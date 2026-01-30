Pánikban a világ a végzetes vírus miatt: a magyar népegészségügyi központ is kénytelen volt megszólalni

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint
Magyarországon eddig egyetlen Nipah-vírus-fertőzést sem azonosítottak. Európai szinten sem dokumentáltak behurcolásból származó megbetegedést.
Az NNGYK Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma meghatározó szerepet tölt be a Nipah-vírus kutatásában európai szinten. Az intézmény európai uniós referencialaboratóriumként működik, és a veszélyes kórokozókhoz kapcsolódó mikrobiológiai referenciafeladatokat látja el az EU teljes területén. A laboratórium teljes körűen felkészült a diagnosztikai és kutatási feladatok ellátására. Az elmúlt időszakban részt vett vakcinajelöltek és antivirális készítmények hatékonyságának vizsgálatában, továbbá a vírus kórokozó-képességének feltérképezésében és nemzetközi standardok kidolgozásában.
A kórokozó, amely távoli rokonságban áll a kanyaróvírussal, 1999-ben került azonosításra. Az állatokról emberre terjedő vírus elsősorban Dél- és Délkelet-Ázsiában fordul elő. Természetes rezervoárjai a gyümölcsevő denevérek és a repülő kutyák.
A fertőzés több úton is kialakulhat.
Megbetegedett állattal vagy emberrel történő közvetlen érintkezés során, illetve szennyezett élelmiszerek fogyasztásával is átvihető. Ilyen lehet például az állatok váladékával fertőzött, kezeletlen pálmalé.
A Nipah-vírus terjedése ugyanakkor nehézkes. Járványtani szempontból kedvező, hogy a tünetmentes fertőzöttek egyáltalán nem, vagy csak minimális valószínűséggel adják tovább a vírust. Ez jelentősen csökkenti a világjárvány kialakulásának kockázatát.
Ázsiában, elsősorban Indiában és Bangladesben rendszeresen előfordulnak Nipah-vírus okozta megbetegedések és kisebb, helyi járványkitörések. A mostani járványügyi esemény során két fertőzést erősítettek meg, miközben mintegy kétszáz embert tartanak megfigyelés alatt. Az indiai egészségügyi hatóságok szigorú felügyelet alatt tartják a helyzetet.
Az NNGYK szoros együttműködésben áll a nemzetközi szakmai és járványügyi szervezetekkel. Folyamatosan értékeli a fejleményeket, és szükség esetén azonnal meghozza a szükséges szakmai döntéseket.
A magyar lakosság számára jelenleg nem indokolt semmilyen speciális védekezési intézkedés, hazánk járványügyi helyzete stabil
– írja a népegészségügyi központ.
Az ázsiai régióba utazók számára a hatóság – a nemzetközi ajánlásokkal összhangban – az alapvető egészségvédelmi szabályok betartását javasolja. Kerülni kell a megbetegedett állatokkal való érintkezést, tartózkodni kell a nyers vagy nem megfelelően hőkezelt ételek, különösen a kezeletlen pálmalé fogyasztásától. Emellett kiemelten fontos a rendszeres és alapos kézmosás.
A központ hangsúlyozta: az ország rendelkezik a szükséges kapacitásokkal, a lakosság egészségvédelme biztosított. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ folyamatosan monitorozza és elemzi a járványügyi helyzetet.
A Nipah-vírusról részletesen ebben a cikkünkben írtunk:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rejtélyes üzenetet küldött Donald Trump a "különleges" partnerének: még megbánhatja, amit tett?
Amerika szövetségesei sorra bújnak egy ágyba a legnagyobb riválisával.
Gőzerővel veszi saját részvényeit az Opus Global
Két milliárd forint értékben vettek ma.
Megszólaltak az elemzők a friss GDP-adatról: van, aki már most visszavágta az idei növekedési várakozásait
Nőnek a lefelé mutató kockázatok.
Bombariadó van több magyar iskolában is – Azonnali evakuálás kezdődött
Fenyegető e-mailek érkeztek.
Zöld utat kaphat a magyar gyógyszercég készítménye, nők milliói vártak erre a bejelentésre
Még az Európai Bizottságnak kell rábólintania.
Támadásra készülhetett egy orosz hajó Európa partjainál, harci helikoptereket vetettek be a megállítására
Az utolsó pillanatokban kerülték el a katasztrófát.
"Brutálisan szembesültünk a valósággal": egyetlen baleset megrengette az európai ország gazdaságát
Egy hónapot teljesen el is lehet felejteni.
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Súlyos incidens miatt vonult ki a TEK.
Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajánd
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.