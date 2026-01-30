Tízezrével rúgják ki a dolgozókat a cégek – megkezdte pusztítását az AI

Az érintett cégek összesen több mint 52 ezer munkahely megszüntetését helyezték kilátásba. Az Amazon, a UPS, a Dow, a Nike és a Home Depot egyaránt jelentős elbocsátásokat tervez. A vállalatvezetők indoklása szerint a cél nem feltétlenül egy gazdasági visszaesés kezelése, hanem inkább a hatékonyság növelése, a bürokrácia csökkentése és az üzleti modellek egyszerűsítése. Több helyen hangsúlyozták, hogy
a jövőben kisebb, rugalmasabb szervezetekkel kívánnak működni, miközben jelentős összegeket csoportosítanak át technológiai beruházásokra.
A legnagyobb leépítést a UPS jelezte előre, amely akár 30 ezer állás megszüntetését is tervezi az idei évben. A vállalat pénzügyi igazgatója szerint erre azért van szükség, mert kevesebb csomagot szállítanak az Amazon számára, így a működést a jelenlegi igényekhez kell igazítani.
Az Amazon eközben három hónapon belül már a második elbocsátási hullámát jelentette be, amely mintegy 16 ezer dolgozót érint, hivatalos indoklásuk szerint a belső bürokrácia csökkentése érdekében. A Dow vegyipari vállalat további 4500 munkahely felszámolását tervezi egy átfogó szervezeti átalakítás részeként.
A leépítési hullám ugyan csak néhány óriásvállalatra koncentrálódik, mégis aggodalmat kelt a gazdasági döntéshozók és elemzők körében, mert a munkaerőpiac korábban kifejezetten erősnek számított. Egyes szakértők szerint a cégek egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásával hosszabb távon csökkenteni kívánják a munkaerőköltségeket, ami nemcsak technológiai, hanem strukturális változást is jelezhet a foglalkoztatásban.
A jelenlegi helyzet különösen annak fényében érdekes, hogy a világjárvány 2020-as kitörése után számos nagyvállalat gyors bővítésbe kezdett. Az online vásárlás fellendülése és az állami ösztönző programok hatására jelentős munkaerő-felvétel indult, ám az elmúlt egy évben a piac látványosan lelassult. A bizonytalan kereskedelmi környezet és a technológiai átalakulás miatt sok munkaadó inkább kivár, így
miközben az elbocsátások száma most nő, az új felvételek üteme is történelmi összevetésben alacsony.
A statisztikák valamennyire vegyes képet mutatnak. A munkanélküliségi ráta legutóbb 4,4 százalékon állt az USA-ban, ami enyhe javulás a korábbi 4,5 százalékhoz képest, ugyanakkor decemberben mindössze 50 ezer új munkahely jött létre az Egyesült Államokban, ami kifejezetten gyenge adatnak számít.
Ugyanitt a munkakeresés medián időtartama 11,4 hétre nőtt, ami 2021 óta a leghosszabb időszak. A közgazdászok szerint ez azt jelenti, hogy bár összességében nem beszélhetünk súlyos válságról, egy állás elvesztése ma egy amerikai számára jóval nehezebb és hosszabb folyamatot jelenthet, mint amit a makrogazdasági mutatók önmagukban sugallnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
