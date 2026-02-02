Veszélyes front söpör végig az országon: jön a havazás és az ónos eső, 10 vármegyére adtak ki riasztást

A front délnyugatról érkezik, és észak-északkeleti irányba halad át az ország felett.

Lesz havazás, ónos eső, és sima eső is

Az előrejelzések szerint a frontrendszer érkezésével több térségben is vegyes csapadékra kell számítani. A Dunántúli-középhegységben, Budapest tágabb környezetében, valamint az Északi-középhegységben

kezdetben tartós havazás valószínű.

Ezt követően ezeken a területeken átmenetileg ónos eső, illetve fagyott eső is előfordulhat, majd az esti órákban már döntően eső várható.

A Dunántúl déli részein és a középső országrészben kiterjedt ónos esőre és fagyott esőre kell készülni. A vegyes halmazállapotú csapadékzóna fokozatosan északkelet felé húzódik, miközben egyre nagyobb területen váltja fel az eső a szilárd halmazállapotú csapadékot.

Fél Magyarországra kiadták a citromsárga riasztást

Az ónos esőre való tekintettel a holnapi napra összesen 10 vármegyére - Nógrád, Pest, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Zala, Somogy, Baranya, Tolna és Bács-Kiskun vármegyékre - elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki. Havazással kapcsolatban Pest, valamint Nógrád megyében van évényes, citromsárga jelzés.

A frissen hulló, nedves, tapadó hó mennyisége térségenként jelentősen eltér majd. Ahol tartósabb marad a havazás, ott általában 3–7 centiméteres hóvastagság valószínű, míg délebbre többnyire csak 1–2 centiméteres hóréteg képződik. Az Északi-középhegység magasabban fekvő részein azonban akár a 10 centimétert meghaladó friss hótakaró is kialakulhat. A síkvidéki területeken a lehullott hó várhatóan gyorsan olvadni kezd.

