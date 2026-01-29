  • Megjelenítés
Ismét inkasszózzák a főváros számláját
Ismét inkasszózzák a főváros számláját

Hatósági inkasszót nyújtott be a főváros ellen a Magyar Államkincstár, miután - Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közlése szerint - Budapest nem fizette be a szolidaritási hozzájárulás, januárban esedékes részét.

A Fővárosnak 2026. január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét - írja a miniszter.

Korábban Budapest ezek ellen jogvédelmet kért, de könnyen lehet, hogy a kincstár havonta inkasszáltatja majd a számlát, ha nem fizetik a hozzájárulást.

Mi történt?

A „szolidaritási adó” körüli kormány–Budapest-vita lényege, hogy a kormány az elmúlt években jelentősen megemelte az önkormányzatoktól – különösen a nagyobb adóerő-képességű településektől, köztük a fővárostól – elvont összeget, amit elvben a kevésbé tehetős önkormányzatok finanszírozására, illetve a közfeladatok kiegyenlítésére fordítanak. A Fővárosi Önkormányzat ezzel szemben azt állítja, hogy a hozzájárulás mértéke aránytalan, „nettó befizetővé” teszi Budapestet, és olyan forráskivonást okoz, amely ellehetetleníti a kötelező feladatok (közösségi közlekedés, közterület-fenntartás, szociális ellátások) stabil finanszírozását.

A vita az elmúlt időszakban jogi és végrehajtási eszközökkel is kiéleződött: a főváros több lépésben bírósági/jogorvoslati utat keresett,

miközben a beszedés körül időről időre felmerült az inkasszó alkalmazása, ahogy most is.

Ezek a helyzetek rendre likviditási feszültséget okoztak, és a közszolgáltatások finanszírozásának kockázatát vetették fel, miközben a felek egymásra hárították a felelősséget.

