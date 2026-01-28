Már nem a tél a legnagyobb ellenség - brutális nyári áramcsúcsokra készül Magyarország

Az átviteli rendszerirányító (MAVIR) által - a villamosenergia-törvénynek megfelelően - évente elkészített dokumentum egyebek mellett tartalmazza az átviteli és az elosztó hálózat következő tíz évben megépítendő vagy felújítandó elemeit, a már jóváhagyott fejlesztéseket. A hálózatfejlesztési terv több, a MAVIR honlapján elérhető elemből áll, köztük a magyar villamosenergia-rendszer várható alternatív jövőképeit bemutató dokumentummal (A magyar VER természetviselkedései), amely két forgatókönyvben igyekszik előre vetíteni a főbb hazai áramtermelési és -felhasználási viszonyok következő tíz évben lehetséges alakulását, egy mérsékelt gazdasági növekedést (#1 természetviselkedés), valamint egy nagyobb gazdasági növekedést feltételező (#2 természetviselkedés) szcenárió alapján.
A hálózatfejlesztési terv és a villamosenergia-rendszer jövőjére vonatkozó modellek jelentőségét fokozza, hogy a világszerte tartó elektrifikációs trend hatására a teljes energiafelhasználás egyre nagyobb része villamos energiában valósul meg, ahogy ez például a közlekedés és a fűtés területén jól látható. Nagyrészt ez okozza a magyarországi rendszerterhelési (lényegében a pillanatnyi országos áramfogyasztási) csúcsértékek folyamatos emelkedését, így a 2026 januári jelentős, többszöri rekorddöntését is.
Az új hálózatfejlesztési terv (HFT) prognózisai szerint
a rendszerterhelés növekedése a következő években is folytatódik,
így a téli csúcs a 8 182 megawattos (MW), január 13-án született rekord értékről 2030-ig akár 10 462 MW-ra is emelkedhet, 2035-ig pedig elérheti a 12 120 MW-os értéket is, nagyrészt a hőszivattyúk folytatódó térnyerésének hatására.
Ezeket az értékeket azonban akár jócskán meg is haladhatják a nyári napközbeni rendszerterhelési csúcsok, amelyek 2030-ig akár 12 545 MW-ra, 2035-ig pedig 14 106 MW-ra nőhetnek az egyre forróbb nyarak és a klímaberendezések terjedése következtében a 2024-ben regisztrált 7 036 MW-os aktuális csúcsról.
Erre korábban nem volt példa,
a téli rendszerterhelési rekordok ugyanis eddig mindig meghaladták a nyári rekordokat.
Az alábbi táblázat összefoglalja a 2025-ös HFT jellemző időszaki rendszerterhelési prognózisait forgatókönyvtől, illetve módszertől (bottom-up - BU, top-down - TD) függően.
A terv tartalmazza a rendszerterhelés növekedését hajtó fő technológiák várható magyarországi terjedésére vonatkozó prognózisokat is.
Ezek szerint az elektromos autók száma a 2025-ös körülbelül 110 ezerről konzervatív felfutás esetén közel megkétszereződhet 2030-ig, 2025-ig pedig újabb mintegy 100 ezerrel bővülhet. Dinamikus felfutás esetén a következő öt évben három és félszeresére,
2035-ig pedig jóval félmillió fölé emelkedhet a magyarországi villanyautók száma
öszevetésül: a hazai személygépjármű-állomány darabszáma meghaladja a 3 milliót.
Az elektromos kis tehergépjárművek, és az elektromos buszok elterjedése pedig még gyorsabb lehet a HFT-ben olvasható prognózisok alapján; igaz, a villanyautókénál jóval kisebb bázisról indulva.
Ami a villanyautó-töltési szokásokat illeti, bár egyre jelentősebb az otthon töltés szerepe, a hálózatfejlesztési terv csak a publikus töltőállomások várható darabszámára vonatkozóan tartalmaz prognózisokat.
Ezek alapján a következő években is a normál e-töltők fogják uralni a nyilvános telepítéseket, számuk pedig a jelenlegi több mint 3 000-ről akár csaknem meg is tízszereződhet 2035-ig, míg a 863 darabos hazai publikus gyorstöltő állomány legfeljebb mintegy 7 000-re bővülhet.
A hőszivattyúk jelenlegi elterjedésére nem áll rendelkezésre pontos statisztika, ezért a HFT az elosztók tarifarendszeren keresztül rendelkezésre álló adatok (H tarifa, B GEO tarifa) alapján határozza meg a sarokévi értékeket.
Szakértői várakozások szerint a lakossági szektorban a fűtési és a hűtési feladatokat is ellátó levegő–víz technológiai rendszerek további gyors, széles körű elterjedése várható. Az üzleti (ipar és szolgáltatások) szektorban az eddigi trendek alapján továbbra is a geotermikus hőszivattyúk felfutása várható nagyobb arányban. A fűtési és hűtési célokra telepített és méretezett lakossági és vállalati hőszivattyúk darabszáma egyaránt megtöbbszöröződhet a következő öt-tíz évben:
Külön prognózis készült a lakossági klímákra, melyek jellemzően kisebb egységteljesítményű, elsődlegesen hűtési céllal telepített, de az új telepítések esetén jelentős arányban hűtő-fűtő funkciót is ellátni képes levegő-levegő típusú légkondicionáló egységek.
Az elsősorban hűtési célra telepített klímák
már napjainkban a 1,5 milliót közelítő darabszáma a következő években várhatóan jóval 2 millió fölé emelkedik.
