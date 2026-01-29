Jön a friss GDP-adat, kikecmereg-e a stagnálásból a magyar gazdaság?

2025 negyedik negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladhatta meg az előző negyedévit - ezt mutatja a Portfolio elemzői felmérésének konszenzusa. A számszerű várakozás jól tükrözi az általános megítélést:
a magyar gazdaság folytatja cikkcakkos pályáját, amiben a stagnálást most egy visszafogott bővülés követi.
Amennyiben a holnap megjelenő adattal kapcsolatos szakértői várakozás beigazolódik, az utolsó 14 negyedévből az ötödik alkalommal jelenthet pozitív növekedési adatot a Központi Statisztikai Hivatal.
A magyar gazdaságot jellemző összkép alig változott a negyedik negyedévben - mondja Becsey Zsolt. Az Unicredit vezető elemzője szerint a növekedés hajtóereje ezúttal is a privát fogyasztás lehetett, ebből termelési oldalon főként a szolgáltatások és a műszaki cikket forgalmazó egységek profitálhattak. Ugyanakkor a termékfogyasztásból fakadó növekedési hozzájárulás a magas importvonzat miatt szerényebb lehetett. Mivel a külső keresletben nem mutatkoztak az élénkülés jelei, a feldolgozóipari export gyenge maradt. A megrendelések és a gépberuházási trend alapján a harmadik negyedévhez képest valamelyest javulhatott a beruházások teljesítménye.
Az előrejelzőknek egyébként nincs könnyű dolga, hiszen azzal, hogy a KSH újabban már az időszak vége után 30 nappal áll elő a GDP-becslésével, az elemzőknek jóval kevesebb havi részadatból kell prognózist készíteniük. Erre utal Virovácz Péter is: a negyedik negyedév gazdasági teljesítményéről eddig rendelkezésre álló adatok meglehetősen vegyes képet festenek, ezért a decemberi szektorális adatok hiánya (úgy mint a kiskereskedelem vagy az ipar teljesítménye) most talán még fájóbb.
Egy relatíve jó októbert egy gyenge november követett.
Az ING Bank közgazdászának várakozása szerint a december ismét inkább jobb hónap lehetett, amely így végül kedvező irányba befolyásolja az összképet. Ahogy ő is megjegyzi: az általa előrejelzett 0,7 százalékos negyedéves bázisú növekedés meglehetősen dinamikusnak számítana az elmúlt évek fényében.
Míg Virovácz decemberre némi javulást vár az ipartól, addig Árokszállási Zoltán inkább azt hangsúlyozza, hogy a külső keresleti korlátok továbbra is jelentős fékezőerőt jelentenek a gazdaság számára. Ezért az MBH Bank szakértője a GDP-t felfelé húzó tényezők közül továbbra is a lakossági fogyasztást emeli ki. A beruházások alacsony szintje viszont fékező faktor maradhatott: a vállalati szektor óvatossága és az EU‑forrásoknak a csak részleges beáramlása miatt a negyedik negyedévben a beruházások még nem eredményezhettek jelentős pozitív fordulatot.
|Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%)
|név
|intézmény
|2025. q4 éves
|2025. q4 negyedéves
|2025. éves átl.
|2026. éves átl.
|2027. éves átl.
|Árokszállási Zoltán
|MBH Bank
|0,8
|0,4
|0,4
|2,8
|3,1
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|0,5
|0,1
|0,3
|2,1
|2,5
|Eppich Győző
|OTP Bank
|0,8
|0,4
|-
|2,3
|-
|Nagy János
|Erste Bank
|0,3
|0,0
|0,1
|2,0
|2,3
|Németh Dávid
|K&H Bank
|0,6
|0,3
|0,3
|1,9
|3,0
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|0,6
|0,3
|0,4
|2,5
|2,8
|Virovácz Péter
|ING Bank
|1,0
|0,7
|0,4
|2,3
|2,8
|Egyensúly Intézet
|0,8
|0,8
|0,3
|2,4
|2,6
|konszenzus (medián)
|0,7
|0,4
|0,3
|2,3
|2,8
|Forrás: Portfolio
A már említett bizonytalanságot emeli ki értékelésében Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakértője: az októberi és a novemberi adatokra ránézve mintha nem is ugyanannak a gazdaságnak ugyanarról a negyedévéről beszélnénk - mondja. Ez igaz például az építőiparra: az ágazat teljesítménye októberben 9,7 százalékkal nőtt éves alapon, míg novemberben 5,6 százalékkal csökkent. A szintén cikkcakkos ipari termelés (az október-novemberi átlagot a harmadik negyedéves átlaggal összevetve) 0,5 százalékkal csökkent, míg a kiskereskedelmi forgalom 1,0 százalékkal magasabb lett. Így a negyedik negyedéves GDP tág határok között mozoghat, a konszenzushoz képest jelentős pozitív vagy negatív irányú elmozdulás is benne van a pakliban, ami volatilitást hozhat a piacokra.
Ezt mutatja egyébként a negyedéves GDP-előrejelzések szórása is. Van olyan elemző, aki stagnálást vár, és van olyan is, aki rég nem látott 0,8%-os dinamikát jelzett előre. Vagyis egy meglepetés (konszenzustól való érdemi eltérés) valóban benne van a levegőben. Ez az előrejelzési sáv egyébként így majdnem olyan széles, mint a teljes 2026-os év átlagos növekedésére adott előrejelzések esetében, pedig utóbbiról jóval kevesebbet tudunk.
Az idei évben a konszenzus szerint 2,3%-os lehet a GDP bővülése. Bár ez még mindig érdemi gyorsulást jelent a tavalyihoz képest, figyelemre méltó, hogy a 2026-ra vonatkozó előrejelzések folyamatosan csúsznak lefelé, és már igen messze vannak az egy évvel ezelőtti 3,6%-tól. Az óvatosságot az Egyensúly Intézet szerint az indokolja, hogy az európai konjunktúra gyengélkedése, a nemzetközi kereskedelmi súrlódások és az import dinamizálódása következtében a nettó export hozzájárulása a gazdasági növekedéshez a következő években várhatóan marginális lesz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
