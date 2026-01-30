Pánikban a világ a végzetes vírus miatt: a magyar népegészségügyi központ is kénytelen volt megszólalni

A Nipah-vírus aktuális járványügyi helyzetéről tájékoztatta a lakosságot a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Magyarország jelenleg biztonságban van a fertőzéstől, az ország felkészült egy esetleges veszélyhelyzet kezelésére. A hatóság folyamatosan figyeli a nemzetközi fejleményeket, különös tekintettel az Ázsiában jelentkező megbetegedésekre.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint

Magyarországon eddig egyetlen Nipah-vírus-fertőzést sem azonosítottak. Európai szinten sem dokumentáltak behurcolásból származó megbetegedést.

Az NNGYK Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma meghatározó szerepet tölt be a Nipah-vírus kutatásában európai szinten. Az intézmény európai uniós referencialaboratóriumként működik, és a veszélyes kórokozókhoz kapcsolódó mikrobiológiai referenciafeladatokat látja el az EU teljes területén. A laboratórium teljes körűen felkészült a diagnosztikai és kutatási feladatok ellátására. Az elmúlt időszakban részt vett vakcinajelöltek és antivirális készítmények hatékonyságának vizsgálatában, továbbá a vírus kórokozó-képességének feltérképezésében és nemzetközi standardok kidolgozásában.

A kórokozó, amely távoli rokonságban áll a kanyaróvírussal, 1999-ben került azonosításra. Az állatokról emberre terjedő vírus elsősorban Dél- és Délkelet-Ázsiában fordul elő. Természetes rezervoárjai a gyümölcsevő denevérek és a repülő kutyák.

A fertőzés több úton is kialakulhat.

Megbetegedett állattal vagy emberrel történő közvetlen érintkezés során, illetve szennyezett élelmiszerek fogyasztásával is átvihető. Ilyen lehet például az állatok váladékával fertőzött, kezeletlen pálmalé.

A Nipah-vírus terjedése ugyanakkor nehézkes. Járványtani szempontból kedvező, hogy a tünetmentes fertőzöttek egyáltalán nem, vagy csak minimális valószínűséggel adják tovább a vírust. Ez jelentősen csökkenti a világjárvány kialakulásának kockázatát.

Ázsiában, elsősorban Indiában és Bangladesben rendszeresen előfordulnak Nipah-vírus okozta megbetegedések és kisebb, helyi járványkitörések. A mostani járványügyi esemény során két fertőzést erősítettek meg, miközben mintegy kétszáz embert tartanak megfigyelés alatt. Az indiai egészségügyi hatóságok szigorú felügyelet alatt tartják a helyzetet.

Az NNGYK szoros együttműködésben áll a nemzetközi szakmai és járványügyi szervezetekkel. Folyamatosan értékeli a fejleményeket, és szükség esetén azonnal meghozza a szükséges szakmai döntéseket.

A magyar lakosság számára jelenleg nem indokolt semmilyen speciális védekezési intézkedés, hazánk járványügyi helyzete stabil

– írja a népegészségügyi központ.

Az ázsiai régióba utazók számára a hatóság – a nemzetközi ajánlásokkal összhangban – az alapvető egészségvédelmi szabályok betartását javasolja. Kerülni kell a megbetegedett állatokkal való érintkezést, tartózkodni kell a nyers vagy nem megfelelően hőkezelt ételek, különösen a kezeletlen pálmalé fogyasztásától. Emellett kiemelten fontos a rendszeres és alapos kézmosás.

A központ hangsúlyozta: az ország rendelkezik a szükséges kapacitásokkal, a lakosság egészségvédelme biztosított. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ folyamatosan monitorozza és elemzi a járványügyi helyzetet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images