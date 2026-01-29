  • Megjelenítés
Új szabályok lépnek életbe Horvátországban
Gazdaság

Új szabályok lépnek életbe Horvátországban

Portfolio
A horvát parlament módosította a határellenőrzésről szóló törvényt, hogy a nemzeti szabályokat az Európai Unió új schengeni rendeletéhez igazítsa, nagyobb mozgásteret adva a hatóságoknak a biztonsági és közegészségügyi kockázatok kezelésére - írta meg a Croatia Week.

A legfontosabb újítás, hogy Horvátország a jövőben a belső határok meghatározott szakaszain vezethet be ideiglenes ellenőrzéseket, nem pedig a teljes határvonalon. Ez lehetővé teszi, hogy a hatóságok konkrét fenyegetésekre célzottan reagáljanak, átfogó határzár elrendelése nélkül. A döntéseket a belügyminiszter javaslatára hozzák meg, ami válsághelyzetekben gyorsabb intézkedést tesz lehetővé.

Eddig a horvát jog elsősorban súlyos biztonsági fenyegetések – például a terrorizmus vagy a közrendet érintő veszélyek – esetén tette lehetővé a határellenőrzések visszaállítását. A módosítások ezt a kört kiterjesztik a közegészségügyi kockázatokra is, levonva a COVID–19-járvány tanulságait. Így Horvátországnak egyértelmű jogi alapja lesz arra, hogy korlátozza a forgalmat bizonyos határátkelőkön, ha a szomszédos országokban súlyos fertőző betegség jelenik meg.

A módosított törvény lehetővé teszi egyes határátkelők ideiglenes lezárását, a nyitvatartási idő csökkentését vagy a forgalom átirányítását más átkelőkre.

Minden ilyen intézkedésnek arányosnak, időben korlátozottnak és egyértelműen indokoltnak kell lennie.

Még több Gazdaság

Kialakult a "légköri folyó": brutális eső érkezik

Meglepő adatok jöttek Svájcból

Ezt fontos tudni a 13. és 14. havi nyugdíjról

Nem lehet politikai eszköz

A Belügyminisztérium hivatalosan is a felelős hatóság lett a belső határellenőrzések visszaállításával kapcsolatos uniós egyeztetések lefolytatására. Az új uniós rendelet értelmében Horvátországnak értesítenie kell az Európai Bizottságot, az Európai Unió Tanácsát és az Európai Parlamentet minden ilyen döntésről. Ez növeli az átláthatóságot, és szűkíti az önkényes vagy politikai indíttatású korlátozások lehetőségét.

Több uniós tagállam – köztük Németország, Ausztria, Olaszország, Franciaország és Szlovénia – továbbra is alkalmaz ideiglenes belső határellenőrzéseket, elsősorban a migrációs nyomásra és biztonsági megfontolásokra hivatkozva. Horvátország eddig nem élt ezzel a lehetőséggel, de az új törvény világos jogi keretet biztosít arra az esetre, ha a körülmények megváltoznak.

Az állampolgárok számára normál körülmények között nem változik semmi

A schengeni térségen belüli utazás továbbra is állandó határellenőrzés nélkül zajlik. Rendkívüli helyzetekben ugyanakkor előfordulhatnak alkalmi igazoltatások, rövid várakozási idők vagy a forgalom átirányítása egyes átkelőknél. A törvény egyértelműen meghatározza, hogy ki, milyen feltételek mellett és mennyi időre állíthatja vissza az ellenőrzéseket. Ez erősíti az állam válságkezelő képességét anélkül, hogy tartósan visszaállítaná a zárt határokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Az EU vezetői elismerték: akkora bajban vagyunk, hogy már csak egyetlen megoldás maradt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility