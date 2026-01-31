  • Megjelenítés
FONTOS A semmiből is érkezhet a veszély, több millió magyar autóst fenyeget ez a jelenség - Mit lehet tenni ebben a helyzetben?
Kiürítették az épületet, lezárták az utcát: hatalmas erőkkel vonultak a lángokhoz a tűzoltók
Gazdaság

Kiürítették az épületet, lezárták az utcát: hatalmas erőkkel vonultak a lángokhoz a tűzoltók

MTI
Tűz keletkezett a főváros III. kerületében, egy Nánási úti, háromemeletes ház második emeleti teraszán, az oltás jelenleg is tart - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel szombaton este.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

Kiss Ádám elmondta, a teraszon berendezési tárgyak égtek, a tűz az egyik szobára is átterjedt. A helyszínre hat tűzoltóautó és csaknem húsz tűzoltó érkezett, a lángok terjedését két vízsugárral megakadályozták.

A lakók elhagyták épületet, az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - tette hozzá.

A Katasztrófavédelem honlapján az is olvasható, hogy tűz keletkezett egy ózdi családi házban, a Dobó István utcában. Az ingatlan hat négyzetméteres előszobájában berendezési tárgyak égtek. A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat.

Címlapkép illusztráció. Forrása: MTI Fotó/Mihádák Zoltán

Még több Gazdaság

Ha ez így folytatódik, alig lesz olyan helyszín, ahol téli olimpiát lehet majd rendezni

A semmiből is érkezhet a veszély, több millió magyar autóst fenyeget ez a jelenség - Mit lehet tenni ebben a helyzetben?

Elönti Magyarországot a külföldi függőség – Sokkoló, ami közben itthon történik

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas bírságolási hullám kezdődött az otthoni napelemeseknél - Sokba kerül a figyelmetlenség
Megelégelték a magyar és EU-s birtokok támogatását - döntöttek a durva büntetésről
Tízezrével rúgják ki a dolgozókat a cégek – megkezdte pusztítását az AI
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility