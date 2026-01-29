  • Megjelenítés
Rezsistop: nagyon fontos új információ érkezett
Gazdaság

Rezsistop: nagyon fontos új információ érkezett

Portfolio
Csütörtökön körvonalazódni látszanak a rezsistop részletei, miután a kormány döntött a szerdai ülésén. Délben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közölt fontos részletet arról, hogy a kormány miből finanszírozza a háztartások legújabb megsegítését.

A Kormányinfón derült ki, hogy a rezsistop 50 milliárd forintba fog kerülni. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elárulta, hogy ennek a költségeit részben állami forrásokból, részben pedig a Robin Hood adón keresztül fogják fedezni.

Nagy Márton csütörtök délben új információt közölt erre vonatkozóan.

Ezek szerint az 50 milliárd forint egyik felét

az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból,

Még több Gazdaság

Drasztikus fordulat: az ezüst árrobbanása miatt kényszerpályára került egy teljes iparág

Timothy Snyder: Morális borzalmat idézett elő a Trump által képviselt politikai logika

Putyin hatalmának alappillére omlott össze, már kopogtat a válság Oroszországban

másik felét a költségvetés tartalékából finanszírozza a kormány.

Érdemes megemlíteni, hogy a költségvetés általános tartaléka (ha a rendkívüli kormányzati intézkedéseknek nevezett általános tartalékra gondol itt Nagy Márton) 2026-ban 192 milliárd forint. A kormány tavalyi eredeti javaslatában még 50 milliárd forint szerepelt, a Költségvetési Tanács javaslatára emelte fel a kormány 192 milliárd forintra. Ezért ha most valóban ebből finanszírozza részben a rezsistopot a kormány, akkor érdemes felidézni, hogy az a KT javaslatának köszönhető. Egyúttal viszont arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy bő két hónappal ezelőtt a kormány épp ezt a tartalékot fagyasztotta be. Nagy Márton egy novemberi háttérbeszélgetésen jelentette be, hogy annak érdekében, hogy a rosszabb makropálya és az új kormányzati intézkedések finanszírozása (pl. 14. havi nyugdíj kiutalásának megkezdése) mellett is tartható legyen az 5%-os költségvetési hiány, a kormány megemeli a banki extraprofitadót és zárolja a 192 milliárd forintos általános tartalákot. Mindebből az is következik, hogy ha ennek egy részét most mégis feloldja a kormány és elkölti januárban a rezsistop céljából, akkor ceteris paribus romlik a költségvetés idei egyenlege és valóban veszélybe kerül az 5%-os hiánycél idei teljesítése. Ennek a célnak a teljesülését egyébként épp az elmúlt napokban felpörgetett új kormányzati intézkedések kezdték ki. Erről épp tegnapi cikkünkben számoltunk be. Nagyon úgy néz ki, hogy a 2026-os parlamenti választás előtt a kormány óvatosan és fokozatosan ugyan, de elengedi a gyeplőt az idei büdzsét illetően.

Ennek következményeiről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Már most fedezetlen költekezésbe kezdett a kormány, és a tűzijáték még csak ezután jöhet

Veszélyes spirálba kezd csúszni Magyarország – Van innen még visszaút?

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Veszélyes spirálba kezd csúszni Magyarország – Van innen még visszaút?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility