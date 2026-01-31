Elszabadulhat az euró, a legvégső fegyverhez nyúlhatnak az EU-ban?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az euró hirtelen erősödése és két EKB-döntéshozó január végi megszólalása újra megnyitotta a kamatvita kérdését, amelyet a piac korábban lezártnak hitt 2026-ra. Bár a konszenzus eddig a kamattartásról szólt, az erős euró dezinflációs hatása miatt megjelent a meglepetésszerű kamatcsökkentés forgatókönyve is. A friss makroadatok ugyanakkor egyelőre nem kényszerítik ki a lazítást, így az EKB döntése azon múlik, hogy az erős euró tartósan átrajzolja-e az inflációs pályát.

A piac sokáig úgy tekintett a 2026-os évre, mint az Európai Központi Bank számára egy átmeneti, nyugodtabb szakaszra. A tavalyi kamatcsökkentés után az infláció visszatért a 2 százalékos cél közelébe, a jegybank kommunikációja pedig következetesen azt sugallta, hogy a kamatszint huzamosabb ideig változatlan maradhat.

A konszenzus szerint 2026 a kivárás éve lett volna, és ebbe a képbe rondított bele az euró hirtelen és látványos erősödése, valamint az, hogy január végén az EKB monetáris tanácsának több tagja is nyíltan összekapcsolta az árfolyammozgást egy lehetséges kamatvágással.

Kedd este a dollár egy nap alatt gyengült 3 százalék felett az euróval szemben, 1,2 fölé is benézett a váltás, utána pedig egész héten 1,19-es szintnél oldalazott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Elsőként kedd este, Martin Kocher, az osztrák jegybank elnöke fogalmazott egyértelműen: ha az euró további erősödése érdemben lefelé húzza az inflációs pályát, akkor az EKB-nak reagálnia kell.

Hangsúlyozta, nem az árfolyam szintje a célváltozó, hanem annak inflációra gyakorolt hatása – de ha ez a hatás túl erős, akkor akár újabb kamatcsökkentés is szóba jöhet. Röviddel utána François Villeroy de Galhau, a francia jegybank vezetője is arról beszélt, hogy az EKB figyeli az euró felértékelődésének dezinflációs hatását, és ez a tényező a monetáris döntésekben is szerepet játszhat.

A befektetők gyorsan reagáltak: az opciós piacokon megjelentek azok a pozíciók, amelyek arra játszanak, hogy az EKB még 2026-ban meglepetésszerű kamatcsökkentést hajt végre. Már a piac 15 százaléka vár egy márciusi vágást.

Önmagában nem az euró lesz a mérleg nyelve

A pénzpiaci árazás továbbra is inkább a kamattartás forgatókönyvét tükrözi, de a kockázati eloszlás megváltozott: már nem nullához közeli eséllyel számolnak egy újabb lazítással. A gondolatmenet egyszerű, de nem felszínes: ha az erős euró az importárakon keresztül lehűti az inflációt, és ez a hatás tartósnak bizonyul, akkor az EKB reakciófüggvényében megnő a lazítás valószínűsége.

Ahhoz azonban, hogy lássuk, valóban reális-e ez a forgatókönyv, érdemes megnézni, hogyan festenek a legfrissebb euróövezeti makroadatok!

A 2025 decemberi euróövezeti infláció 2,0 százalék volt, vagyis pontosan a jegybanki cél környékén alakult. A 2026-ra vonatkozó előrejelzések szerint az éves átlag 1,9 százalék körül lehet, a maginfláció pedig fokozatosan 2 százalék közelébe süllyed. Vagyis ez nem deflációs környezet, hanem célközeli stabilizáció.

A növekedési adatok sem festenek recessziós képet: a negyedik negyedévben a GDP negyedéves alapon 0,3 százalékkal bővült, míg 2025-ben a várakozásokat felülmúló 1,5 százalékos bővülést produkált a valutaövezet.

A munkanélküliségi ráta 6,2 százalék volt, ami történelmi összevetésben alacsonynak számít az euróövezetben. A szolgáltatási szektor beszerzésimenedzser-indexe továbbra is 50 felett van, vagyis bővülést jelez, még ha a feldolgozóipar gyengélkedik is.

Ez a makrokép fontos ellensúly a kamatvágási spekulációkkal szemben.

Az első, kamatcsökkentés ellen ható tényező éppen az, hogy az infláció jelenleg nem mutat tartós, cél alatti pályát. A 2 százalékos decemberi adat és a 2026-ra várt 1,9 százalékos átlag azt jelzi, hogy az árstabilitás lényegében teljesül. Egy ilyen környezetben a jegybanknak nincs kényszerítő oka a lazításra, különösen akkor, ha az inflációs várakozások is stabilak maradnak.

A túl korai kamatvágás kockázata az lehetne, hogy újra élénkíti a keresletet egy olyan gazdaságban, ahol az árnyomás épphogy lehorgonyzott.

A második fontos ellenérv a reálgazdasági fundamentumok relatív stabilitása. A munkaerőpiac feszes, a munkanélküliség alacsony, a szolgáltatási szektor növekedése kitart. Bár az ipari növekedés lassú, az összkép nem recessziós. Egy olyan gazdaságban, amely nem is lassul – a 2026-os növekedési várakozások 1,5-1,6 százalékon állnak –, pláne nem zsugorodik, a jegybank jellemzően kivár, és nem kezd újabb lazításba pusztán az árfolyammozgás miatt. Ráadásul az energiapiaci árak alakulása és a bérek dinamikája továbbra is képes lehet felfelé tolni az inflációt, ami óvatosságra int.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 30. Európa már a jég hátán is megél, már csak egyetlen dolog hiányzik

Ez rávilágít a lényegre: az EKB nem az EUR/USD árfolyamát nézi önmagában. A jegybank reakciófüggvénye komplex. Figyeli a headline és a maginflációt, a bérek növekedését, a keresleti viszonyokat, a hiteldinamikát, a pénzügyi kondíciókat, az inflációs várakozásokat és a külső környezetet.

Az euróárfolyam ezek közül egy csatorna, amely az importárakon és a pénzügyi feltételeken keresztül hat az inflációra. Ha ez a csatorna túl erős, akkor szerepet kap a döntésben – de nem önmagában, hanem a teljes makrogazdasági kép részeként.

A mostani vita ezért még előre szaladt, és nem arról szól, hogy az euró elér-e egy szimbolikus szintet a dollárral szemben. Arról szól, hogy az árfolyammozgás milyen mértékben és mennyire tartósan változtatja meg az inflációs pályát. Ha az erős euró csak átmeneti dezinflációs hatást okoz, miközben a belső kereslet és a bérek stabilan tartják az árnyomást, akkor az EKB aligha fog reagálni.

Ha viszont az inflációs előrejelzések tartósan a cél alá csúsznak, és ebben az árfolyamnak kimutatható szerepe van, akkor a most még periférikusnak tűnő kamatvágási forgatókönyv gyorsan központi témává válhat.

Az EKB vezetőinek megszólalásai az euróárfolyamról tehát nem fordulat, hanem figyelmeztetés: a jegybanki gondolkodásban az árfolyamcsatorna ismét aktiválódott. A piac ezt elkezdte beárazni, de a makroadatok egyelőre nem kényszerítik ki a lazítást. A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy az euró erősödése valóban tartósan lehűti-e az inflációt, az exportprofitok csökkenésén keresztül recesszióba löki a feldolgozóipart, vagy ez a devizapiaci fordulat csak rövid távú zaj marad egy alapvetően stabil árkörnyezetben.

Címlapkép forrása: EU