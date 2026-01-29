Rezsistop: nagyon fontos új információ érkezett

A Kormányinfón derült ki, hogy a rezsistop 50 milliárd forintba fog kerülni. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elárulta, hogy ennek a költségeit részben állami forrásokból, részben pedig a Robin Hood adón keresztül fogják fedezni.
Nagy Márton csütörtök délben új információt közölt erre vonatkozóan.
Ezek szerint az 50 milliárd forint egyik felét
az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból,
másik felét a költségvetés tartalékából finanszírozza a kormány.
Érdemes megemlíteni, hogy a költségvetés általános tartaléka (ha a rendkívüli kormányzati intézkedéseknek nevezett általános tartalékra gondol itt Nagy Márton) 2026-ban 192 milliárd forint. A kormány tavalyi eredeti javaslatában még 50 milliárd forint szerepelt, a Költségvetési Tanács javaslatára emelte fel a kormány 192 milliárd forintra. Ezért ha most valóban ebből finanszírozza részben a rezsistopot a kormány, akkor érdemes felidézni, hogy az a KT javaslatának köszönhető. Egyúttal viszont arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy bő két hónappal ezelőtt a kormány épp ezt a tartalékot fagyasztotta be. Nagy Márton egy novemberi háttérbeszélgetésen jelentette be, hogy annak érdekében, hogy a rosszabb makropálya és az új kormányzati intézkedések finanszírozása (pl. 14. havi nyugdíj kiutalásának megkezdése) mellett is tartható legyen az 5%-os költségvetési hiány, a kormány megemeli a banki extraprofitadót és zárolja a 192 milliárd forintos általános tartalákot. Mindebből az is következik, hogy ha ennek egy részét most mégis feloldja a kormány és elkölti januárban a rezsistop céljából, akkor ceteris paribus romlik a költségvetés idei egyenlege és valóban veszélybe kerül az 5%-os hiánycél idei teljesítése. Ennek a célnak a teljesülését egyébként épp az elmúlt napokban felpörgetett új kormányzati intézkedések kezdték ki. Erről épp tegnapi cikkünkben számoltunk be. Nagyon úgy néz ki, hogy a 2026-os parlamenti választás előtt a kormány óvatosan és fokozatosan ugyan, de elengedi a gyeplőt az idei büdzsét illetően.
Ennek következményeiről itt írtunk:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
Bedőlt egy bank Olaszországban, az UniCredit és a CIB anyabankja is beszáll a mentésbe
750 millió eurós tőkeinjekciót kap a bank a betétbiztosítási alaptól.
Timothy Snyder: Morális borzalmat idézett elő a Trump által képviselt politikai logika
A Torontói Egyetem történészprofesszorának írása.
Közeleg a nap, amikor semmi sem korlátozza többé a világ két legnagyobb atomarzenálját
Mához egy hétre jár le a START.
Európa egy áttöréssel egyetlen pillanat megoldja az energetika legnagyobb problémáját
Az akkumulátortechnológiai háború ezzel el is dőlhet!
Putyin hatalmának alappillére omlott össze, már kopogtat a válság Oroszországban
Súlyos hónapok elé néz a háborús ország.
Megszakította útját a Ryanair egyik budapesti járata
Le kellett szállnia Olaszországban.
Kimondta Brüsszel: Ukrajna katasztrófa felé halad - Ha ez így megy tovább, földi pokol jön
Oroszország könyörtelen pusztítást hajt végre.
Teljesen új szintet értek el a belharcok Amerika ősellenségénél - Le akarták mondatni a teljhatalmú vezetőt
A reformisták vezetője ellen állítólag merényletet is megkíséreltek.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.