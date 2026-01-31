Elönti Magyarországot a külföldi függőség – Sokkoló, ami közben itthon történik

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2025 utolsó hónapjában mindössze kevesebb, mint fele annyi áramot (32,5 gigawattóra - GWh) termeltek a hazai szélturbinák, mint a 2016-2024-es időszak éves átlaga – derül ki az EMBER és a MAVIR adataiból.

Mivel a magyarországi szélerőmű-állomány nagysága beépített teljesítőképesség tekintetében stabilan 330 megawatt (MW) körül alakult az elmúlt másfél évtizedben, valószínűsíthető, hogy az előző évi kiugróan gyenge termelési adat okát elsősorban a szélviszonyok kedvezőtlen alakulásában kereshetjük. A kieső energiamennyiséget részben a hazai - de döntően orosz import energiahordozóval üzemelő - földgáztüzelésű erőművek, részben a villamosenergia-import megugrása fedezte az egyébként a napenergia-termelés szempontjából is az egyik legkevésbé erősnek számító hónapban, amikor a Paksi Atomerőmű termelése is több ok miatt csökkent.

Önmagában az áramimport megléte nem feltétlen jelent nagyobb ellátásbiztonsági, versenyképességi vagy egyéb kockázatokat, sőt, az európai rendszerbe sok összeköttetéssel jól integrált magyar villamosenergia-rendszer gyakran a hazai termelésnél kedvezőbb költségen képes a behozatalt biztosítani. Az import ellátáson belüli aránya stabilan csökken, ami mindenekelőtt a nemzetközi összevetésben is gyors és jelentős hazai naperőmű-boomnak köszönhető, és a háztartási méretű (HMKE), illetve saját célra termelő (SCTE) naperőművek termelését is figyelembe véve 2025-ben az éves átlag 20% alá, vagyis a 2030-as kormányzati cél alá süllyedhetett.

Ezzel együtt a magyar áramimport aránya időszakosan sokszor továbbra is rendkívül magasra, akár 50% körüli szintekre is emelkedhet, ráadásul nem ritkán olyan kritikus periódusokban, amikor a kereslet-kínálati egyensúly a környező országokban is feszített, a piaci áramárak pedig szintén magasak. Ez már fokozhatja az ellátásbiztonsági kockázatokat, és amellett, hogy energiaszuverenitási, nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet, az ország energiaszámláját is kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Az áramárakat felhajtó tényezők közül az egyik legjelentősebbnek tartott gázerőművi áramtermelés fokozása hasonló problémákkal jár, tekintettel Magyarország orosz gázimporttól való, tartósan magasan tartott függőségére is, nem mellékesen az emberi egészséget és a környezetet károsító légszennyezést is növeli.

Az egyik legkézenfekvőbb, (magyar) nemzeti érdekeknek is megfelelő megoldást

az olyan hazai alternatív források fejlesztése jelenthetné, mint a szélenergia vagy a biogáz.

Ez nem mond ellent annak, hogy még a hagyományos (fosszilis és nukleáris) erőművekre is jó ideig szükség lesz az ellátásbiztonság fenntartásához - legalábbis bizonyos mértékben.

Noha a hazai szélerőmű-kapacitás bővítése további hálózatfejlesztéseket, illetve a villamosenergia-rendszer egyensúlytartó képességét és rugalmasságát fokozó olyan beruházásokat és intézkedéseket tenne szükségessé, mint az energiatárolók telepítése vagy a fogyasztó oldali válasz megoldások elterjedésének meggyorsítása, tanulmányok szerint összességében mégis ez kínálja a legkedvezőbb megoldást.

Bár a szélenergia - mint azt a decemberi adat is aláhúzza - maga is időjárásfüggő, ingadozó forrás, a kutatások szerint Magyarországon viszonylag gyakran akkor a legnagyobb a turbinák termelése, amikor a napelemeké visszaesik, vagyis jelentős napenergia-kiegyensúlyozó hatással bír.

Emellett a szélturbinák rendelkezésre állása vagy kihasználtsága (2024-ben 22,31%) érdemben meghaladja a naperőművekét (2024-ben 17,64%), vagyis az idő sokkal nagyobb részében termelnek elméleti csúcsteljesítményük közelében, mint a napelemek.

