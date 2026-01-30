Egészen drámai demográfiai hírek érkeztek Magyarországról

Decemberben alig több mint 6000 gyermek született, ami elmarad a megelőző évtől; a tavalyi év egészében az előzetes adatok szerint 72 ezer gyermek jött világra, ez 5500-zal kevesebb, mint 2024-ben. Ezzel a teljes termékenységi arányszám is nagyot zuhant, ami a népesség alakulása szempontjából kifejezetten rossz hír.

Tavaly szinte minden hónapban nagyon alacsony volt a születések száma. A december sem kivétel: egy hónap alatt 6020 gyermek született, 4,9%-kal, 309-cel kevesebb, mint 2024 decemberében.

Az előzetes, becsült adatok szerint 72 000 gyermek jött világra 2025-ben, 7,1%-kal, 5511-gyel kevesebb, mint az előző évben. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt.

Ennél utoljára 2011-ben volt alacsonyabb a teljes termékenységi arányszám, vagyis 14 éve nem láttunk ilyen alacsony számot.

A halálozások száma kedvezőbben alakult. Decemberben 10 811 fő vesztette életét, 7,8%-kal, 910-zel kevesebb az egy évvel korábbinál. Egy év alatt 124 200 honfitársunk vesztette életét, 2,6%-kal, 3270-nel kevesebb az egy évvel korábbinál.

Miután a születések száma jóval kedvezőtlenebbül alakult, mint amennyire a halálozások száma javult, így a becsült természetes fogyás 52 200 fő volt, ami 4,5%-kal több az előző évi, hajszálnyival 50 ezer fő alatti értéknél.

Ez olyan magas szám, mintha egy év alatt Zalaegerszeg vagy Békéscsaba csaknem teljes lakossága eltűnt volna, és több, mint Eger összes lakója.

Bár egyetlen év adataiból nem szoktak messzemenő következtetést levinni a demográfusok, a születések számában 2021-ben elkezdődött csökkenő trend mindenképpen aggodalomra ad okot. Az pedig nem kérdés, hogy az 1,31-es teljes termékenységi arányszám – ha nem történik jelentős javulás – dinamikusan csökkenő népességet vetít előre a következő évekre nézve.

A demográfiai szakértők rendszeresen készítenek több évtizedes népesség-előreszámításokat, különböző feltételezések mellett (optimista, alapforgatókönyv, pesszimista), amelyek közül a legfontosabb tényező a teljes termékenységi arányszám alakulása.

A tavalyi év trendje alapján most azon a pályán haladunk, ami a legtöbb kutató pesszimista forgatókönyve, vagyis a kifejezetten gyors népességfogyás képe rajzolódik ki.

A teljes termékenységi arányszám mostanra gyakorlatilag a 2000 és 2010 között látott szintekre esett vissza – amikor komoly aggodalom övezte a népesség várható alakulását –, miközben néhány évvel ezelőtt, 2020-21-ben még biztató, 1,6-os értéket mértek a statisztikusok, ami 1993-94 óta a legmagasabb szint volt.

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images