerben: ennek volumene 2030-ig mintegy 2 200-2 500 MW (megavoltamper - MVA), 2035-ig pedig 2 500-2 800 MW lehet, attól függően, hogy milyen arányban valósulnak meg az ipari fogyasztói csatlakozási igények.

A fentieken túl a terv tartalmazza a főbb forrásoldali technológiák várható terjedésére vonatkozó prognózisokat is.

  • E szerint a hazai naperőművek beépített teljesítőképessége a jelenlegi megközelítőleg 8,5 gigawattról (GW) 2030-ig 13,3-14,5 GW-ra, 2035-ig pedig 14,4--16,5 GW-ra bővülhet.
  • A magyar szélerőmű-flotta esetében a mostani 0,33 GW-ról 1,09 GW-ra, illetve 1,09-1,24 GW-ra nőhet az összesített teljesítmény az adott sarokévekig - legalábbis jelen állás alapján.
  • A fogyasztó, illetve forrás oldalon egyaránt megjelenő akkumulátoros energiatermelők teljesítménye pedig 0,1609 GW-ról 1,7-3 GW-ra, valamint 1,8-3,2 GW-ra emelkedhet Magyarországon öt, illetve tíz év alatt.

Összehasonlításul: a magyar energiastratégia célszám 2030-ra a naperőművek esetében "közel" 12 GW, a szélerőművek esetében pedig 1 GW a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2024. évi aktualizált változata szerint, míg a tavaly év végi kormányzati megnyilatkozások alapján energiatárolási beépített teljesítmény tekintetében a NEKT-ben szereplő 1 GW-os célt 2, illetve 3 GW-ra emelték, ebbe azonban az akkumulátoros mellett egyéb technológiák (szivattyús-tározós erőművek) is beleértendők.

MAVIR
MAVIR

A hálózatfejlesztési terv szerint 2030-ban már az új gáztüzelésű erőművek, 2035-ben pedig a Paks II erőmű is termelni fog, ugyanakkor a HFT kockázati tényezőként az üzembelépés esetleges csúszásával is számol.

(A MEKH a nyilvános konzultációt követően közzéteszi az egyeztetés eredményét, majd határozatban dönt a hálózatfejlesztési terv jóváhagyásáról.)

Új, zónaidős tarifarendszer jön

A HFT újdonsága, hogy öt- és tízéves távon számol a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó fogyasztók áramfogyasztási szokásait befolyásolni képes idősávos/dinamikus árazás bevezetésével. Azáltal ugyanis, hogy a MEKH létrehozta az úgynevezett KIF IV (negyedik generációs kisfeszültségű idősoros fogyasztói) tarifát, megteremtődött az eltérő rendszerhasználati díjak alkalmazásának lehetősége ebben a fogyasztói szegmensben. A szabályozás célja a fogyasztás egy részének átütemezése díjalapú ösztönző segítségével a fogyasztási csúcsidőszakoktól a kisebb felhasználású időszakok felé (amint az a vezérelt - korábban éjszakai - áram esetében működik).

Ez a – jelenlegi tervek alapján nem kötelező, hanem választható opcióként létrehozott – tarifa az okosmérővel rendelkező felhasználók idősoros elszámolásának céljára lesz alkalmazva a jövőben, mégpedig három zónaidő alapján: reggel 6-17 óra között a nappali zónaidőt, 17-22 óra között a csúcsidőszakot, 22-6 óra között pedig a völgy időszakot megkülönböztetve. A HFT szerint az új tarifarendszerrel az érintett eszközök használatából adódó rendszerterhelés mintegy 20%-a lesz rugalmasan átütemezhető, vagyis a téli és nyári csúcsidőszakokban az említett arányú terheléscsökkentés, a tavaszi minimum időszakban pedig ugyanekkora arányú terhelésnövelés került figyelembevételre.