Mindemellett a következő években jelentős új ipari fogyasztói igény is jelentkezik a hazai villamosenergia-rendszerben: ennek volumene 2030-ig mintegy 2 200-2 500 MW (megavoltamper - MVA), 2035-ig pedig 2 500-2 800 MW lehet, attól függően, hogy milyen arányban valósulnak meg az ipari fogyasztói csatlakozási igények.
A fentieken túl a terv tartalmazza a főbb forrásoldali technológiák várható terjedésére vonatkozó prognózisokat is.
- E szerint a hazai naperőművek beépített teljesítőképessége a jelenlegi megközelítőleg 8,5 gigawattról (GW) 2030-ig 13,3-14,5 GW-ra, 2035-ig pedig 14,4--16,5 GW-ra bővülhet.
- A magyar szélerőmű-flotta esetében a mostani 0,33 GW-ról 1,09 GW-ra, illetve 1,09-1,24 GW-ra nőhet az összesített teljesítmény az adott sarokévekig - legalábbis jelen állás alapján.
- A fogyasztó, illetve forrás oldalon egyaránt megjelenő akkumulátoros energiatermelők teljesítménye pedig 0,1609 GW-ról 1,7-3 GW-ra, valamint 1,8-3,2 GW-ra emelkedhet Magyarországon öt, illetve tíz év alatt.
Összehasonlításul: a magyar energiastratégia célszám 2030-ra a naperőművek esetében "közel" 12 GW, a szélerőművek esetében pedig 1 GW a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2024. évi aktualizált változata szerint, míg a tavaly év végi kormányzati megnyilatkozások alapján energiatárolási beépített teljesítmény tekintetében a NEKT-ben szereplő 1 GW-os célt 2, illetve 3 GW-ra emelték, ebbe azonban az akkumulátoros mellett egyéb technológiák (szivattyús-tározós erőművek) is beleértendők.
A hálózatfejlesztési terv szerint 2030-ban már az új gáztüzelésű erőművek, 2035-ben pedig a Paks II erőmű is termelni fog, ugyanakkor a HFT kockázati tényezőként az üzembelépés esetleges csúszásával is számol.
(A MEKH a nyilvános konzultációt követően közzéteszi az egyeztetés eredményét, majd határozatban dönt a hálózatfejlesztési terv jóváhagyásáról.)
Új, zónaidős tarifarendszer jön
A HFT újdonsága, hogy öt- és tízéves távon számol a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó fogyasztók áramfogyasztási szokásait befolyásolni képes idősávos/dinamikus árazás bevezetésével. Azáltal ugyanis, hogy a MEKH létrehozta az úgynevezett KIF IV (negyedik generációs kisfeszültségű idősoros fogyasztói) tarifát, megteremtődött az eltérő rendszerhasználati díjak alkalmazásának lehetősége ebben a fogyasztói szegmensben. A szabályozás célja a fogyasztás egy részének átütemezése díjalapú ösztönző segítségével a fogyasztási csúcsidőszakoktól a kisebb felhasználású időszakok felé (amint az a vezérelt - korábban éjszakai - áram esetében működik).
Ez a – jelenlegi tervek alapján nem kötelező, hanem választható opcióként létrehozott – tarifa az okosmérővel rendelkező felhasználók idősoros elszámolásának céljára lesz alkalmazva a jövőben, mégpedig három zónaidő alapján: reggel 6-17 óra között a nappali zónaidőt, 17-22 óra között a csúcsidőszakot, 22-6 óra között pedig a völgy időszakot megkülönböztetve. A HFT szerint az új tarifarendszerrel az érintett eszközök használatából adódó rendszerterhelés mintegy 20%-a lesz rugalmasan átütemezhető, vagyis a téli és nyári csúcsidőszakokban az említett arányú terheléscsökkentés, a tavaszi minimum időszakban pedig ugyanekkora arányú terhelésnövelés került figyelembevételre.
Címlapkép forrása: Roni Rekomaa/Bloomberg via Getty Images
Nincs vége: vörös vonalakat húzott Grönland Donald Trumpnak - "Van két dolog, amiből nem engedünk"
Ezeket semmiképp nem lehet átlépni.
A kerti kutak korának vége kell legyen – már a magyar gazdaságot szárítjuk ki egy friss tanulmány szerint
Az OECD magyar vízkészletekről szóló vizsgálata szerint egyre nagyobb árat fizetünk az illegális kutakért.
Lendületben az OTP: itt az új történelmi csúcs
Ma is dőlnek a rekordok.
A szemünk láttára rohad szét a világ legnagyobb gazdasága, már készülni kell a piacok kilengésére
Nem egy, hanem öt kockázati forgatókönyv is fenyeget, amik felperzselhetik a pénzünket!
Váratlan trükkel cselezné ki legnagyobb riválisát Friedrich Merz – Elég lesz ez ahhoz, hogy megállítsa a katasztrófát?
Szász-Anhaltban új miniszterelnököt választottak.
Bukaresti irodaházat vett a Gránit Alapkezelő ingatlanalapja
Gigantikus üzlet született a szomszédos országban.
Hatalmas bankrablás történt Németországban, elindultak a perek
Széfeket fosztogattak, a biztosítás csak részben védi meg a károsultakat.
A Béketanács teljhatalmat adna Trumpnak, minden eszközt bevethet a háborús gócpontban
Az Egyesült Államok elnöke a világon még soha nem látott felhatalmazást kaphat.
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Megtérül a továbbtanulás? A legtöbb esetben igen, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt
Sokan érezhették azt a főiskolán ülve, hogy tényleg megérte a továbbtanulás? A Bankmonitor szakértői megvizsgálták ezt a kérdést, cikkükből kiderül, hogy mennyi idő alatt térülhet meg
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.