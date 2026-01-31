Nagy változás jön az üzemanyagoknál – Ez mindenkit érint

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Európai Unió fokozatosan kivezeti a szójaalapú bioüzemanyagokat, miután az Európai Bizottság új kutatása megerősítette, hogy előállításuk jelentősen hozzájárul az erdőirtásokhoz. Ez azt jelenti, hogy a szójából készült bioüzemanyagokat 2030-tól nem lehet majd beleszámítani az EU megújulóenergia-irányelvben rögzített céljainak teljesítésébe. Viszont a szintén a földhasználat jelentős megváltozásával járó egyéb alapanyagok, mint például a cukornád, továbbra is beleszámíthatnak az EU megújuló energiaforrásokra vonatkozó céljaiba.

Kivezetik a szójaalapú bioüzemanyagokat

A jelentős részben bioüzemanyag-alapanyagként felhasznált szója termesztése olyan közvetett földhasználat-változással járhat, amely a szén-dioxid-kibocsátás és a biológiai sokféleség csökkenését okozhatja - erősíti meg az Európai Bizottság új jelentése.

A szójaalapú bioüzemanyagok környezeti szempontból kétszer olyan károsak a bolygóra, mint a fosszilis eredetű, kőolaj alapú dízel üzemanyag.

- állította az uniós kutatás megjelenése kapcsán Cian Delaney, a Transport & Environment (T&E) európai közlekedési és környezetvédelmi szervezet szakértője egy korábbi, szintén az Európai Bizottság számára készült kutatásra hivatkozva.

A globális bioüzemanyag-fogyasztás folyamatosan bővül, így a jelentés még inkább rávilágít az élelmiszer- és takarmánynövények üzemanyagként való fokozódó felhasználásának erdőirtást növelő kockázataira.

A szójaalapú bioüzemanyagok az EU teljes bioüzemanyag-felhasználásának becslések szerint mindössze mintegy 6%-át teszik ki, de fogyasztásuk 2015 és 2022 között ötszörösére, 0,4 millió tonnáról több mint 2 millió tonnára nőtt a közösségben, és az alapanyag közel 100%-át import biztosítja. Az alapanyag fokozatos uniós kivonása biztosíthatja, hogy az amerikai, argentin és brazil szója ne kerüljön európai járművekbe, különösen most, hogy az EU és a dél-amerikai kereskedelmi tömb (Mercosur) aláírta a kereskedelmi megállapodást.

Ugyanakkor

a szintén a földhasználat jelentős megváltozásával járó egyéb alapanyagok, mint például a cukornád, továbbra is beleszámíthatnak az EU megújuló energiaforrásokra vonatkozó céljaiba.

A T&E szerint jelenleg világszerte évente több mint 100 millió tonna cukornádat használnak fel bioüzemanyag előállítására, más források szerint az akár 2 milliárd tonnát közelítő éves cukornádtermésnek akár több mint a felét is bioetanol-gyártásra használhatják. 2030-ig a termőterület további jelentős növekedése várható, ott is, ahol már jelenleg is erdőirtásokkal teremtenek helyet a cukornádtermesztésnek, például Pápua Új-Guineában és Indonéziában.

Ideje volt a változtatásnak

Az európai uniós Megújuló Energia Irányelv (RED) 2009-es elfogadása óta a bioüzemanyagok használatát széles körben promotálják az EU-ban. A közvetett földhasználat-változás szempontjából magas kockázatot jelentő alapanyagokról szóló, a megújulóenergia-irányelv keretében elfogadott 2019-es bizottsági rendelet ugyanakkor a pálmaolaj alapú bioüzemanyagok 2030-ig történő fokozatos uniós kivezetéséről rendelkezett.

Az Európai Bizottságnak eredetileg 2023 szeptemberéig felülvizsgálnia és aktualizálnia kellett volna a rendeletet, ez azonban csak most került napirendre. A T&E szerint a késlekedés mögött az a szándék állhat, hogy elkerüljék újabb kereskedelmi viták szítását.

Az Európai Parlament által 2023 áprilisában elfogadott uniós erdőirtás elleni rendelet (EUDR) tovább szigorította a pálmaolaj behozatalát, előírva, hogy 2020 decembere után

erdőirtással érintett területről származó termék nem kerülhet az EU piacára.

Nem mindenki örül ennek

A termelő országok hevesen kritizálták a közepes és nagyméretű vállalatokra vonatkozóan - egyéves halasztást követően - 2026 végétől, a mikro- és kisvállalkozások esetében 2027 június 30-ától hatályos EUDR rendeletet. A globális pálmaolaj-ellátás több mint 80%-át adó Indonézia és Malajzia szerint az EU korlátozások protekcionisták, igazságtalanok a kisgazdálkodókkal szemben, és sértik a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait.

A WTO 2024-ben elutasította Malajzia a pálmaolaj- és a pálmaolaj-alapú bioüzemanyagok importjának korlátozása miatt az EU ellen tett panaszát, de az Uniót is kiigazításokra kötelezte a bevezetés módjával kapcsolatban. Indonézia ügyében a szervezet 2025-ben megállapította, hogy az EU megújulóenergia-irányelve diszkriminálja Indonézia pálmaolaj-exportját. Az EU fellebbezett a határozat ellen, de mivel az Egyesült Államok Donald Trump első elnöksége alatt, 2019-ben megvétózta a WTO Fellebbviteli Testületének megújítását, ezért a testület 2019 óta nem működik, így a fellebbezést sem tudja érdemben elbírálni.

Kutatások szerint míg a pálmaolaj alapú bioüzemanyagok kivezetése mérsékelt pozitív hatással bír a termőföld-használatra a trópusi és szubtrópusi régiókban, addig

a szójára vonatkozó korlátozás jelentősebben csökkentheti a termőföld-használatot.

Ami a pálmaolaj, a szója és más termények egyéb, például élelmezési célú felhasználását illeti, az EU kifejezetten erre vonatkozóan nem vezetett be általános tilalmat. Az erdőirtás elleni rendelet azonban az élelmiszerekre vonatkozóan is előírja, hogy az EU-ban értékesített vagy onnan exportált, szarvasmarhát, kakaót, kávét, pálmaolajat, gumit, szóját vagy fát (beleértve a bőr, csokoládé, bútor és papír termékeket) tartalmazó termékeknek erdőirtástól mentesnek, legálisan előállítottnak és a földterületig nyomon követhetőnek kell lenniük.

