Kezdődik: a bombaüzlet miatt járják a magyar erdőket, de amit tesznek, illegális

A közhiedelemmel ellentétben a természetben fellelhető szarvasagancs nem tekinthető szabadon elvihető tárgynak. A vonatkozó jogszabályok szerint a lehullott agancs a vadászatra jogosult tulajdona.

Aki ezt felveszi és elviszi, lopást követ el.

Ha az így megszerzett agancsot továbbadják vagy értékesítik, a cselekmény már orgazdaságnak minősül.

A probléma súlyosságát növeli, hogy az agancsgyűjtők jellemzően nem alkalmi kirándulók, akik véletlenül bukkannak a természet e kincsére. A tapasztalatok szerint az esetek többségében tudatos, haszonszerzési célból történik a gyűjtés, ami tovább nehezíti a helyzet jogi megítélését. A hatóságok által lefoglalt, illegális úton szerzett agancsokat minden esetben vissza kell szolgáltatni jogos tulajdonosuknak.

Az agancsváltás időszaka februártól márciusig tart, és különösen kritikus periódus a szarvasok életében. Ilyenkor lenne szükségük zavartalan pihenésre, ehelyett ebben az időszakban erősödik fel az illegális gyűjtők tevékenysége. Az erdők módszeres átkutatása során a vadállatok folyamatos üldöztetésnek vannak kitéve, ami súlyos következményekkel jár.

A szakemberek beszámolói szerint a megzavart, kimerült szarvasok gyakran az utak közelében keresnek menedéket. Előfordul, hogy a végletekig kimerült állatokat lógó, elszíneződött nyelvvel látni az útszéleken. A folyamatos emberi jelenlét miatt elveszítik természetes menedékhelyeiket, ami a szarvasgázolások számának drámai növekedéséhez vezet.

Ez jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot teremt.

Az illegális gyűjtők módszerei között egy különösen kegyetlen gyakorlat is előfordul. Egyes elkövetők felderítik a pihenőhelyeket, majd szándékosan sűrű, fás területek felé terelik a bikákat. Céljuk, hogy az agancs a fákba ütközve idő előtt leváljon az állat fejéről. Ez a mesterségesen előidézett agancsleválás rendkívül fájdalmas folyamat, amely során a koponya felső része is megsérülhet. Az úgynevezett agancstő-sérülés ugyan nem minden esetben halálos, de maradandó károsodást okoz: az agancs fejlődése rendellenessé válik.

Ez a tevékenység már nem egyszerű lopásként, hanem állatkínzásként értékelhető, amelyet a büntetőjog szabadságvesztéssel is büntethet. A jogszabályi környezet tehát egyértelmű: az erdőben talált agancs elvitele bűncselekmény, amely nemcsak jogi, hanem súlyos természetvédelmi és állatjóléti következményekkel is jár.

Címlapkép forrása: GSziklai via Getty Images