Az energiaválság óta nem látott drágulás: elszállt az európai földgáz ára
Az energiaválság óta nem látott drágulás: elszállt az európai földgáz ára

Az európai földgázárak 2023 nyara óta nem látott ralit produkáltak januárban, miután a sarkvidéki hideghullámok és az apadó készletek alapjaiban rengették meg a piaci bizalmat.

A holland TTF gáztőzsdén a februári leszállításra vonatkozó határidős jegyzések 38 euró/MWh környékén zárhatnak, ami drámai fordulat a korábbi, medvepiaci hangulathoz képest.

A drágulás mögött több, egymást erősítő tényező áll:

Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy

2025 elejéhez hasonlóan jelentős spekulációs pozíciók jelentek meg az európai gáztőzsdén.

Az adatok alapján ezek nagy része arra "fogadott", hogy csökkenni fognak a gázárak. Az ellentétes piaci mozgás azonban arra kényszerítette a kereskedőket, hogy zárják korábbi short pozícióikat - ami ebben az esetben vételt jelent, tovább fűtve az áremelkedést.

A piac árgus szemekkel figyeli a diplomáciai mozgásokat is. Az Irán és Amerika közötti eszkalációs fejlemények nagy bizonytalanságot okoznak az energiapiacokon, mivel egy esetleges konfliktus a Hormuzi-szorosban globális - köztük az LNG - ellátási láncokat vághatna el.