Amint arra a Regionális Energiakutató Központ (REKK) 2024-es modellszámításai rámutattak, a nagyrészt a naperőművek által a magyar áramtermelésben okozott hullámzásra nemzetgazdaságilag az lenne a legolcsóbb és legtisztább megoldás, ha

a kormány által 2030-ra megcélzott 12 GW naperőmű kapacitás mellé nem 1, hanem 4 GW szélerőmű kapacitás épülne ki,

mert így az importáram döntő részének kiváltása mellett a tervezett három új rugalmas gázerőművet (CCGT) is meg lehetne spórolni.

Emlékeztetőül: 2025-ben több évnyi csökkenést követően ismét nőtt a gázerőművek szerepe a magyar villamosenergia-ellátásban.

Egy ekkora, a magyar szélenergia-potenciálhoz mérten nem is olyan nagy, 4 GW-os szélerőmű-flotta viszonylag gyorsan, ráadásul magánbefektetések révén felépíthető lenne, és messze nem kellene hozzá turbinákkal teleszórni az országot, így gondos tervezéssel a tájkép- és környezetvédelmi szempontok is érvényesíthetőek lennének.

A 2025-ös éves áramtermelési adatok alapján durva becsléssel megállapítható, hogy egy 4 GW-os magyar szélerőműkapacitás éves szinten a jelenleginél (560,9 GWh) nagyságrendileg bő 6 000 GWh-val több villamos energiát lenne képes előállítani. Bár ez a szélenergia-mennyiség vélhetően nem csökkentené ugyanennyivel a tavalyi évben csaknem 9 000 GWh-nyi éves áramimportot, azonban a korábbi számítások alapján feltételezhető, hogy ezt megközelítő mértékben mégiscsak a magyar áramimport-igényt mérsékelne.

Ez erősítené az ország energiaszuverenitását és ellátásbiztonságát, jelentős árcsökkentő hatást gyakorolna a - részben a hazai termelő kapacitás viszonylag csekély teljesítménye miatt - Európában gyakran a magasabbak közé tartozó hazai piaci áramárakra, miközben mérsékelné az emberi egészséget, a környezetet, illetve a klímát károsító légszennyezést.

A magyar kormányzati célokat rögzítő, legutóbb 2024-ben frissített Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2030-ra körülbelül 1 GW-nyi hazai szélerőmű-kapacitással számol, ami kedvező esetben 1,24 GW-ra bővülhet 2035-ig a MAVIR hálózatfejlesztési terve szerint. A NEKT legelső, 2019-es verziója még az élettartamuk végére érő szélerőművek 2020-as évekbeli fokozatos leállását vetítette előre, és 2030-ra már nem számolt működő hazai turbinával, majd a következő változat már a jelenlegi, megközelítőleg 330 MW-os kapacitás megmaradását, illetve felújítását vetítette előre az évtized végéig, mielőtt a 2023/24-es felülvizsgálat eredményeképpen célszámot 1 GW-ra emelték. Emellett a kormány kifejezetten szélenergia-importot is tervez Azerbajdzsánból.

Magyarországon legutóbb a 2010-es évek elején épült új szélerőmű, ezt követően a tájvédelemre és az ország adottságaira is hivatkozva megszigorított szabályozás teljesen ellehetetlenítette új turbinák telepítését. A kormány 2024 elejétől enyhítette a szélkerekek létesítésének jogszabályi feltételrendszerét, ezzel együtt 2029 előtt nem várható, hogy új szélerőmű kapacitás lép be a magyar áramtermelési mixbe.

A REKK és az Európai Bizottság kutatóközpontjának (JRC) tanulmánya mellett más kutatások is arra utalnak, hogy a rendelkezésre álló terület töredékén Magyarország jelenlegi szélerőművi kapacitásának a sokszorosát, a WWF és a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont szakértői anyaga szerint elméletileg akár a hússzorosát (~7 GW) is létre lehetne hozni a következő évtizedben, de a fejlesztési potenciál hosszabb távon akár több 10 GW-os kapacitásbővítést is lehetővé tehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images