Szép csendben hatalmas pénzt költött el az Orbán-kormány az utolsó pillanatban

Bár a 2026-os parlamenti választások előtt sokan már inkább az idei gazdasági kilátások és költségvetési helyzet iránt érdeklődnek, legalább ilyen érdekes képet kapni a tavalyi büdzsé teljesítményéről. A 2025-ös költségvetésre sok tekintetben már rá sem lehet ismerni az eredeti tervekhez viszonyítva. A kormány még az utolsó pillanatban is látványosan költött, és ezt a deficit növelésével tette. Nagyon úgy néz ki, hogy a választások előtt is marad még ezen az úton.

A napokban megjelent részletes, 2025-re vonatkozó államháztartási adatokból képet kaphatunk arról, hogyan teljesített tavaly az államkassza, és ami a legérdekesebb, hogy minek köszönhetően csúszott meg a költségvetés. Ennek érdekében részletesen megvizsgáltuk a tavalyi büdzsé kiadási és bevételi sorainak alakulását az előirányzatok összegéhez viszonyítva (ezen a ponton fontos azt megjegyezni, hogy már az előirányzatok sem voltak megalapozottan tervezettek).

Szeret - nem szeret

A központi költségvetési kiadási oldala 5,6%-kal szaladta túl az eredetileg tervezettet, ami 1726 milliárd forintnak felel meg nominálisan, a növekmény mögött érdekes szerkezeti bontást találhatunk, az alábbi táblázatból egyértelműen kiderül, hogy mely területeket, kiadási célokat "szerette" a leginkább a kormányzat tavaly.

A 2025-ös költségvetés főbb kiadásainak alakulása 2025 előirányzat 2025 tény változás (mrd Ft) változás (%) KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 30833 32559 1726 5,6% Állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások 2474 2652 178 7,2% Úthálózat rendelkezésre állási díjak 545 617 72 13,2% Közösségi közlekedés költségtérítés és támogatás 927 945 18 1,9% Közüzemi szolgáltatások támogatása 1002 1091 89 8,9% Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 141 141 0 0,0% Lakástámogatások 257 197 -60 -23,3% Családügyi és normatív támogatások 1054 1034 -20 -1,9% Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 780 777 -3 -0,4% Babaváró támogatások 251 240 -11 -4,4% Diákhitel konstrukciók támogatása 12 11 -1 -8,3% Munkáshitel 10 5 -5 -50,0% Költségvetési szervek és fej.kez.előir. 13039 15306 2267 17,4% Költségvetési szervek kiadása 7792 9752 1960 25,2% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 5248 5554 306 5,8% Államháztartás alrendszereinek támogatása 3869 3982 113 2,9% Elkülönített állami pénzalapok 115 135 20 17,4% TB alapok 2448 2448 0 0,0% Helyi önkormányzatok 1305 1399 94 7,2% Uniós programok kiadásai 3024 2071 -953 -31,5% Kamatkiadások 3836 4198 362 9,4% Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 488 1035 547 112,1% Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 686 698 12 1,7% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ALAPOK 757 831 74 9,8% TB ALAPOK 11261 11541 280 2,5% Nyugdíjbiztosítási Alap 6555 6639 84 1,3% Nyugellátások 6546 6629 83 1,3% Egészségbiztosítási Alap 4706 4902 196 4,2% Gyógyító-megelőző ellátás 2766 2916 150 5,4% Gyógyszertámogatás 535 587 52 9,7% Forrás: Portfolio-gyűjtés

A legszembetűnőbb elszaladás százalékosan kifejezve az állami vagyonnal kapcsolatoskiadások soron történt. A kormány itt eredetileg 488 milliárd forintos kiadással számolt, és végül pénzforgalmi szemléletben tavaly erre a célra összesen 1035 milliárd forintot fizetett ki. Vagyis az előirányzatnál 112%-kal, 547 milliárd forinttal költött többet erre a célra.

Külön érdekessége a történetnek, hogy

az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások jelentős része az év utolsó hónapjában teljesült: 385 milliárd forintot költött erre a kormány decemberben, miközben egy éve ez körülbelül zéró volt.

Részleteket azonban a kormány, illetve az államháztartásért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium nem árult el a korábban megjelent költségvetési jelentésében, a grafikonról lehet leolvasni néhány számot. Ebből azt látni, hogy decemberben 150 milliárd forintot ért el az ingatlanvásárlással kapcsolatos kiadás, és több mint 200 milliárd forint ment társaságokkal kapcsolatos kiadásokra. Kérdéseinkkel megkerestük az NGM-et, hogy a kormány az év utolsó hónapjában mire költött el pontosan több száz milliárd forintot, azonban eddig nem érkezett válasz.

Forrás: NGM költségvetési jelentés.

Nagyobb túlteljesülés következett be a tervezetthez képest még költségvetési szervek kiadásainál (1960 milliárd forint túllépés), az elkülönített állami pénzalapok esetében ("17,4%), az úthálózat rendelkezésre állási díjakban (+13,2%), a rezsikiadások 9%-kal lettek nagyobbak a tervnél, de a kamatkiadások is csúnyán nőttek (9,4%), megközelítették pénzforgalmi szemléletben a 4200 milliárd forintot.

Mindezekkel szemben voltak olyan tételek, amelyeknél kisebb összeg ment ki a költségvetésből, mint ahogy a kormány tervezte. A lakástámogatások 197 milliárd forintos összege például 23,3%-kal marad el a tervektől, a munkáshitel is jócskán alulmaradt (10 milliárd forint helyett 5 milliárd ment ki tavaly), az uniós programok kiadásai pedig 31,5%-kal lettek alacsonyabbak az előirányzatnál, majdnem 1000 milliárd forinttal kevesebbet költött a kormány.

Mégis miből?

Jól látható tehát, hogy a kormány a tavalyi év közben mely területeket kezelte prioritással, de még így is növelte a hiányt. Ez annak volt köszönhető, hogy a bevételek összességében mérsékelten emelkedtek 2025-höz képest.

Ami látványosan ugrott, az a költségvetési szervek bevételi előirányzata, ami 60%-kal lett magasabb az előirányzatnál. Ez azonban nettó módon csak részben tudta kompenzálni a költségvetési szervek több mint 2200 milliárd forintos kiadástúlszaladását. A különadóknál a távközlési adó esetében látunk nagy érdemi növekedést (eredeti 51 milliárd forint helyett 61 milliárd forint), de magasabban teljesültek 45 milliárd forinttal a pénzügyi szervezetek befizetései is.

Érdekes folyamat, hogy az áfabevétel közben a terveknek megfelelően teljesült: 8265 milliárd forint érkezett be az államkasszába, az előirányzott 8277 milliárd forinthoz képest. A társasági adó tekintetében pedig 20% volt a zsugorodás a tervekhez képest.

A legnagyobb elmaradást 1419 milliárd forint értékben azonban az uniós programok bevételeinél lehet látni: 2236 milliárd forintos uniós pénzzel számolt itt a kormány, ezzel szemben 817 milliárd forint érkezett tavaly az EU-tól.

A 2025-ös költségvetés főbb bevételeinek alakulása 2025 előirányzat 2025 tény változás (mrd Ft) változás (%) Központi költségvetés 26622 27059 437 1,6% Gazdálkodó szervezetek befizetései 3 913 3 537 -376 -9,6% Társasági adó 1 285 1 027 -258 -20,1% Pénzügyi szervezetek befizetései 253 298 45 17,8% KATA 67 71 4 6,0% Kiva 258 244 -14 -5,4% Bányajáradék 106 108,0 2 1,9% Útdíjbevételek 663 621 -42 -6,3% Egyéb központosított bevételek 182 182 0 0,0% Energia ágazat befizetései 297 199 -98 -33,0% Kiskereskedelmi adó 295 284 -11 -3,7% Szén-dioxid kvóta adó 75 73 -2 -2,7% Rehabilitációs hozzájárulás 205 201 -4 -2,0% Fogyasztást terhelő adók 10952 10874 -78 -0,7% Áfa bevételek 8277 8265 -12 -0,1% Jövedéki adó 1703 1628 -75 -4,4% Regisztrációs adó 26 21 -5 -19,2% Távközlési adó 51 61 10 19,6% Pénzügyi tranzakciós illeték 589 579 -10 -1,7% Biztosítási adó 213 224 11 5,2% Légitársaságok hozzájárulása 3 3,2 0,2 6,7% Turizmusfejlesztési hozzájárulás 90 94 4 4,4% Lakossági befizetések 5285 5205 -80 -1,5% Szja bevételek 4842 4842 0 0,0% Lakossági illetékek 261 261 0 0,0% Gépjárműadó 103 103 0 0,0% Költségvetési szervek és fej. kez. előir. 2305 3683 1378 59,8% Szocho és járulékok 8331 8326 -5 -0,1% Forrás: Portfolio

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos