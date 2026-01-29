Fontos bejelentés érkezett a Balatonról

Január 30-tól ismét zavartalanul közlekednek a kompok Szántód és Tihany között: hétköznap óránként, hétvégén pedig félóránként szállítják az utasokat a Balaton két partja között - adta hírül a Bahart.

Jelentős változás lép életbe a balatoni kompközlekedésben január 30-án: csütörtöktől helyreáll a megszokott menetrend szerinti forgalom a Szántódrév és Tihanyrév között közlekedő járatokon. A hajók reggel 7 órától délután 17 óráig biztosítják az átkelést a tó két partja között.

A menetrend szerint

Szántódrévből reggel 7 óra és délután 17 óra között,

Tihanyrévből pedig 7 óra 15 perc és 17 óra 15 perc között indulnak a kompok.

A járatsűrűség az utazási igényekhez igazodik: munkanapokon óránként, a nagyobb forgalmú hétvégéken pedig 30 percenként közlekednek a járatok mindkét irányban.

Az üzemeltető ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az időjárási körülmények a továbbiakban is befolyásolhatják a menetrendet. A téli időszakra jellemző hőmérséklet-ingadozások és az olvadás során megjelenő úszó jégtáblák átmeneti forgalmi zavarokat okozhatnak, így később sem zárhatók ki esetleges korlátozások.

