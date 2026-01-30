Új év, új fejezet a kormány és Budapest csatájában: 12 milliárdot inkasszáltak a fővárostól

Újabb 11,7 milliárdot vontak le a fővárosi önkormányzat számlájáról szolidaritási hozzájárulás címén – adott hírt Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook-oldalán. Szerinte az inkasszálás jogellenes, mivel azonnali jogvédelmet kértek a lépés ellen. A történtek arra engednek következtetni, hogy a kormány és a budapesti vezetés közti csörte idén is folytatódhat.

A Magyar Államkincstár beszedte a szolidaritási hozzájárulás januári részletét az önkormányzattól, amelyet Nagy Márton szerint január 26-áig kellett volna befizetnie. A miniszter tegnap előre jelezte, hogy az inkasszó meg fog történni.

Karácsony Gergely a levonást jogellenesnek nevezte, mivel az ellen azonnali jogvédelmet kértek.

Emellett sérelmezte, hogy míg a szolidaritási hozzájárulást már januártól elkezdik beszedni, annak alapja, az iparűzési adóbevétel csak márciusban érkezik meg.

A főváros már korábban is kért jogvédelmet a szolidaritási hozzájárulás beszedése ellen, legutóbb például éppen decemberben. Arról nem érkezett hír, hogy a decemberi részletet is levonták volna az önkormányzattól. Karácsony Gergely tavaly többször hangsúlyozta, hogy a sikeres évzárásuk feltétele, hogy az utolsó havi hozzájárulás összegét ne emeljék le a számlájukról: a jelek szerint ez valóban nem történt meg.

A hír kapcsán a főpolgármester ezúttal nem beszélt a fizetésképtelenség veszélyéről, ami arra utalhat, hogy annak fedezésére elég a rendelkezésükre álló forrás. Ebben szerepet játszhat, hogy a főváros számára január 5-én megnyílt egy 40 milliárdos hitelkeret. A keretről korábban Kiss Ambrus főigazgató úgy nyilatkozott egy háttérbeszélgetésen, hogy mindent megpróbálnak megtenni azért, hogy az elég legyen a fizetésképtelenség elkerülésére.

A város legnagyobb bevétele, az iparűzési adóbevétel márciusban érkezik, majd áprilisban jönnek az országgyűlési választások. A Fidesz korábban már többször kijelentette, hogy a választások után győzelme esetén hozzányúlna az önkormányzatok finanszírozási rendszeréhez, aminek része lenne a szolidaritási hozzájárulás reformja is, a Tisza pedig szintén elkötelezte magát egy önkormányzati reform mellett.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán