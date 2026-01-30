  • Megjelenítés
Reagált Nagy Márton a mai GDP-adatra!
Gazdaság

Reagált Nagy Márton a mai GDP-adatra!

A magyar gazdaság 2025-ben gyengén teljesített: a GDP mindössze 0,3 százalékkal nőtt éves átlagban, a negyedik negyedévben pedig 0,2 százalékos bővülést mért a KSH. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány a belső fogyasztás élénkítésével kerülte el a recessziót, miközben a gazdaságot a restriktív monetáris politika magas reálkamatokon keresztül ellenszélben tartja.

A magyar gazdaság teljesítménye 2025 negyedik negyedévében mindössze 0,2 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, ami a piaci várakozások alsó sávjába esett – közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Az éves átlagos GDP-növekedés 2025-ben 0,3 százalék volt, ami még a 2024-es ütemnél is gyengébb eredmény. A 2022 és 2025 közötti időszak így az elmúlt harminc év leghosszabb, érdemi növekedés nélküli periódusává vált a magyar gazdaságban.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a friss GDP-adat, ismét csalódást okozott a magyar gazdaság

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a GDP-adatok megjelenését követően közzétett Facebook-bejegyzésében azt hangsúlyozta, hogy az elhúzódó háború, a kedvezőtlen külső gazdasági környezet, a gyenge uniós versenyképesség és a visszafogott külső kereslet jelentős negatív hatást gyakorolt a magyar gazdaságra.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a friss európai GDP-rangsor!

Értékelése szerint ezek ellensúlyozására a kormány a belső kereslet élénkítésére helyezte a hangsúlyt, és úgy véli: enélkül a gazdaság recesszióba süllyedt volna.

A bejegyzésében azt állítja, a fogyasztás 2025-ben mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez, és részben ellensúlyozta a gyenge külső kereslet hatását.

Még több Gazdaság

Vitézy Dávid: a Bubi gyakorlatilag leállt

Exkluzív bejelentkezés Las Vegasból: nemzetközi kőipari díjat nyert a tokaji borászat extravagáns épülete

Egy korszak vége: 250 év után nem jön fel több csille a cseh szénbányákból

A miniszter kiemelte, hogy a nettó reálkeresetek növelése érdekében a kormány folyamatosan emeli a bruttó béreket – példaként 11 százalékos minimálbér-emelést és ágazati bérrendezéseket említett –, miközben adócsökkentésekkel és az áremelések visszafogására irányuló intézkedésekkel is igyekezett támogatni a háztartások jövedelmi helyzetét.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy kis, nyitott gazdaságként Magyarország nem tud tartósan dinamikus növekedést elérni a külső kereslet érdemi élénkülése nélkül. Hozzátette:

a gazdaság makro- és mikroszerkezete nem alakítható át egyik napról a másikra, ezért a jelenlegi alkalmazkodás fokozatos folyamat.

A növekedési pályát a kamatkörnyezet is befolyásolja Nagy Márton szerint,

aki úgy látja, a jelenlegi monetáris politika restriktív, és a magas reálkamatokon keresztül visszafogja a gazdasági teljesítményt, így a fiskális élénkítés „ellenszélben” fejti ki hatását.

A kormány álláspontja szerint ezért is indokolt a belső kereslet támogatása és a vállalkozások célzott segítése. A miniszter példaként fix, 3 százalékos kamatozású kkv-hiteleket és mintegy 90 milliárd forintos adócsökkentést említett, amelyek célja a hatékonyság és a termelékenység javítása.

Mint arról írtunk, a 2022–2025 közötti, gyakorlatilag stagnáló időszak különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az elmúlt három évtizedben a magyar gazdaság jellemzően rövidebb visszaesési szakaszokat követően viszonylag gyorsabban állt talpra. A mostani periódusban azonban a külső sokkok – energiaválság, háborús kockázatok, európai ipari lassulás – tartósan gyenge környezetet eredményeztek, miközben a belső kereslet csak részben tudta kompenzálni az exportvezérelt modell gyengélkedését.

A 2026-os évre a szakértői konszenzus 2–2,5 százalékos GDP-növekedést tart elérhetőnek.

Ezt több tényező is támogathatja: az új autóipari gyártókapacitások felfutása, a beruházási visszaesés megállása, valamint a költségvetési politika várható élénkítése. Ugyanakkor a kilátások továbbra is erősen függenek a német gazdaság teljesítményétől, az európai ipari ciklus alakulásától és a globális kereslet élénkülésétől.

A külső környezet is javulóban van, az Eurostat adatai szerint a negyedéves szezonálisan és naptár szerint kiigazított adatokon alapuló 2025-ös éves növekedési becslés szerint a GDP az euróövezetben 1,5%-kal, az EU-ban pedig 1,6%-kal nőtt.

Kapcsolódó cikkünk

Hol tartunk a kifutópályán? Repülünk-e az idén?

Európa már a jég hátán is megél, már csak egyetlen dolog hiányzik

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot – Háborúra készül Magyarország szomszédja
Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte
Szörnyű hírt kapott Magyarország: elbukott az újabb munkaszüneti nap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility