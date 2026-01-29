  • Megjelenítés
Hamarosan megismerjük a kormány friss döntéseit
Gazdaság

Hamarosan megismerjük a kormány friss döntéseit

Portfolio
Csütörtök délelőtt 10 órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen a kormány friss döntéseit ismertethetik, így a várva várt januári rezsistop részletszabályai is kiderülhetnek.

Kormányinfón számol be a tegnapi kormányülésről csütörtök délelőtt Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. Az eseményen több lényeges gazdasági kérdés is szóba kerülhet:

  • A januári rezsistop részleteit elvileg mostanra dolgozta ki az ezzel megbízott munkacsoport.
  • Az ukrán-magyar kapcsolatok mélypontra estek.
  • Az Európai Unióval való viták alakulása.
  • 2026-os gazdasági kilátások

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

