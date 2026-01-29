Új szabályok lépnek életbe Horvátországban

A legfontosabb újítás, hogy Horvátország a jövőben a belső határok meghatározott szakaszain vezethet be ideiglenes ellenőrzéseket, nem pedig a teljes határvonalon. Ez lehetővé teszi, hogy a hatóságok konkrét fenyegetésekre célzottan reagáljanak, átfogó határzár elrendelése nélkül. A döntéseket a belügyminiszter javaslatára hozzák meg, ami válsághelyzetekben gyorsabb intézkedést tesz lehetővé.
Eddig a horvát jog elsősorban súlyos biztonsági fenyegetések – például a terrorizmus vagy a közrendet érintő veszélyek – esetén tette lehetővé a határellenőrzések visszaállítását. A módosítások ezt a kört kiterjesztik a közegészségügyi kockázatokra is, levonva a COVID–19-járvány tanulságait. Így Horvátországnak egyértelmű jogi alapja lesz arra, hogy korlátozza a forgalmat bizonyos határátkelőkön, ha a szomszédos országokban súlyos fertőző betegség jelenik meg.
A módosított törvény lehetővé teszi egyes határátkelők ideiglenes lezárását, a nyitvatartási idő csökkentését vagy a forgalom átirányítását más átkelőkre.
Minden ilyen intézkedésnek arányosnak, időben korlátozottnak és egyértelműen indokoltnak kell lennie.
Nem lehet politikai eszköz
A Belügyminisztérium hivatalosan is a felelős hatóság lett a belső határellenőrzések visszaállításával kapcsolatos uniós egyeztetések lefolytatására. Az új uniós rendelet értelmében Horvátországnak értesítenie kell az Európai Bizottságot, az Európai Unió Tanácsát és az Európai Parlamentet minden ilyen döntésről. Ez növeli az átláthatóságot, és szűkíti az önkényes vagy politikai indíttatású korlátozások lehetőségét.
Több uniós tagállam – köztük Németország, Ausztria, Olaszország, Franciaország és Szlovénia – továbbra is alkalmaz ideiglenes belső határellenőrzéseket, elsősorban a migrációs nyomásra és biztonsági megfontolásokra hivatkozva. Horvátország eddig nem élt ezzel a lehetőséggel, de az új törvény világos jogi keretet biztosít arra az esetre, ha a körülmények megváltoznak.
Az állampolgárok számára normál körülmények között nem változik semmi
A schengeni térségen belüli utazás továbbra is állandó határellenőrzés nélkül zajlik. Rendkívüli helyzetekben ugyanakkor előfordulhatnak alkalmi igazoltatások, rövid várakozási idők vagy a forgalom átirányítása egyes átkelőknél. A törvény egyértelműen meghatározza, hogy ki, milyen feltételek mellett és mennyi időre állíthatja vissza az ellenőrzéseket. Ez erősíti az állam válságkezelő képességét anélkül, hogy tartósan visszaállítaná a zárt határokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
