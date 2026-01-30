  • Megjelenítés
Új év, új fejezet a kormány és Budapest csatájában: 12 milliárdot inkasszáltak a fővárostól
Gazdaság

Új év, új fejezet a kormány és Budapest csatájában: 12 milliárdot inkasszáltak a fővárostól

Portfolio
Újabb 11,7 milliárdot vontak le a fővárosi önkormányzat számlájáról szolidaritási hozzájárulás címén – adott hírt Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook-oldalán. Szerinte az inkasszálás jogellenes, mivel azonnali jogvédelmet kértek a lépés ellen. A történtek arra engednek következtetni, hogy a kormány és a budapesti vezetés közti csörte idén is folytatódhat.

A Magyar Államkincstár beszedte a szolidaritási hozzájárulás januári részletét az önkormányzattól, amelyet Nagy Márton szerint január 26-áig kellett volna befizetnie. A miniszter tegnap előre jelezte, hogy az inkasszó meg fog történni.

Karácsony Gergely a levonást jogellenesnek nevezte, mivel az ellen azonnali jogvédelmet kértek.

Emellett sérelmezte, hogy míg a szolidaritási hozzájárulást már januártól elkezdik beszedni, annak alapja, az iparűzési adóbevétel csak márciusban érkezik meg.

A főváros már korábban is kért jogvédelmet a szolidaritási hozzájárulás beszedése ellen, legutóbb például éppen decemberben. Arról nem érkezett hír, hogy a decemberi részletet is levonták volna az önkormányzattól. Karácsony Gergely tavaly többször hangsúlyozta, hogy a sikeres évzárásuk feltétele, hogy az utolsó havi hozzájárulás összegét ne emeljék le a számlájukról: a jelek szerint ez valóban nem történt meg.

Még több Gazdaság

Pánikban a világ a végzetes vírus miatt: a magyar népegészségügyi központ is kénytelen volt megszólalni

Stratégiai partnerséget jelentett be a Mol

Vizsgálat deríthet fényt a boltok egyik titkára

A hír kapcsán a főpolgármester ezúttal nem beszélt a fizetésképtelenség veszélyéről, ami arra utalhat, hogy annak fedezésére elég a rendelkezésükre álló forrás. Ebben szerepet játszhat, hogy a főváros számára január 5-én megnyílt egy 40 milliárdos hitelkeret. A keretről korábban Kiss Ambrus főigazgató úgy nyilatkozott egy háttérbeszélgetésen, hogy mindent megpróbálnak megtenni azért, hogy az elég legyen a fizetésképtelenség elkerülésére.

A város legnagyobb bevétele, az iparűzési adóbevétel márciusban érkezik, majd áprilisban jönnek az országgyűlési választások. A Fidesz korábban már többször kijelentette, hogy a választások után győzelme esetén hozzányúlna az önkormányzatok finanszírozási rendszeréhez, aminek része lenne a szolidaritási hozzájárulás reformja is, a Tisza pedig szintén elkötelezte magát egy önkormányzati reform mellett.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, milyen módszerrel húzta ki az év végét a főváros

Így ment át a közgyűlésen Budapest költségvetése

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Megvan a Fed új elnöke? Tombol a piac
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility