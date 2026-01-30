Egy generáció, amely teljesen felrúgja a munka világát

Pszichológiai biztonságot, akár heti szintű visszajelzést, magánéleti határaikat a messzemenőkéig tiszteletben tartó rendszert, a munkavégzés helyét, idejét illetően pedig szinte teljes autonómiát várnak el. Nem csak felfelé, hanem oldalirányban is gondolkoznak, ha karrierépítésről van szó. Alaposan feladja a leckét a vezetőknek és a munkahelyi kollektíváknak a Z generáció. Összegyűjtöttünk mindent, amit tudni érdemes róluk.

Alapvető paradigmaváltást hozott a Z generáció (az 1995 és 2012 között születettek) munkaerőpiaci megjelenése, ami egyaránt feladja a leckét vezetőknek, toborzóknak, HR-szakértőknek. Számukra ugyanis a munkahely már korántsem csupán megélhetési forrás, hanem az önmegvalósítás, a társadalmi hatásgyakorlás és a mentális egyensúly megvalósításának színtere egyben. Elvárásaikat a boldogság trifektájára alapozzák, azaz a pénzügyi biztonság, a munka jelentősége és a személyes jóllét egyensúlya mind-mind nagy szerepet kap álláspiaci viselkedésükben, döntéseikben.

Célvezérelt növekedésvadászok

A Z generáció tagjai számára a rugalmasság már alapfeltétel, nem pedig extra juttatás:

81%-uk elavultnak tartja a hagyományos 9-től 5-ig tartó munkarendet.

Helyette a munkaidejük és munkavégzésük módja feletti teljes autonómiát igényelnek. Bár nagyon is értékelik a személyes jelenlétet az irodai közösség pozitív hatásai és a fejlődési lehetőségek miatt, többségük mégis egyértelműen a hibrid munkavégzést preferálja.

A Z a leginkább célvezérelt generáció, tízből kilencen kiemelkedően fontosnak tartják, hogy munkájuknak valódi társadalmi haszna legyen. Ezért szigorúan átvilágítják a cégek etikai sztenderdjeit, mielőtt leigazolnának hozzájuk, és 76%-uk elhagyná a munkahelyét, ha az már nem felelne meg etikai és társadalmi meggyőződésének.

Növekedésvadászok, akik a gyors fejlődést és a készségek diverzifikálásának módjait keresik. 70%-uk elvárja az előléptetést munkaviszonyának első 18 hónapjában, pedig nem a hagyományos hierarchikus ranglétrát akarják megmászni – mindössze 6%-uk vágyik szenior vezetői pozícióba –, hanem horizontális fejlődést és folyamatos tanulási lehetőségeket igényelnek.

Számukra a mentális egészség munkahelyi támogatása alapvető elvárás, és háromnegyedük fontosabbnak tartja saját jóllétét a karrierépítésnél. Olyan légkört várnak el, ahol pszichológiai biztonságban érzik magukat, így mernek hibázni, és nyíltan beszélhetnek kollégáikkal, feletteseikkel a nehézségekről.

Az értékek mellett persze az anyagiak is fontosak, az infláció és a gazdasági bizonytalanság évei miatt bérezés tekintetében kritikusabbak, mint valaha. Transzparens honoráriumokat és gyakori (akár féléves) bérfelülvizsgálatot várnak el;

85%-uk azonnal elhagyná aktuálisan betöltött állását egy magasabb fizetésért.

Mint digitális bennszülötteknek, alapelvárásuk a korszerű technológiai eszközökkel való ellátottság. A mesterséges intelligenciát (AI) nem fenyegetésként, hanem a munkájuk természetes részeként kezelik, és elvárják, hogy a vállalatok biztosítsák számukra az AI-készségek elsajátításához szükséges képzéseket.

Tekintélyelvű irányítás helyett a coaching szemléletű, támogató és mentori szerepkört betöltő vezetőket részesítik előnyben. Fontos számukra a közvetlen, őszinte kommunikáció és a rendszeres, akár heti szintű visszajelzés.

Meditációs appok, hiperfelkészült vezetők

Ami a mentális egészséget illeti, a felszínes és PR-célból létrehozott vállalati megoldásokat zsigerből utasítják el. A korábban divatos “egyszerű” segélyvonalak vagy tájékoztató füzetek helyett közvetlen és folyamatos hozzáférést igényelnek professzionális mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz, tanácsadáshoz és terápiás lehetőségekhez. Szívesen veszik az olyan személyre szabott támogató platformokat és digitális eszközöket, mint például a meditációt segítő vagy coaching szemléletű applikációk.

Gyümölcsnapok helyett a regenerálódást segítő mentális egészségnapokra vágynak, és a – korábban jellemzően főként közép- és felsővezetők számára elérhető – sabbatical (alkotói szabadság) lehetősége is vonzó számukra.

A Z-k szigorúan védik magánéleti határaikat. A mentális egészség alapfeltételének tekintik a stresszmentes munkakörnyezetet, amelynek része, hogy munkaidőn kívül, hétvégén vagy betegszabadság alatt ne kapjanak e-maileket és telefonhívásokat. Fontos számukra, hogy a vezetők is példát mutassanak ezen határok betartásában.

Olyan munkakultúrával rendelkező helyeket keresnek, ahol megszégyenítés nélkül lehet beszélni a mentális nehézségekről, ahol szabad hibázni, kérdezni.

Szükségesnek tartják a stresszkezelő és kiégés elleni tréningeket, emellett elvárják, hogy feletteseik részesüljenek a mentális problémák korai felismerését lehetővé tevő képzésben, ezáltal képesek legyenek támogatni az ilyen nehézségekkel küzdő munkatársakat.

Mivel a Z generáció jelentős része érzi magát pénzügyileg bizonytalannak, a transzparens bérezést és a hosszú távon is fenntartható, kiszámítható fizetési politika meglétét a mentális nyugalom alapvető eszközének tekintik.

Hogyan tehet a kedvükre egy vezető?

Mit tehet, mit tegyen egy vezető, ha szeretne szót érteni a munkahelyeken egyre nagyobb számban jelen lévő Z generációsokkal?

Fontos, hogy merje beismerni a saját hibáit, mutasson alázatot és empátiát mások felé, legyen nyitott a segítségnyújtásra, ha arra van szükség.

Reagáljon a visszajelzésekre védekezés helyett kíváncsisággal. Adjon teret a valódi párbeszédnek, hogy a munkavállalók büntetlenül hangot adhassanak aggályaiknak.

A pszichológiai biztonság kialakulása olyan apró pillanatokból épül, mint amikor egy vezető egy személyes megbeszélésen megkérdezi: „Mi az, ami mostanában tisztázatlan vagy zavaros számodra?”

A hiba elsősorban tanulási lehetőség. A Z-k olyan vezetőre vágynak, aki ösztönzi a fejlődést (growth mindset), és a kudarcot a tanulási folyamat természetes részének, és nem személyes alkalmatlanságnak tekinti.

A Z generáció számára különösen fontos a tiszteletteljes, partneri hangvétel és a véleményük figyelembevétele akár átszervezésekről, akár juttatásokról legyen szó.

Kifejezetten igénylik a gyakori – akár heti szintű – konstruktív visszajelzést, mert ez segíti a fejlődésüket és növeli a biztonságérzetüket. A jelszó azonban kontroll helyett a coaching szemlélet.

Érdemes rendszeresen rákérdezni, hogy a rendelkezésre álló digitális eszközök és platformok (pl.-AI eszközök, kollaborációs szoftverek) valóban segítik-e a napi munkát, vagy inkább akadályt jelentenek a hatékonyságnövelésben, és más eszközökkel nagyobb sikerek volnának elérhetők.

Mivel a fiatalok számára a fejlődés és a gyors előlépés kiemelt motivációs tényező, érdemes tisztázni, hogy a munkavállaló látja-e a fejlődési utat a következő 18 hónapra vonatkozóan, és az mennyire esik egybe az elképzeléseivel.

Összességében a fiatalok olyan munkahelyet keresnek, amely emberként, nem pedig termelési egységként kezeli őket, és ahol a mentális jólét a stratégiai prioritások közé tartozik.

