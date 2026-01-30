  • Megjelenítés
Tízezrével rúgják ki a dolgozókat a cégek – megkezdte pusztítását az AI
Gazdaság

Tízezrével rúgják ki a dolgozókat a cégek – megkezdte pusztítását az AI

Portfolio
Az elmúlt napokban több meghatározó nagyvállalat is tömeges létszámleépítéseket jelentett be, ami újabb jele annak, hogy a munkaadók a korábbi évek intenzív bővítése után most a költségek visszafogására és a szervezetek karcsúsítására törekednek. A döntések mögött egyszerre húzódik meg a gazdasági bizonytalanság, valamint az a nyomás, hogy egyre több forrást kell a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztésekre fordítani - írja a Financial Times.

Az érintett cégek összesen több mint 52 ezer munkahely megszüntetését helyezték kilátásba. Az Amazon, a UPS, a Dow, a Nike és a Home Depot egyaránt jelentős elbocsátásokat tervez. A vállalatvezetők indoklása szerint a cél nem feltétlenül egy gazdasági visszaesés kezelése, hanem inkább a hatékonyság növelése, a bürokrácia csökkentése és az üzleti modellek egyszerűsítése. Több helyen hangsúlyozták, hogy

a jövőben kisebb, rugalmasabb szervezetekkel kívánnak működni, miközben jelentős összegeket csoportosítanak át technológiai beruházásokra.

A legnagyobb leépítést a UPS jelezte előre, amely akár 30 ezer állás megszüntetését is tervezi az idei évben. A vállalat pénzügyi igazgatója szerint erre azért van szükség, mert kevesebb csomagot szállítanak az Amazon számára, így a működést a jelenlegi igényekhez kell igazítani.

Az Amazon eközben három hónapon belül már a második elbocsátási hullámát jelentette be, amely mintegy 16 ezer dolgozót érint, hivatalos indoklásuk szerint a belső bürokrácia csökkentése érdekében. A Dow vegyipari vállalat további 4500 munkahely felszámolását tervezi egy átfogó szervezeti átalakítás részeként.

Még több Gazdaság

Rendkívüli rezsiközleményt adott ki az MVM - minden fogyasztót érint

"Azonnali pénzügyi összeomlással" néz szembe az ENSZ

Még csak január van, de már kiürülhetnek az USA államkasszája

A leépítési hullám ugyan csak néhány óriásvállalatra koncentrálódik, mégis aggodalmat kelt a gazdasági döntéshozók és elemzők körében, mert a munkaerőpiac korábban kifejezetten erősnek számított. Egyes szakértők szerint a cégek egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásával hosszabb távon csökkenteni kívánják a munkaerőköltségeket, ami nemcsak technológiai, hanem strukturális változást is jelezhet a foglalkoztatásban.

A jelenlegi helyzet különösen annak fényében érdekes, hogy a világjárvány 2020-as kitörése után számos nagyvállalat gyors bővítésbe kezdett. Az online vásárlás fellendülése és az állami ösztönző programok hatására jelentős munkaerő-felvétel indult, ám az elmúlt egy évben a piac látványosan lelassult. A bizonytalan kereskedelmi környezet és a technológiai átalakulás miatt sok munkaadó inkább kivár, így

miközben az elbocsátások száma most nő, az új felvételek üteme is történelmi összevetésben alacsony.

A statisztikák valamennyire vegyes képet mutatnak. A munkanélküliségi ráta legutóbb 4,4 százalékon állt az USA-ban, ami enyhe javulás a korábbi 4,5 százalékhoz képest, ugyanakkor decemberben mindössze 50 ezer új munkahely jött létre az Egyesült Államokban, ami kifejezetten gyenge adatnak számít.

Ugyanitt a munkakeresés medián időtartama 11,4 hétre nőtt, ami 2021 óta a leghosszabb időszak. A közgazdászok szerint ez azt jelenti, hogy bár összességében nem beszélhetünk súlyos válságról, egy állás elvesztése ma egy amerikai számára jóval nehezebb és hosszabb folyamatot jelenthet, mint amit a makrogazdasági mutatók önmagukban sugallnak.

Kapcsolódó cikkünk

Vérengzés a piacon, zuhannak a tőzsdék, lemészárolják az év egyik legjobb befektetését!

Bejelentette Trump: megindultak a csapásmérő erők - Ez sokkal súlyosabb lesz, mint amit Venezuela kapott

Szép csendben aknamezővé változtatnák az EU és USA többezer milliárd eurós nagy üzletét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility