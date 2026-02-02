  • Megjelenítés
Havazás érkezett Magyarországra, de már közel a fordulat az időjárásban
Gazdaság

Havazás érkezett Magyarországra, de már közel a fordulat az időjárásban

Portfolio
Február másodikán országszerte fagyos időjárás uralkodott, az ország több pontján havazásra ébredt a lakosság. A téli csapadék a hétfő hajnali és reggeli órákban szinte minden tájegységet érintett - írta meg az Időkép. Az időjárás előrejelzések szerint a hét folyamán folytatódik a napok óta tartó párás, ködös idő az országban, mindössze néhány területen süthet ki időszakosan a nap. A hőmérséklet tekintetében azonban változás áll be a héten, ugyanis többfelé, különösen a déli tájakon akár 10 fokig is melegedhet az idő.

A vasárnap éjszakai és hétfő kora reggeli órákban az Magyarország számos térségében jelentős havazás alakult ki. Több helyen intenzív hóesést figyeltek meg, nagy pelyhekben hullott a hó, amely rövid idő alatt összefüggő hótakaróval borította be a környezetet.

A legnagyobb hómennyiség a déli és délkeleti országrészben halmozódott fel, ahol vékony, de összefüggő hóréteg alakult ki. Az előrejelzések szerint azonban a délelőtti órákban már nem várható további csapadék. A meteorológiai adatok alapján a nap folyamán inkább olvadásra lehet számítani, mivel a hőmérséklet várhatóan a fagypont fölé emelkedik.

Időjárás hétfőn

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint hétfőn folytatódik a napok óta tartó borult, párás idő az országban.  A déli órákig elszórtan lehet számítani hószállingózásra, kisebb havazásra, délelőtt pedig a Dunántúlon helyenként havas eső, gyenge eső sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 Celsius-fok között alakul majd, késő estére pedig -4 és +1 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás kedden

Kedden napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel.

Még több Gazdaság

Kész, vége: Budapest mától eszköztelen a szolidaritási hozzájárulás ellen

Hóhelyzet Budapesten: betelt a pohár a budai polgármestereknél

Figyelmeztet az egyetem: baj lehet belőle, ha túl sok fehérjét fogyasztasz

Kedd estétől pedig újabb hullámban érkezik majd csapadék.

Délután többnyire -1, +8 Celsius-fok valószínű, de a naposabb délnyugati, nyugati tájakon 10 fok körül alakulhat a maximum, a középső és északkeleti országrészben lesz a leghidegebb az idő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szerdán

Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű többfelé (sáros) esővel, északkeleten eleinte még vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az általában keleties irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, míg a déli országrészben a délies szél erősödhet meg.

Hajnalban -1 és +6, délután 2-13 Celsius-fokra van kilátás,

az északi és északkeleti részén lesz a leghidegebb, délen pedig enyhébb az idő várható.

Kép forrása: HungaroMet
Kapcsolódó cikkünk

Rémálom a télimádóknak: nagy fordulat jön az időjárásban!

Dermesztő duplacsavar jön az időjárásban: először hó és ónos eső csap le Magyarországra, aztán fordul a kocka

Sarkvidéki légtömeg próbált betörni Magyarországra: kiderült, mi mentette meg a Kárpát-medencét

A napokban még havazni fog, majd hirtelen nagy fordulat jön az időjárásban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
A techcégek miatt estek a tőzsdék
Sosem látott járvány tombol Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility