Kezdődik: a bombaüzlet miatt járják a magyar erdőket, de amit tesznek, illegális

A közhiedelemmel ellentétben a természetben fellelhető szarvasagancs nem tekinthető szabadon elvihető tárgynak. A vonatkozó jogszabályok szerint a lehullott agancs a vadászatra jogosult tulajdona.
Aki ezt felveszi és elviszi, lopást követ el.
Ha az így megszerzett agancsot továbbadják vagy értékesítik, a cselekmény már orgazdaságnak minősül.
A probléma súlyosságát növeli, hogy az agancsgyűjtők jellemzően nem alkalmi kirándulók, akik véletlenül bukkannak a természet e kincsére. A tapasztalatok szerint az esetek többségében tudatos, haszonszerzési célból történik a gyűjtés, ami tovább nehezíti a helyzet jogi megítélését. A hatóságok által lefoglalt, illegális úton szerzett agancsokat minden esetben vissza kell szolgáltatni jogos tulajdonosuknak.
Az agancsváltás időszaka februártól márciusig tart, és különösen kritikus periódus a szarvasok életében. Ilyenkor lenne szükségük zavartalan pihenésre, ehelyett ebben az időszakban erősödik fel az illegális gyűjtők tevékenysége. Az erdők módszeres átkutatása során a vadállatok folyamatos üldöztetésnek vannak kitéve, ami súlyos következményekkel jár.
A szakemberek beszámolói szerint a megzavart, kimerült szarvasok gyakran az utak közelében keresnek menedéket. Előfordul, hogy a végletekig kimerült állatokat lógó, elszíneződött nyelvvel látni az útszéleken. A folyamatos emberi jelenlét miatt elveszítik természetes menedékhelyeiket, ami a szarvasgázolások számának drámai növekedéséhez vezet.
Ez jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot teremt.
Az illegális gyűjtők módszerei között egy különösen kegyetlen gyakorlat is előfordul. Egyes elkövetők felderítik a pihenőhelyeket, majd szándékosan sűrű, fás területek felé terelik a bikákat. Céljuk, hogy az agancs a fákba ütközve idő előtt leváljon az állat fejéről. Ez a mesterségesen előidézett agancsleválás rendkívül fájdalmas folyamat, amely során a koponya felső része is megsérülhet. Az úgynevezett agancstő-sérülés ugyan nem minden esetben halálos, de maradandó károsodást okoz: az agancs fejlődése rendellenessé válik.
Ez a tevékenység már nem egyszerű lopásként, hanem állatkínzásként értékelhető, amelyet a büntetőjog szabadságvesztéssel is büntethet. A jogszabályi környezet tehát egyértelmű: az erdőben talált agancs elvitele bűncselekmény, amely nemcsak jogi, hanem súlyos természetvédelmi és állatjóléti következményekkel is jár.
Címlapkép forrása: GSziklai via Getty Images
Hatalmas bírságolási hullám kezdődött az otthoni napelemeseknél - Sokba kerül a figyelmetlenség
Több százezer forint a tét.
Fájdalmas vallomás érkezett az izraeli hadseregtől a túszmentő akciókkal kapcsolatban
Ők sem számítottak rá, hogy mindenkit élve hoznak ki.
Csavaros revansot vesznek a dánok Grönlandért – átveszik Panama irányítását
Trump már a fogait csikorgathatja.
Rendkívül fontos autópálya-szakasz épülhet Magyarországon
Tehermentesülhet az M0-s és a "halálút" is.
Pánik a világ olajszállításának kulcspontján: robbanás történt ott, ahol a tankerek ötöde halad át
Nagyon közel az amerikai flottához.
Hiába könyörgött Trump a demokratáknak, újra megbénult Amerika
Bekövetkezett, amitől mindenki tartott.
Visszatért a tél Magyarországra - Havazás várható Budapesten is
Újra fehérbe borul az ország.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!