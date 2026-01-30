Az energiaválság óta nem látott drágulás: elszállt az európai földgáz ára

A holland TTF gáztőzsdén a februári leszállításra vonatkozó határidős jegyzések 38 euró/MWh környékén zárhatnak, ami drámai fordulat a korábbi, medvepiaci hangulathoz képest.
A drágulás mögött több, egymást erősítő tényező áll:
-
Az előző években megszokott hőmérséklettől eltérő hideg január miatt a tárolók szintje a vártnál gyorsabban csökkent.
-
A gyorsan apadó készletek megnövelték a rövid távú (spot) LNG-beszerzéseket is, amely szállítmányok fele Amerikából érkezik.
-
Az Egyesült Államokat sújtó január végi téli vihar viszont átmenetileg nagyobb belföldi keresletet generált, valamint csökkentette a cseppfolyósított földgáz kitermelését, ami az amerikai ellátásra erősen támaszkodó Európában is felverte az árakat.
Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy
2025 elejéhez hasonlóan jelentős spekulációs pozíciók jelentek meg az európai gáztőzsdén.
Az adatok alapján ezek nagy része arra "fogadott", hogy csökkenni fognak a gázárak. Az ellentétes piaci mozgás azonban arra kényszerítette a kereskedőket, hogy zárják korábbi short pozícióikat - ami ebben az esetben vételt jelent, tovább fűtve az áremelkedést.
A piac árgus szemekkel figyeli a diplomáciai mozgásokat is. Az Irán és Amerika közötti eszkalációs fejlemények nagy bizonytalanságot okoznak az energiapiacokon, mivel egy esetleges konfliktus a Hormuzi-szorosban globális - köztük az LNG - ellátási láncokat vághatna el.
