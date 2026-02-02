  • Megjelenítés
Veszélyes front söpör végig az országon: jön a havazás és az ónos eső, 10 vármegyére adtak ki riasztást
Gazdaság

Veszélyes front söpör végig az országon: jön a havazás és az ónos eső, 10 vármegyére adtak ki riasztást

Portfolio
Kedd hajnalban délnyugat felől egy melegfront vonul át az országon, amely országszerte vegyes halmazállapotú csapadékot, köztük ónos esőt, fagyott esőt is hoz - jelentette a HungaroMet. Az ónos eső veszélye miatt a holnapi napra 10 vármegyére elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki.

A front délnyugatról érkezik, és észak-északkeleti irányba halad át az ország felett.

Lesz havazás, ónos eső, és sima eső is

Az előrejelzések szerint a frontrendszer érkezésével több térségben is vegyes csapadékra kell számítani. A Dunántúli-középhegységben, Budapest tágabb környezetében, valamint az Északi-középhegységben

kezdetben tartós havazás valószínű.

Ezt követően ezeken a területeken átmenetileg ónos eső, illetve fagyott eső is előfordulhat, majd az esti órákban már döntően eső várható.

Még több Gazdaság

Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar

Megszületett a döntés, így venné ki legnagyobb ütőkártyáját Kína kezéből Trump

Elmondták az elemzők, mi vár Magyarországra 2026-ban

A Dunántúl déli részein és a középső országrészben kiterjedt ónos esőre és fagyott esőre kell készülni. A vegyes halmazállapotú csapadékzóna fokozatosan északkelet felé húzódik, miközben egyre nagyobb területen váltja fel az eső a szilárd halmazállapotú csapadékot.

Fél Magyarországra kiadták a citromsárga riasztást

Az ónos esőre való tekintettel a holnapi napra összesen 10 vármegyére - Nógrád, Pest, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Zala, Somogy, Baranya, Tolna és Bács-Kiskun vármegyékre - elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki. Havazással kapcsolatban Pest, valamint Nógrád megyében van évényes, citromsárga jelzés.

A frissen hulló, nedves, tapadó hó mennyisége térségenként jelentősen eltér majd. Ahol tartósabb marad a havazás, ott általában 3–7 centiméteres hóvastagság valószínű, míg délebbre többnyire csak 1–2 centiméteres hóréteg képződik. Az Északi-középhegység magasabban fekvő részein azonban akár a 10 centimétert meghaladó friss hótakaró is kialakulhat. A síkvidéki területeken a lehullott hó várhatóan gyorsan olvadni kezd.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadták a veszélyjelzést, szélsőséges időjárás érkezik Magyarországra

Havazás érkezett Magyarországra, de már közel a fordulat az időjárásban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas rángatások és fordulatok a piacokon - Eldőlni látszik az irány
Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, hogy lehetne 3 százalék körüli növekedés Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility