Új év, új fejezet a kormány és Budapest csatájában: 12 milliárdot inkasszáltak a fővárostól

A Magyar Államkincstár beszedte a szolidaritási hozzájárulás januári részletét az önkormányzattól, amelyet Nagy Márton szerint január 26-áig kellett volna befizetnie. A miniszter tegnap előre jelezte, hogy az inkasszó meg fog történni.
Karácsony Gergely a levonást jogellenesnek nevezte, mivel az ellen azonnali jogvédelmet kértek.
Emellett sérelmezte, hogy míg a szolidaritási hozzájárulást már januártól elkezdik beszedni, annak alapja, az iparűzési adóbevétel csak márciusban érkezik meg.
A főváros már korábban is kért jogvédelmet a szolidaritási hozzájárulás beszedése ellen, legutóbb például éppen decemberben. Arról nem érkezett hír, hogy a decemberi részletet is levonták volna az önkormányzattól. Karácsony Gergely tavaly többször hangsúlyozta, hogy a sikeres évzárásuk feltétele, hogy az utolsó havi hozzájárulás összegét ne emeljék le a számlájukról: a jelek szerint ez valóban nem történt meg.
A hír kapcsán a főpolgármester ezúttal nem beszélt a fizetésképtelenség veszélyéről, ami arra utalhat, hogy annak fedezésére elég a rendelkezésükre álló forrás. Ebben szerepet játszhat, hogy a főváros számára január 5-én megnyílt egy 40 milliárdos hitelkeret. A keretről korábban Kiss Ambrus főigazgató úgy nyilatkozott egy háttérbeszélgetésen, hogy mindent megpróbálnak megtenni azért, hogy az elég legyen a fizetésképtelenség elkerülésére.
A város legnagyobb bevétele, az iparűzési adóbevétel márciusban érkezik, majd áprilisban jönnek az országgyűlési választások. A Fidesz korábban már többször kijelentette, hogy a választások után győzelme esetén hozzányúlna az önkormányzatok finanszírozási rendszeréhez, aminek része lenne a szolidaritási hozzájárulás reformja is, a Tisza pedig szintén elkötelezte magát egy önkormányzati reform mellett.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
