Kiürítették az épületet, lezárták az utcát: hatalmas erőkkel vonultak a lángokhoz a tűzoltók

Tűz keletkezett a főváros III. kerületében, egy Nánási úti, háromemeletes ház második emeleti teraszán, az oltás jelenleg is tart - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel szombaton este.

Kiss Ádám elmondta, a teraszon berendezési tárgyak égtek, a tűz az egyik szobára is átterjedt. A helyszínre hat tűzoltóautó és csaknem húsz tűzoltó érkezett, a lángok terjedését két vízsugárral megakadályozták.

A lakók elhagyták épületet, az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - tette hozzá.

A Katasztrófavédelem honlapján az is olvasható, hogy tűz keletkezett egy ózdi családi házban, a Dobó István utcában. Az ingatlan hat négyzetméteres előszobájában berendezési tárgyak égtek. A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat.

Címlapkép illusztráció. Forrása: MTI Fotó/Mihádák Zoltán

