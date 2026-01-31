Már most megmondta a hitelminősítő elemzője, ki nyeri a magyarországi országgyűlési választást 2026-ban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Gazdasági szempontból nagyon fontos elemzést közölt a Fitch-hez tartozó BMI kockázatelemző a magyar választások kimeneteléről, nemcsak a győztest nevezik meg, de a választások másnapján várható gazdaságpolitikai kényszerű lépéseket is. A Fitch Solutions elemzői üzletágához tartozó BMI – amely ugyanabba a vállalatcsoportba tartozik, mint a nemzetközi hitelminősítést végző Fitch Ratings – arra figyelmeztet, hogy az április 12-i voksolás eredményétől függetlenül komoly fiskális kiigazítás jöhet, miközben a gyenge növekedés, a 4 százalék feletti infláció és az 5 százalék körüli költségvetési hiány már most szűk mozgásteret hagy a gazdaságpolitikának.

Az április 12-re kiírt 2026-os parlamenti választás jelenti a legnagyobb politikai kihívást a 2010 óta kormányzó Fidesz számára – kezdi elemzését a Fitch Solutions BMI Country Risk. Felhívják a figyelmet, hogy – amint arról a Portfolio épp ma közölt elemzést – a közvélemény-kutatások alapján az ellenzéki Tisza Párt – élén „a korábbi kormányzati insiderből lett politikussal”, Magyar Péterrel – országosan 46 százalékon áll, szemben a Fidesz 41 százalékával.

A BMI ugyanakkor továbbra is arra számít, hogy a Fidesz újabb kétharmados többséget szerezhet, elsősorban a választási rendszer strukturális sajátosságai miatt.

A BMI értékelése azért is fontos, mert a cég a Fitch Solutions csoport elemzői üzletágához tartozik, amely egy vállalatkonglomerátumba tartozik a nemzetközi hitelminősítést végző Fitch Ratingsszel. Azt viszont meg kell jegyezni, hogy az elemzés nem hitelminősítői döntés, hanem kockázatelemzői prognózis.

Épp a kockázatelemzői szempontok miatt érdekes a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt küzdelméről szóló vizsgálatuk, amelyben kiemelik, hogy a jelenlegi, közvélemény-kutatók által mért választói elégedetlenség elsődleges forrása gazdasági természetű. Ennek oka, hogy az infláció 2025-ben éves átlagban 4,4 százalék volt, ezen belül különösen az élelmiszer- és szolgáltatási árak emelkedtek érdemben. A gazdasági növekedés gyakorlatilag stagnál: a BMI 2025-re előzetesen 0,5 százalékos bővülést várt, de a tényleges GDP-növekedés a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint mindössze 0,3 százalék volt.

A gyenge gazdasági teljesítmény kapcsán a Fitch Solutions BMI megjegyzi, hogy ez jelentősen elmarad a 2015–2024 közötti 2,8 százalékos átlagtól. A gyenge külső kereslet és a beruházások visszaesése mellett kulcsszerepet játszik az is, hogy az Európai Unió 2022-ben befagyasztotta a Magyarországnak járó kohéziós források egy részét, ami közvetlenül fékezi az állami és magánberuházásokat.

Mint megállapítják: a gazdasági lassulás így nemcsak ciklikus, hanem finanszírozási és bizalmi tényezőkkel is összefügg.

Arra is kitérnek, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormánya több eszközzel próbálta enyhíteni a gazdasági elégedetlenséget: például az egyes alapvető élelmiszerekre bevezetett árrésstopok és árkorlátozások hozzájárultak az infláció mérsékléséhez, és várhatóan a választásokig érvényben maradnak. A fiskális politika is lazább irányt vett: adócsökkentések, bónuszok és célzott juttatások jelentek meg. 2026 januárjától kiterjesztették az anyák személyi jövedelemadó-mentességét, és megkezdődik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése is. Ezek rövid távon támogathatják a lakossági jövedelmeket és a fogyasztást, ugyanakkor a költségvetési pályát tovább feszítik.

ráadásul a BMI szerint kockázat, hogy fennáll a további, választások előtti kiköltekezés.

A BMI előrejelzése szerint a költségvetési hiány 2026-ban a GDP 5,2 százaléka lehet, kedvezőtlen körülmény, hogy a kockázatok is inkább felfelé mutatnak.

Arról is képet adtak, hogy mire számítanak a 2026. április 12-i választások után a gazdasági fronton:

szerintük függetlenül az eredménytől fiskális szigorításra lehet szükség a hiány leszorítása érdekében.

Egy újabb Fidesz-győzelem esetén a jelentés nem számol érdemi fordulattal a jogállamisági viták kezelésében, ami azt vetíti előre, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés körüli feszültségek fennmaradhatnak. A Tisza programjának egyik központi eleme éppen az EU-val való viszony rendezése és a befagyasztott pénzek felszabadítása, ami a gazdasági növekedés újraindításának kulcsa lehetne.

Politikai szempontból a BMI három strukturális tényezőre hivatkozva tartja valószínűnek a Fidesz újabb kétharmadát. A 199 fős Országgyűlésből 106 mandátum egyéni választókerületben, relatív többségi rendszerben dől el, 93 pedig országos listáról kerül kiosztásra. A 2011-ben átrajzolt körzethatárok, valamint a 2024 végén Budapesten végrehajtott módosítás – amely 18-ról 16-ra csökkentette a fővárosi körzetek számát – a BMI értékelése szerint csökkentik az ellenzéki szavazatok súlyát. Emellett a győzteskompenzáció rendszere is inkább a Fidesz-KDNP-nek kedvezhet: mint ismert a nyertes jelöltek „felesleges” szavazatai is beszámítanak a listás mandátumok kiosztásába, ami lehetővé teszi, hogy akár 50 százalék alatti országos eredménnyel is kétharmados többség jöjjön létre, ahogy ez 2014-ben is történt.

A jelentés kitér arra is, hogy a Fidesz erős helyi hálózattal és domináns médiapozícióval rendelkezik. A 2022-es választásokat megfigyelő EBESZ-jelentés szerint az ellenzéki kampánytevékenységet helyi szinten több akadály nehezítette, miközben a kormánypárt médiatúlsúlya jelentős. A Riporterek Határok Nélkül becslése alapján a Fideszhez köthető szereplők a magyar médiapiac mintegy 80 százalékát ellenőrzik.

A BMI ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy egy újabb Fidesz-győzelem fokozhatja az ellenzéki tiltakozások kockázatát,

különösen akkor, ha a választások után elkerülhetetlenné válik a költségvetési megszorítás.

A politikai stabilitás tehát rövid távon fennmaradhat, de a gazdasági kiigazítás és az EU-val való konfliktus együttesen középtávú kockázatot jelenthet a magyar makropályára – állítja a BMI Fitch Solutions.

