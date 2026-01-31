  • Megjelenítés
Megdöbbentő terv látott napvilágot: ez lehet Elon Musk újabb őrült ötlete
Megdöbbentő terv látott napvilágot: ez lehet Elon Musk újabb őrült ötlete

Portfolio
Elon Musk SpaceX vállalata egymillió műhold pályára állítását tervezi, amelyek a Nap energiáját hasznosítva, mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontokként működnének – derül ki az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottsághoz (FCC) pénteken benyújtott kérelemből.
A beadvány egy nappal azután került nyilvánosságra, hogy a Reuters értesülései szerint a SpaceX és Musk xAI nevű mesterségesintelligencia-vállalata egyesülési tárgyalásokat folytat. Az összeolvadást az idén tervezett, nagy volumenű tőzsdei bevezetés előzheti meg. A tranzakció új lendületet adhat a SpaceX űrbéli adatközpontokra vonatkozó terveinek, miközben Musk a Google-lal, a Metával és az OpenAI-jal verseng a mesterséges intelligencia területén.

Az esetenként akár egyenként több tízezer GPU-t is működtető adatközpontok adják a mesterségesintelligencia-modellek fizikai hátterét, ugyanis itt összpontosul az azok működéséhez szükséges számítási kapacitás. Ezen központok fenntartása azonban óriási energiaigénnyel jár.

A beadvány szerint a műholdak szinte folyamatos napenergia-kitettsége lehetővé tenné az energia közvetlen hasznosítását, minimális üzemeltetési és karbantartási költségek mellett.

Ez forradalmi hatékonyságot eredményezhet, és érezhetően mérsékelheti a földi adatközpontok környezeti terhelését.

Bár egymillió műhold pályára állítása jelenleg valószínűtlen, a cégek gyakran a ténylegesen tervezettnél jóval nagyobb kapacitásra kérnek engedélyt a későbbi rugalmasság érdekében. Jelenleg mindössze mintegy 15 ezer műhold kering a Föld körül. A SpaceX eredetileg 42 ezer Starlink-műhold üzembe állítására kapott jóváhagyást, amelyek közül eddig nagyjából 9500 került pályára.

A mostani terv kulcseleme a Starship, a SpaceX fejlesztés alatt álló, újrahasználható óriásrakétája. A jármű 2023 óta tizenegy tesztrepülésen van túl, és Musk szerint az idén állíthat először érdemi mennyiségű hasznos terhet pályára.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

