Jön a hatalmas vihar, 30 centis havat és mínusz 10 fokos hideget hoz magával Amerikába

A hőmérséklet zuhanásával párhuzamosan több tízezer háztartás még mindig áram nélkül próbál megbirkózni a múlt heti vihar következményeivel.

Szombat reggel Nyugat-Virginiában mínusz 33 Celsius-fokot mértek.

A déli Appalache-hegységben, a Karolinákban és Georgiában 15-25 centiméter hóra számítanak, egyes észak-karolinai térségekben pedig akár 30 centiméter is hullhat.

A dél-karolinai Myrtle Beach városának címerében nap, pálmafák és egy sirály látható, most mégis 15 centiméternyi havat várnak. A városnak nincs saját hóeltakarító gépparkja, a polgármester szerint "amit találunk, azt fogjuk használni".

A fagyos időjárás egészen Floridáig lenyúlik, és előrejelzések szerint februárra is áthúzódik.

Nashville-ben a mínusz 10 fokos hideg miatt egyre nő a feszültség. A 49 éves Terry Miles építőmunkás egy hete él áram nélkül, és egy halszárító készülékkel próbál fűteni, miközben tisztában van vele, hogy ezzel szén-monoxid-mérgezést kockáztat.

Az áramszolgáltatók szerint a múlt heti vihar példátlan volt. Mississippi illetékesei úgy fogalmaztak, hogy ez az állam legsúlyosabb téli vihara 1994 óta. Mintegy 80 melegedőhelyet nyitottak meg, a Nemzeti Gárda pedig teherautókkal és helikopterekkel szállít készleteket a rászoruló térségekbe.

Jelenleg több mint 127 ezer háztartás van áram nélkül,

főként Mississippi-ben és Tennessee-ben. A viharok eddig több mint száz halálos áldozatot követeltek Texastól New Jersey-ig, ezeknek nagyjából a fele Tennessee-ben, Mississippi-ben és Louisianában történt. A halálesetek egy részét kihűlés, más részét szén-monoxid-mérgezés okozta.

Címlapkép forrása: Justin Merriman/Bloomberg via Getty Images