Drasztikus fordulat: az ezüst árrobbanása miatt kényszerpályára került egy teljes iparág

A ma széles körben elterjedt napelemek technológiától függően eltérő mennyiséget, darabonként akár 20 grammot is tartalmazhatnak a nemesfémből. Bár ez a mennyiség szerénynek tűnhet,
a fotovoltaikus panel teljes költségének jelentős részét ez teszi ki
- a jelenlegi, unciánként jóval 100 dollár feletti ezüst-árfolyam mellett egy napelem gyártási költségének már akár több mint 30%-a is a felhasznált ezüsthöz fűződik. (Egy mobiltelefon 200-300 milligrammot, míg egy átlagos számítógép 1 gramm ezüstöt tartalmaz.)
A fizikai ezüst fokozódó kínálati szűkösségének lehetősége és a meredeken emelkedő árak miatt a nemesfém kiváltása kiemelt fontosságú kérdés az egyébként is kihívásokkal küzdő fotovoltaikus ipar számára.
A kínai gyártók dominálta iparágban a túlkapacitások és a túltermelés az elmúlt években a napelemek árát és a gyártók nyereségességét egyaránt a mélybe taszította, ehhez pedig az utóbbi években egyebek mellett az ezüst árának szárnyalása is hozzájárult, így az iparág meghatározó szereplői veszteségekkel zárhatták a 2025-ös pénzügyi évet.
Az ezüstöt az ismert fémek között
a legjobbnak számító elektromos vezetőképessége teszi olyan fontossá a napelemgyártó iparág számára.
A nemesfémet elsősorban ezüstpaszta formájában alkalmazzák a napelemekben, amit finom, rácsszerű mintázatokat képezve visznek fel (forrasztanak) a napelemcellák felületére, amelyeket szintén összekötnek egymással ezek a vezetékek. Ezekre az „ujjaknak” és „gyűjtősíneknek” nevezett fémszálakra hárul a feladat, hogy összegyűjtsék és a napelemcellából kivezetve továbbítsák azokat az elektronokat, melyek akkor keletkeznek, amikor a napfény a szilíciumot érve elektromos áramot hoz létre.
Az ezüsthöz képest minden lehetséges olcsóbb alternatív helyettesítő anyag, mint például a réz, kevésbé használható jól a napelemekben, és ezekkel a napelemek csak kisebb hatékonysággal tudnák a napfényt felhasználható energiává alakítani. Bár a legígéretesebb rézalapú fejlesztések már csak viszonylag kismértékű hatékonyságvesztést mutatnak az ezüst alkalmazásához képest, a tiszta rézpasztán alapuló megoldások technikailag ma még éretlenek, és további időre lesz szükség például a réz oxidációjának mérsékléséhez.
A leghatékonyabb megoldást az iparág ezüstfelhasználásának azonnali csökkentésére jelenleg
az ezüstbevonatú rézpaszták kínálják,
amelyek nem szüntetik meg teljesen az ezüst használatát.
A kutatók emellett olyan egyéb, hosszú távon potenciálisan megoldást nyújtó módszereket is vizsgálnak, mint a nikkel- vagy alumíniumalapú paszták ezüst helyett való alkalmazása, ami már csak azért is indokoltnak tűnik, mert az elemzők a rézpiacon is hosszú távú kínálati szűkösségre és jelentős árnyomásra számítanak.
Miután a napelemgyártó iparág 2014-ben még csak a teljes globális ezüst-felhasználás mintegy 5%-át adta, 2023-ban már közel 14%-át,
2030-ban pedig már a globális ezüstkeresletnek akár a 40%-át (~14 000 tonna) is a napelemipar teheti ki.
Az ezüst kínálata nem tartott lépést a kereslet erősödésével: az éves globális kínálat mindössze 34 000 tonna, noha mindeddig már megközelítőleg 1 800 000 tonnányi ezüst került kitermelésre világszerte. A múltban kitermelt ezüst nagy része - akár 90%-a - az idők során elveszett korrózió vagy nem újrahasznosítható ipari felhasználás miatt.
Az ezüstöt gyakran másodlagos elemként is bányásszák, és nem ritkán az arany, az ólom, a réz és a cink finomításának mellékterméke. A még kitermelhető ezüst készletre vonatkozó becslések változóak, de jó eséllyel körülbelül 560 000 tonna ezüst lehet még kibányászható - legalábbis a föld alól, mert magában a tengervízben is található bizonyos mennyiségű, összességében körülbelül 9-16 millió tonna ezüst. Bár az ezüst ma még gazdaságosan nem kinyerhető az óceánból, a technológiai fejlődése a jövőben ezt is lehetővé teheti.
Az évente termelt ezüstnek csak körülbelül 18%-át hasznosítják újra, mivel az ezüst felhasználásával gyártott termékek nagy részénél csak csekély mennyiségben van rá szükség, így a nemesfém kinyerése újrahasznosítás céljából ezekben az esetekben nem költséghatékony. A kínálati szűkösség ugyanakkor hatékonyabb újrahasznosítási módszerek kifejlesztésére ösztönzi a kutatókat, egy közelmúltban bejelentett új eljárással pedig a beépített ezüst több mint 97%-a kinyerhető a leselejtezett napelemekből.
Ezzel együtt az iparág ezüst iránti csillapíthatatlan étvágyát látva szakértők már évekkel ezelőtt a napelemek ezüsttartalmának csökkentését sürgették, arra figyelmeztetve, hogy az ezüsthiány gyakoribbá válhat a jövőben. Az ezüstpiac tartós, hosszú távú strukturális kínálati hiánnyal néz szembe, a kereslet várhatóan 2030-ig meghaladja a kínálatot, amit az intenzív ipari fogyasztás (napelemek, elektromos járművek, mesterséges intelligencia) fog vezérelni.
Az ezüst megállíthatatlannak tűnő drágulása pedig egyre több napelemgyártót késztet arra, hogy az ezüstöt nagyrészt más fémekkel helyettesítse. A legnagyobb gyártók közül már többen, így a Jinko és a Longi is közölte, hogy a napelemgyártásban növekvő arányban helyettesíti rézzel és más alapfémekkel az ezüstöt. A kifejezetten a napelemcelláknál használt fémbevonó paszta gyártásával foglalkozó kínai székhelyű DK Electronic Materials pedig a közelmúltban jelentette be, hogy egy nagy ügyfele már döntött a magas réztartalmú pasztájuk alkalmazásáról.
Egyesek úgy vélik, hogy az átállást az egész iparág meg fogja tenni, 2026 pedig e szempontból mérföldkő lehet, és a pv magazine által ismertetett várakozások szerint az idei lesz a nagy réztartalmú paszták tömeggyártásának első éve. Szakértők szerint az azonnali átállás technikailag és gazdaságilag is megvalósítható, és egy kis hatékonysági kompromisszum elfogadható lehet, ha a költségmegtakarítás jelentős, és nem vezet új megbízhatósági kockázatokhoz. A lap által idézett Fraunhofer intézet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a hatékonysági kompromisszumok továbbra sem elfogadhatóak, modul- és rendszerszinten azonban részben ellensúlyozható a hatékonyságcsökkenés.
Az átállás hatására a BNEF becslése szerint az iparág ezüstfelhasználása már 2025-ben 7%-kal csökkenhetett, miközben a globális napelemgyártás és -telepítés tovább bővül. A várakozások szerint a jelenleginél ugyan jóval kisebb, körülbelül a huszadának megfelelő mennyiségben, de az ezüstnek továbbra is maradhat szerepe a napelemgyártásban, mivel bizonyos alkatrészekhez továbbra is nélkülözhetetlen lesz.
