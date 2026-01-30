Reagált Nagy Márton a mai GDP-adatra!

A magyar gazdaság teljesítménye 2025 negyedik negyedévében mindössze 0,2 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, ami a piaci várakozások alsó sávjába esett – közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Az éves átlagos GDP-növekedés 2025-ben 0,3 százalék volt, ami még a 2024-es ütemnél is gyengébb eredmény. A 2022 és 2025 közötti időszak így az elmúlt harminc év leghosszabb, érdemi növekedés nélküli periódusává vált a magyar gazdaságban.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a GDP-adatok megjelenését követően közzétett Facebook-bejegyzésében azt hangsúlyozta, hogy az elhúzódó háború, a kedvezőtlen külső gazdasági környezet, a gyenge uniós versenyképesség és a visszafogott külső kereslet jelentős negatív hatást gyakorolt a magyar gazdaságra.
Értékelése szerint ezek ellensúlyozására a kormány a belső kereslet élénkítésére helyezte a hangsúlyt, és úgy véli: enélkül a gazdaság recesszióba süllyedt volna.
A bejegyzésében azt állítja, a fogyasztás 2025-ben mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez, és részben ellensúlyozta a gyenge külső kereslet hatását.
A miniszter kiemelte, hogy a nettó reálkeresetek növelése érdekében a kormány folyamatosan emeli a bruttó béreket – példaként 11 százalékos minimálbér-emelést és ágazati bérrendezéseket említett –, miközben adócsökkentésekkel és az áremelések visszafogására irányuló intézkedésekkel is igyekezett támogatni a háztartások jövedelmi helyzetét.
A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy kis, nyitott gazdaságként Magyarország nem tud tartósan dinamikus növekedést elérni a külső kereslet érdemi élénkülése nélkül. Hozzátette:
a gazdaság makro- és mikroszerkezete nem alakítható át egyik napról a másikra, ezért a jelenlegi alkalmazkodás fokozatos folyamat.
A növekedési pályát a kamatkörnyezet is befolyásolja Nagy Márton szerint,
aki úgy látja, a jelenlegi monetáris politika restriktív, és a magas reálkamatokon keresztül visszafogja a gazdasági teljesítményt, így a fiskális élénkítés „ellenszélben” fejti ki hatását.
A kormány álláspontja szerint ezért is indokolt a belső kereslet támogatása és a vállalkozások célzott segítése. A miniszter példaként fix, 3 százalékos kamatozású kkv-hiteleket és mintegy 90 milliárd forintos adócsökkentést említett, amelyek célja a hatékonyság és a termelékenység javítása.
Mint arról írtunk, a 2022–2025 közötti, gyakorlatilag stagnáló időszak különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az elmúlt három évtizedben a magyar gazdaság jellemzően rövidebb visszaesési szakaszokat követően viszonylag gyorsabban állt talpra. A mostani periódusban azonban a külső sokkok – energiaválság, háborús kockázatok, európai ipari lassulás – tartósan gyenge környezetet eredményeztek, miközben a belső kereslet csak részben tudta kompenzálni az exportvezérelt modell gyengélkedését.
A 2026-os évre a szakértői konszenzus 2–2,5 százalékos GDP-növekedést tart elérhetőnek.
Ezt több tényező is támogathatja: az új autóipari gyártókapacitások felfutása, a beruházási visszaesés megállása, valamint a költségvetési politika várható élénkítése. Ugyanakkor a kilátások továbbra is erősen függenek a német gazdaság teljesítményétől, az európai ipari ciklus alakulásától és a globális kereslet élénkülésétől.
A külső környezet is javulóban van, az Eurostat adatai szerint a negyedéves szezonálisan és naptár szerint kiigazított adatokon alapuló 2025-ös éves növekedési becslés szerint a GDP az euróövezetben 1,5%-kal, az EU-ban pedig 1,6%-kal nőtt.
