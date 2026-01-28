Vádat emelt az ügyészség Karácsony Gergely ellen

A vádirat szerint Karácsony Gergelye 2025. június 16-án közösségi oldalán jelentette be, hogy a Fővárosi Önkormányzat Budapest Pride néven rendezvényt szervez június 28-ára, és nyilvánosan részvételre hívta követőit.

A hatóság álláspontja szerint az esemény a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és bárki csatlakozhatott hozzá.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2025. június 19-én megtiltotta a rendezvény megtartását, részben a gyermekvédelmi jogszabályokra, részben pedig arra hivatkozva, hogy az adott időpontra és helyszínre már korábban más rendezvényt jelentettek be. A főpolgármester a tiltó határozatról tudomást szerzett, jogorvoslattal nem élt, ennek ellenére további nyilvános felhívásokat tett közzé, majd június 28-án személyesen vezette a Városháza Parktól a Műegyetem rakpartig tartó menetet, amelyen a becslések szerint több százezer ember vett részt.

Az ügyészség szerint ezzel megvalósult az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége.

Karácsony Gergely eddig azzal érvelt, hogy mivel a vonulást a Fővárosi Önkormányzat eseményeként szervezték meg, arra nem vonatkoznak a gyülekezési jog szabályai, az ügyészség azonban ezt az érvelést nem fogadta el.

A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán