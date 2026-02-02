Havazás érkezett Magyarországra, de már közel a fordulat az időjárásban

A vasárnap éjszakai és hétfő kora reggeli órákban az Magyarország számos térségében jelentős havazás alakult ki. Több helyen intenzív hóesést figyeltek meg, nagy pelyhekben hullott a hó, amely rövid idő alatt összefüggő hótakaróval borította be a környezetet.

A legnagyobb hómennyiség a déli és délkeleti országrészben halmozódott fel, ahol vékony, de összefüggő hóréteg alakult ki. Az előrejelzések szerint azonban a délelőtti órákban már nem várható további csapadék. A meteorológiai adatok alapján a nap folyamán inkább olvadásra lehet számítani, mivel a hőmérséklet várhatóan a fagypont fölé emelkedik.

Időjárás hétfőn

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint hétfőn folytatódik a napok óta tartó borult, párás idő az országban. A déli órákig elszórtan lehet számítani hószállingózásra, kisebb havazásra, délelőtt pedig a Dunántúlon helyenként havas eső, gyenge eső sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 Celsius-fok között alakul majd, késő estére pedig -4 és +1 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás kedden

Kedden napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel.

Kedd estétől pedig újabb hullámban érkezik majd csapadék.

Délután többnyire -1, +8 Celsius-fok valószínű, de a naposabb délnyugati, nyugati tájakon 10 fok körül alakulhat a maximum, a középső és északkeleti országrészben lesz a leghidegebb az idő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szerdán

Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű többfelé (sáros) esővel, északkeleten eleinte még vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az általában keleties irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, míg a déli országrészben a délies szél erősödhet meg.

Hajnalban -1 és +6, délután 2-13 Celsius-fokra van kilátás,

az északi és északkeleti részén lesz a leghidegebb, délen pedig enyhébb az idő várható.

Kép forrása: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images