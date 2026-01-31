Minden vizsgált magyar almában vegyszert találtak - Tényleg ezt etetik velünk?

A Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) kutatásában 13 európai országból származó 59 almamintát elemeztek növényvédőszer-maradványok jelenléte szempontjából. A magyarországi mintavételezést a PAN hazai tagszervezete, a Magyar Természetvédők Szövetsége végezte szeptemberben:
különböző bolthálózatokból vásároltak friss, hazai termesztésű almákat.
Az eredmények szerint valamennyi vizsgált magyar almában kimutathatók voltak az úgynevezett PFAS-peszticidek, amelyek gyakorlatilag nem bomlanak le a környezetben. A hazai mintákban átlagosan 4,2 különféle növényvédőszer-maradványt találtak, ami európai összehasonlításban is kiugróan magas értéknek számít.
Különösen problémásnak bizonyult a fludioxonil nevű hatóanyag jelenléte, amely a teljes mintaszám közel 40 százalékában fordult elő. Ez a vegyület nemcsak PFAS-peszticidnek minősül, hanem az Európai Unió 2024-ben hormonrendszert károsító anyagként is besorolta. A fludioxonil embereknél máj- és vesekárosodást okozhat, emellett súlyos károkat idézhet elő a vízi ökoszisztémákban.
Az egyik hazai mintában határérték feletti mennyiségben mutattak ki pyriproxyfen rovarölő szert: 0,08 mg/kg-os koncentrációt mértek a megengedett 0,05 mg/kg helyett.
Ez az anyag idegrendszeri károsodást okozhat, és negatívan befolyásolhatja a hormonrendszer működését.
A magyar almák 60 százalékában találtak idegrendszert károsító hatású vegyszereket, ami különösen a kisgyermekek számára jelent fokozott kockázatot. Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője szerint az almákban mért vegyszermennyiség olyan magas, hogy feldolgozott bébiételekben már nem lenne elfogadható. A szakember a legfiatalabb korosztály számára biogyümölcs fogyasztását vagy legalább az almák alapos meghámozását javasolja, mivel a káros anyagok főként a héjban koncentrálódnak.
Simon Gergely, a Pesticide Action Network Europe vegyianyag-szakértője felhívta a figyelmet arra, hogy bár az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság már két évtizede megbízást kapott a különböző peszticidek együttes hatásának szabályozására,
máig nem teljesítette ezt a kötelezettségét.
Így előfordulhat, hogy miközben az egyes vegyszerek koncentrációja külön-külön a határérték alatt marad, összességében mégis jelentős terhelést jelentenek a fogyasztók szervezetére.
A tudományos vizsgálatok egyre több bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az élelmiszereken keresztüli peszticidbevitel összefüggésben állhat termékenységi problémákkal, és feltehetően bizonyos daganatos megbetegedések kialakulásával is. A mostani felmérés rávilágít arra, hogy az európai élelmiszer-biztonsági szabályozásnak továbbra is komoly hiányosságai vannak, különösen a vegyszerkombinációk együttes hatásainak értékelése terén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
