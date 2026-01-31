  • Megjelenítés
Már most megmondta a hitelminősítő elemzője, ki nyeri a magyarországi országgyűlési választást 2026-ban
Gazdaság

Már most megmondta a hitelminősítő elemzője, ki nyeri a magyarországi országgyűlési választást 2026-ban

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Gazdasági szempontból nagyon fontos elemzést közölt a Fitch-hez tartozó BMI kockázatelemző a magyar választások kimeneteléről, nemcsak a győztest nevezik meg, de a választások másnapján várható gazdaságpolitikai kényszerű lépéseket is. A Fitch Solutions elemzői üzletágához tartozó BMI – amely ugyanabba a vállalatcsoportba tartozik, mint a nemzetközi hitelminősítést végző Fitch Ratings – arra figyelmeztet, hogy az április 12-i voksolás eredményétől függetlenül komoly fiskális kiigazítás jöhet, miközben a gyenge növekedés, a 4 százalék feletti infláció és az 5 százalék körüli költségvetési hiány már most szűk mozgásteret hagy a gazdaságpolitikának.

Az április 12-re kiírt 2026-os parlamenti választás jelenti a legnagyobb politikai kihívást a 2010 óta kormányzó Fidesz számára – kezdi elemzését a Fitch Solutions BMI Country Risk. Felhívják a figyelmet, hogy – amint arról a Portfolio épp ma közölt elemzést – a közvélemény-kutatások alapján az ellenzéki Tisza Párt – élén „a korábbi kormányzati insiderből lett politikussal”, Magyar Péterrel – országosan 46 százalékon áll, szemben a Fidesz 41 százalékával.

A BMI ugyanakkor továbbra is arra számít, hogy a Fidesz újabb kétharmados többséget szerezhet, elsősorban a választási rendszer strukturális sajátosságai miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

A BMI értékelése azért is fontos, mert a cég a Fitch Solutions csoport elemzői üzletágához tartozik, amely egy vállalatkonglomerátumba tartozik a nemzetközi hitelminősítést végző Fitch Ratingsszel. Azt viszont meg kell jegyezni, hogy az elemzés nem hitelminősítői döntés, hanem kockázatelemzői prognózis.

Épp a kockázatelemzői szempontok miatt érdekes a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt küzdelméről szóló vizsgálatuk, amelyben kiemelik, hogy a jelenlegi, közvélemény-kutatók által mért választói elégedetlenség elsődleges forrása gazdasági természetű. Ennek oka, hogy az infláció 2025-ben éves átlagban 4,4 százalék volt, ezen belül különösen az élelmiszer- és szolgáltatási árak emelkedtek érdemben. A gazdasági növekedés gyakorlatilag stagnál: a BMI 2025-re előzetesen 0,5 százalékos bővülést várt, de a tényleges GDP-növekedés a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint mindössze 0,3 százalék volt.

Még több Gazdaság

Furcsa jelenség: extrém hideg csapott le, szó szerint "felrobbannak" a fák

Elszabadulhat az euró, a legvégső fegyverhez nyúlhatnak az EU-ban?

Kiadták a figyelmeztetést: jöhet a történelem egyik legnagyobb összeomlása

A gyenge gazdasági teljesítmény kapcsán a Fitch Solutions BMI megjegyzi, hogy ez jelentősen elmarad a 2015–2024 közötti 2,8 százalékos átlagtól. A gyenge külső kereslet és a beruházások visszaesése mellett kulcsszerepet játszik az is, hogy az Európai Unió 2022-ben befagyasztotta a Magyarországnak járó kohéziós források egy részét, ami közvetlenül fékezi az állami és magánberuházásokat.

Mint megállapítják: a gazdasági lassulás így nemcsak ciklikus, hanem finanszírozási és bizalmi tényezőkkel is összefügg.

Arra is kitérnek, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormánya több eszközzel próbálta enyhíteni a gazdasági elégedetlenséget: például az egyes alapvető élelmiszerekre bevezetett árrésstopok és árkorlátozások hozzájárultak az infláció mérsékléséhez, és várhatóan a választásokig érvényben maradnak. A fiskális politika is lazább irányt vett: adócsökkentések, bónuszok és célzott juttatások jelentek meg. 2026 januárjától kiterjesztették az anyák személyi jövedelemadó-mentességét, és megkezdődik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése is. Ezek rövid távon támogathatják a lakossági jövedelmeket és a fogyasztást, ugyanakkor a költségvetési pályát tovább feszítik.

ráadásul a BMI szerint kockázat, hogy fennáll a további, választások előtti kiköltekezés.

A BMI előrejelzése szerint a költségvetési hiány 2026-ban a GDP 5,2 százaléka lehet, kedvezőtlen körülmény, hogy a kockázatok is inkább felfelé mutatnak.

Arról is képet adtak, hogy mire számítanak a 2026. április 12-i választások után a gazdasági fronton:

szerintük függetlenül az eredménytől fiskális szigorításra lehet szükség a hiány leszorítása érdekében.

Egy újabb Fidesz-győzelem esetén a jelentés nem számol érdemi fordulattal a jogállamisági viták kezelésében, ami azt vetíti előre, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés körüli feszültségek fennmaradhatnak. A Tisza programjának egyik központi eleme éppen az EU-val való viszony rendezése és a befagyasztott pénzek felszabadítása, ami a gazdasági növekedés újraindításának kulcsa lehetne.

Politikai szempontból a BMI három strukturális tényezőre hivatkozva tartja valószínűnek a Fidesz újabb kétharmadát. A 199 fős Országgyűlésből 106 mandátum egyéni választókerületben, relatív többségi rendszerben dől el, 93 pedig országos listáról kerül kiosztásra. A 2011-ben átrajzolt körzethatárok, valamint a 2024 végén Budapesten végrehajtott módosítás – amely 18-ról 16-ra csökkentette a fővárosi körzetek számát – a BMI értékelése szerint csökkentik az ellenzéki szavazatok súlyát. Emellett a győzteskompenzáció rendszere is inkább a Fidesz-KDNP-nek kedvezhet: mint ismert a nyertes jelöltek „felesleges” szavazatai is beszámítanak a listás mandátumok kiosztásába, ami lehetővé teszi, hogy akár 50 százalék alatti országos eredménnyel is kétharmados többség jöjjön létre, ahogy ez 2014-ben is történt.

A jelentés kitér arra is, hogy a Fidesz erős helyi hálózattal és domináns médiapozícióval rendelkezik. A 2022-es választásokat megfigyelő EBESZ-jelentés szerint az ellenzéki kampánytevékenységet helyi szinten több akadály nehezítette, miközben a kormánypárt médiatúlsúlya jelentős. A Riporterek Határok Nélkül becslése alapján a Fideszhez köthető szereplők a magyar médiapiac mintegy 80 százalékát ellenőrzik.

A BMI ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy egy újabb Fidesz-győzelem fokozhatja az ellenzéki tiltakozások kockázatát,

különösen akkor, ha a választások után elkerülhetetlenné válik a költségvetési megszorítás.

A politikai stabilitás tehát rövid távon fennmaradhat, de a gazdasági kiigazítás és az EU-val való konfliktus együttesen középtávú kockázatot jelenthet a magyar makropályára – állítja a BMI Fitch Solutions.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólaltak az elemzők a friss GDP-adatról: van, aki már most visszavágta az idei növekedési várakozásait

Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén

Veszélyes spirálba kezd csúszni Magyarország – Van innen még visszaút?

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása
Tízezrével rúgják ki a dolgozókat a cégek – megkezdte pusztítását az AI
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility