Szép csendben hatalmas pénzt költött el az Orbán-kormány az utolsó pillanatban

A napokban megjelent részletes, 2025-re vonatkozó államháztartási adatokból képet kaphatunk arról, hogyan teljesített tavaly az államkassza, és ami a legérdekesebb, hogy minek köszönhetően csúszott meg a költségvetés. Ennek érdekében részletesen megvizsgáltuk a tavalyi büdzsé kiadási és bevételi sorainak alakulását az előirányzatok összegéhez viszonyítva (ezen a ponton fontos azt megjegyezni, hogy már az előirányzatok sem voltak megalapozottan tervezettek).
Szeret - nem szeret
A központi költségvetési kiadási oldala 5,6%-kal szaladta túl az eredetileg tervezettet, ami 1726 milliárd forintnak felel meg nominálisan, a növekmény mögött érdekes szerkezeti bontást találhatunk, az alábbi táblázatból egyértelműen kiderül, hogy mely területeket, kiadási célokat "szerette" a leginkább a kormányzat tavaly.
|A 2025-ös költségvetés főbb kiadásainak alakulása
|2025 előirányzat
|2025 tény
|változás (mrd Ft)
|változás (%)
|KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
|30833
|32559
|1726
|5,6%
|Állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások
|2474
|2652
|178
|7,2%
|Úthálózat rendelkezésre állási díjak
|545
|617
|72
|13,2%
|Közösségi közlekedés költségtérítés és támogatás
|927
|945
|18
|1,9%
|Közüzemi szolgáltatások támogatása
|1002
|1091
|89
|8,9%
|Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
|141
|141
|0
|0,0%
|Lakástámogatások
|257
|197
|-60
|-23,3%
|Családügyi és normatív támogatások
|1054
|1034
|-20
|-1,9%
|Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
|780
|777
|-3
|-0,4%
|Babaváró támogatások
|251
|240
|-11
|-4,4%
|Diákhitel konstrukciók támogatása
|12
|11
|-1
|-8,3%
|Munkáshitel
|10
|5
|-5
|-50,0%
|Költségvetési szervek és fej.kez.előir.
|13039
|15306
|2267
|17,4%
|Költségvetési szervek kiadása
|7792
|9752
|1960
|25,2%
|Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai
|5248
|5554
|306
|5,8%
|Államháztartás alrendszereinek támogatása
|3869
|3982
|113
|2,9%
|Elkülönített állami pénzalapok
|115
|135
|20
|17,4%
|TB alapok
|2448
|2448
|0
|0,0%
|Helyi önkormányzatok
|1305
|1399
|94
|7,2%
|Uniós programok kiadásai
|3024
|2071
|-953
|-31,5%
|Kamatkiadások
|3836
|4198
|362
|9,4%
|Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
|488
|1035
|547
|112,1%
|Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
|686
|698
|12
|1,7%
|ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ALAPOK
|757
|831
|74
|9,8%
|TB ALAPOK
|11261
|11541
|280
|2,5%
|Nyugdíjbiztosítási Alap
|6555
|6639
|84
|1,3%
|Nyugellátások
|6546
|6629
|83
|1,3%
|Egészségbiztosítási Alap
|4706
|4902
|196
|4,2%
|Gyógyító-megelőző ellátás
|2766
|2916
|150
|5,4%
|Gyógyszertámogatás
|535
|587
|52
|9,7%
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
A legszembetűnőbb elszaladás százalékosan kifejezve az állami vagyonnal kapcsolatoskiadások soron történt. A kormány itt eredetileg 488 milliárd forintos kiadással számolt, és végül pénzforgalmi szemléletben tavaly erre a célra összesen 1035 milliárd forintot fizetett ki. Vagyis az előirányzatnál 112%-kal, 547 milliárd forinttal költött többet erre a célra.
Külön érdekessége a történetnek, hogy
az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások jelentős része az év utolsó hónapjában teljesült: 385 milliárd forintot költött erre a kormány decemberben, miközben egy éve ez körülbelül zéró volt.
Részleteket azonban a kormány, illetve az államháztartásért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium nem árult el a korábban megjelent költségvetési jelentésében, a grafikonról lehet leolvasni néhány számot. Ebből azt látni, hogy decemberben 150 milliárd forintot ért el az ingatlanvásárlással kapcsolatos kiadás, és több mint 200 milliárd forint ment társaságokkal kapcsolatos kiadásokra. Kérdéseinkkel megkerestük az NGM-et, hogy a kormány az év utolsó hónapjában mire költött el pontosan több száz milliárd forintot, azonban eddig nem érkezett válasz.
Nagyobb túlteljesülés következett be a tervezetthez képest még költségvetési szervek kiadásainál (1960 milliárd forint túllépés), az elkülönített állami pénzalapok esetében ("17,4%), az úthálózat rendelkezésre állási díjakban (+13,2%), a rezsikiadások 9%-kal lettek nagyobbak a tervnél, de a kamatkiadások is csúnyán nőttek (9,4%), megközelítették pénzforgalmi szemléletben a 4200 milliárd forintot.
Mindezekkel szemben voltak olyan tételek, amelyeknél kisebb összeg ment ki a költségvetésből, mint ahogy a kormány tervezte. A lakástámogatások 197 milliárd forintos összege például 23,3%-kal marad el a tervektől, a munkáshitel is jócskán alulmaradt (10 milliárd forint helyett 5 milliárd ment ki tavaly), az uniós programok kiadásai pedig 31,5%-kal lettek alacsonyabbak az előirányzatnál, majdnem 1000 milliárd forinttal kevesebbet költött a kormány.
Mégis miből?
Jól látható tehát, hogy a kormány a tavalyi év közben mely területeket kezelte prioritással, de még így is növelte a hiányt. Ez annak volt köszönhető, hogy a bevételek összességében mérsékelten emelkedtek 2025-höz képest.
Ami látványosan ugrott, az a költségvetési szervek bevételi előirányzata, ami 60%-kal lett magasabb az előirányzatnál. Ez azonban nettó módon csak részben tudta kompenzálni a költségvetési szervek több mint 2200 milliárd forintos kiadástúlszaladását. A különadóknál a távközlési adó esetében látunk nagy érdemi növekedést (eredeti 51 milliárd forint helyett 61 milliárd forint), de magasabban teljesültek 45 milliárd forinttal a pénzügyi szervezetek befizetései is.
Érdekes folyamat, hogy az áfabevétel közben a terveknek megfelelően teljesült: 8265 milliárd forint érkezett be az államkasszába, az előirányzott 8277 milliárd forinthoz képest. A társasági adó tekintetében pedig 20% volt a zsugorodás a tervekhez képest.
A legnagyobb elmaradást 1419 milliárd forint értékben azonban az uniós programok bevételeinél lehet látni: 2236 milliárd forintos uniós pénzzel számolt itt a kormány, ezzel szemben 817 milliárd forint érkezett tavaly az EU-tól.
|A 2025-ös költségvetés főbb bevételeinek alakulása
|2025 előirányzat
|2025 tény
|változás (mrd Ft)
|változás (%)
|Központi költségvetés
|26622
|27059
|437
|1,6%
|Gazdálkodó szervezetek befizetései
|3 913
|3 537
|-376
|-9,6%
|Társasági adó
|1 285
|1 027
|-258
|-20,1%
|Pénzügyi szervezetek befizetései
|253
|298
|45
|17,8%
|KATA
|67
|71
|4
|6,0%
|Kiva
|258
|244
|-14
|-5,4%
|Bányajáradék
|106
|108,0
|2
|1,9%
|Útdíjbevételek
|663
|621
|-42
|-6,3%
|Egyéb központosított bevételek
|182
|182
|0
|0,0%
|Energia ágazat befizetései
|297
|199
|-98
|-33,0%
|Kiskereskedelmi adó
|295
|284
|-11
|-3,7%
|Szén-dioxid kvóta adó
|75
|73
|-2
|-2,7%
|Rehabilitációs hozzájárulás
|205
|201
|-4
|-2,0%
|Fogyasztást terhelő adók
|10952
|10874
|-78
|-0,7%
|Áfa bevételek
|8277
|8265
|-12
|-0,1%
|Jövedéki adó
|1703
|1628
|-75
|-4,4%
|Regisztrációs adó
|26
|21
|-5
|-19,2%
|Távközlési adó
|51
|61
|10
|19,6%
|Pénzügyi tranzakciós illeték
|589
|579
|-10
|-1,7%
|Biztosítási adó
|213
|224
|11
|5,2%
|Légitársaságok hozzájárulása
|3
|3,2
|0,2
|6,7%
|Turizmusfejlesztési hozzájárulás
|90
|94
|4
|4,4%
|Lakossági befizetések
|5285
|5205
|-80
|-1,5%
|Szja bevételek
|4842
|4842
|0
|0,0%
|Lakossági illetékek
|261
|261
|0
|0,0%
|Gépjárműadó
|103
|103
|0
|0,0%
|Költségvetési szervek és fej. kez. előir.
|2305
|3683
|1378
|59,8%
|Szocho és járulékok
|8331
|8326
|-5
|-0,1%
|Forrás: Portfolio
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
