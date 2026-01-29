Rezsistop: nagyon fontos új információ érkezett

Csütörtökön körvonalazódni látszanak a rezsistop részletei, miután a kormány döntött a szerdai ülésén. Délben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közölt fontos részletet arról, hogy a kormány miből finanszírozza a háztartások legújabb megsegítését.

A Kormányinfón derült ki, hogy a rezsistop 50 milliárd forintba fog kerülni. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elárulta, hogy ennek a költségeit részben állami forrásokból, részben pedig a Robin Hood adón keresztül fogják fedezni.

Nagy Márton csütörtök délben új információt közölt erre vonatkozóan.

Ezek szerint az 50 milliárd forint egyik felét

az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból,

másik felét a költségvetés tartalékából finanszírozza a kormány.

Érdemes megemlíteni, hogy a költségvetés általános tartaléka (ha a rendkívüli kormányzati intézkedéseknek nevezett általános tartalékra gondol itt Nagy Márton) 2026-ban 192 milliárd forint. A kormány tavalyi eredeti javaslatában még 50 milliárd forint szerepelt, a Költségvetési Tanács javaslatára emelte fel a kormány 192 milliárd forintra. Ezért ha most valóban ebből finanszírozza részben a rezsistopot a kormány, akkor érdemes felidézni, hogy az a KT javaslatának köszönhető. Egyúttal viszont arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy bő két hónappal ezelőtt a kormány épp ezt a tartalékot fagyasztotta be. Nagy Márton egy novemberi háttérbeszélgetésen jelentette be, hogy annak érdekében, hogy a rosszabb makropálya és az új kormányzati intézkedések finanszírozása (pl. 14. havi nyugdíj kiutalásának megkezdése) mellett is tartható legyen az 5%-os költségvetési hiány, a kormány megemeli a banki extraprofitadót és zárolja a 192 milliárd forintos általános tartalákot. Mindebből az is következik, hogy ha ennek egy részét most mégis feloldja a kormány és elkölti januárban a rezsistop céljából, akkor ceteris paribus romlik a költségvetés idei egyenlege és valóban veszélybe kerül az 5%-os hiánycél idei teljesítése. Ennek a célnak a teljesülését egyébként épp az elmúlt napokban felpörgetett új kormányzati intézkedések kezdték ki. Erről épp tegnapi cikkünkben számoltunk be. Nagyon úgy néz ki, hogy a 2026-os parlamenti választás előtt a kormány óvatosan és fokozatosan ugyan, de elengedi a gyeplőt az idei büdzsét illetően.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán