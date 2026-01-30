Nehéz döntésre kényszerül a brit Tesco

A kiskereskedelmi óriás közleménye szerint a lépések célja az, hogy egyszerűsítsék a működést, és rugalmasabban tudjanak alkalmazkodni a vásárlói igényekhez. A vállalat hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek az érintett dolgozók támogatásáért az átmeneti időszakban.

Eswin Praszád, a Tesco Egyesült Királyságban működő leányvállalatának vezérigazgatója elmondta, hogy a munkatársakat érintő döntések mindig nehezek, ugyanakkor ezek a változtatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy továbbra is meg tudjanak felelni a vásárlók elvárásainak. Hozzátette, hogy elsődleges céljuk az érintett kollégák segítése, és igyekeznek számukra más pozíciókat találni a vállalaton belül.

Jelenleg mintegy 1500 betöltetlen álláshelyük van a kiskereskedelmi és logisztikai területeken.

A Tesco az elkövetkező hetekben konzultációt kezd a hinckley-i elosztóközpont bezárásáról is. A lépés egy nagyobb beruházási program része: a vállalat egy új, korszerűbb létesítményt épít a térségben, amely nagyobb alapterületű lesz, energiahatékonyabban működik, és a legmodernebb technológiával szerelik fel. A jelenlegi központ valamennyi dolgozójának felajánlanak majd munkalehetőséget az új helyszínen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images