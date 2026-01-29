Jön a friss GDP-adat, kikecmereg-e a stagnálásból a magyar gazdaság?

Tavaly az utolsó negyedévben kiléphetett a magyar gazdaság a stagnálásból, és némi növekedést mutathatott - így gondolják a Portfolio által megkérdezett elemzők a holnap megjelenő GDP-adat előtt. A szakértők fokozatosan gyorsuló gazdaságra számítanak a következő időszakban, de a várakozások visszafogottságát jelzi, hogy a 2026-os éves átlagos gazdasági bővülésre vonatkozó előrejelzések ismét csökkentek.

2025 negyedik negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladhatta meg az előző negyedévit - ezt mutatja a Portfolio elemzői felmérésének konszenzusa. A számszerű várakozás jól tükrözi az általános megítélést:

a magyar gazdaság folytatja cikkcakkos pályáját, amiben a stagnálást most egy visszafogott bővülés követi.

Amennyiben a holnap megjelenő adattal kapcsolatos szakértői várakozás beigazolódik, az utolsó 14 negyedévből az ötödik alkalommal jelenthet pozitív növekedési adatot a Központi Statisztikai Hivatal.

A magyar gazdaságot jellemző összkép alig változott a negyedik negyedévben - mondja Becsey Zsolt. Az Unicredit vezető elemzője szerint a növekedés hajtóereje ezúttal is a privát fogyasztás lehetett, ebből termelési oldalon főként a szolgáltatások és a műszaki cikket forgalmazó egységek profitálhattak. Ugyanakkor a termékfogyasztásból fakadó növekedési hozzájárulás a magas importvonzat miatt szerényebb lehetett. Mivel a külső keresletben nem mutatkoztak az élénkülés jelei, a feldolgozóipari export gyenge maradt. A megrendelések és a gépberuházási trend alapján a harmadik negyedévhez képest valamelyest javulhatott a beruházások teljesítménye.

Az előrejelzőknek egyébként nincs könnyű dolga, hiszen azzal, hogy a KSH újabban már az időszak vége után 30 nappal áll elő a GDP-becslésével, az elemzőknek jóval kevesebb havi részadatból kell prognózist készíteniük. Erre utal Virovácz Péter is: a negyedik negyedév gazdasági teljesítményéről eddig rendelkezésre álló adatok meglehetősen vegyes képet festenek, ezért a decemberi szektorális adatok hiánya (úgy mint a kiskereskedelem vagy az ipar teljesítménye) most talán még fájóbb.

Egy relatíve jó októbert egy gyenge november követett.

Az ING Bank közgazdászának várakozása szerint a december ismét inkább jobb hónap lehetett, amely így végül kedvező irányba befolyásolja az összképet. Ahogy ő is megjegyzi: az általa előrejelzett 0,7 százalékos negyedéves bázisú növekedés meglehetősen dinamikusnak számítana az elmúlt évek fényében.

Míg Virovácz decemberre némi javulást vár az ipartól, addig Árokszállási Zoltán inkább azt hangsúlyozza, hogy a külső keresleti korlátok továbbra is jelentős fékezőerőt jelentenek a gazdaság számára. Ezért az MBH Bank szakértője a GDP-t felfelé húzó tényezők közül továbbra is a lakossági fogyasztást emeli ki. A beruházások alacsony szintje viszont fékező faktor maradhatott: a vállalati szektor óvatossága és az EU‑forrásoknak a csak részleges beáramlása miatt a negyedik negyedévben a beruházások még nem eredményezhettek jelentős pozitív fordulatot.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2025. q4 éves 2025. q4 negyedéves 2025. éves átl. 2026. éves átl. 2027. éves átl. Árokszállási Zoltán MBH Bank 0,8 0,4 0,4 2,8 3,1 Becsey Zsolt Unicredit Bank 0,5 0,1 0,3 2,1 2,5 Eppich Győző OTP Bank 0,8 0,4 - 2,3 - Nagy János Erste Bank 0,3 0,0 0,1 2,0 2,3 Németh Dávid K&H Bank 0,6 0,3 0,3 1,9 3,0 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 0,6 0,3 0,4 2,5 2,8 Virovácz Péter ING Bank 1,0 0,7 0,4 2,3 2,8 Egyensúly Intézet 0,8 0,8 0,3 2,4 2,6 konszenzus (medián) 0,7 0,4 0,3 2,3 2,8 Forrás: Portfolio

A már említett bizonytalanságot emeli ki értékelésében Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakértője: az októberi és a novemberi adatokra ránézve mintha nem is ugyanannak a gazdaságnak ugyanarról a negyedévéről beszélnénk - mondja. Ez igaz például az építőiparra: az ágazat teljesítménye októberben 9,7 százalékkal nőtt éves alapon, míg novemberben 5,6 százalékkal csökkent. A szintén cikkcakkos ipari termelés (az október-novemberi átlagot a harmadik negyedéves átlaggal összevetve) 0,5 százalékkal csökkent, míg a kiskereskedelmi forgalom 1,0 százalékkal magasabb lett. Így a negyedik negyedéves GDP tág határok között mozoghat, a konszenzushoz képest jelentős pozitív vagy negatív irányú elmozdulás is benne van a pakliban, ami volatilitást hozhat a piacokra.

Ezt mutatja egyébként a negyedéves GDP-előrejelzések szórása is. Van olyan elemző, aki stagnálást vár, és van olyan is, aki rég nem látott 0,8%-os dinamikát jelzett előre. Vagyis egy meglepetés (konszenzustól való érdemi eltérés) valóban benne van a levegőben. Ez az előrejelzési sáv egyébként így majdnem olyan széles, mint a teljes 2026-os év átlagos növekedésére adott előrejelzések esetében, pedig utóbbiról jóval kevesebbet tudunk.

Az idei évben a konszenzus szerint 2,3%-os lehet a GDP bővülése. Bár ez még mindig érdemi gyorsulást jelent a tavalyihoz képest, figyelemre méltó, hogy a 2026-ra vonatkozó előrejelzések folyamatosan csúsznak lefelé, és már igen messze vannak az egy évvel ezelőtti 3,6%-tól. Az óvatosságot az Egyensúly Intézet szerint az indokolja, hogy az európai konjunktúra gyengélkedése, a nemzetközi kereskedelmi súrlódások és az import dinamizálódása következtében a nettó export hozzájárulása a gazdasági növekedéshez a következő években várhatóan marginális lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images