A piac szerint jönnek az MNB kamatvágásai

A bankközi piac kamatárazásai alapján úgy tűnik, hogy a befektetők hisznek az év eleji alacsony inflációban, és abban, hogy lendületesen, rögtön két kamatvágással elindul a monetáris politika lazítási ciklusa.

Gyakorlatilag egységes a szakértők véleménye azzal kapcsolatban, hogy az év elején nagyot esik majd az infláció. Ennek egyik oka, hogy tavaly ugyanilyenkor jelentős drágulások történtek, amit a hatóságiár- és adóemelések, a forint látványos gyengülése, a gyors bérnövekedés, a globális élelmiszerársokk és a magasan ragadt infláció várakozások gerjesztettek. Ezek most kiesnek az egy évre visszatekintő inflációs mutatóból, és helyette bekerülnek az idei január-februári átárazások. Mivel a tavalyi gyorsító tényezők közül több is nyilvánvalóan hiányzik, az teljesen biztosra vehető, hogy az áremelések mértéke elmarad az egy évvel ezelőttitől. (Erről részletesen írtunk itt.)

Az ábrán látszik, hogy mennyire "orrnehéz" az infláció lefutása. Az év eleji átárazások után tavaly gyenge volt az árnyomás a gazdaságban, ezért az idei január-februári inflációs adatokban nagy lesz a bázishatás szerepe.

A fenti ábrán látszik, hogy ha az idén év elején az elmaradó erős ársokkok miatt a tavalyi fele lesz az áremelkedés (ez egy illusztratív feltevés), akkor a 12 havi árindex 2 százalék közelébe esik.

A jó hír értékét árnyalja, hogy az év második felében több bizonytalanság van az inflációval kapcsolatban. Ilyen például az árrésstop sorsa vagy a költségvetési korrekció árakra gyakorolt hatása, de még ezektől függetlenül is az árindex felkanyarodásával számolnak a szakértők. Ugyanakkor az inflációs kép a tavalyi második félév kedvező árfolyamai miatt még a fenti bizonytalanságokkal együtt is sokat javult.

A kérdés tehát elsősorban az, hogy az év eleji inflációs adatok mit árulnak el majd az átárazási szándékokról, és azok mennyire vannak összhangban a jegybank 3%-os céljával.

A piac azonban úgy döntött, hogy ez már annyira őt nem érdekli. Szerinte az inflációs kép javulása elegendő ahhoz, hogy kamatot vágjon az MNB, és ezt be is árazta. A határidős kamatmegállapodásokból (FRA) kalkulálható, hogy milyen alapkamat-pálya konzisztens a bankközi piacon kialakult kamatkörnyezethez.

Számításaink szerint az idén három kamatcsökkentést vár a piac, és az elsőre rögtön ebben a hónapban sor kerülhet. Sőt, az MNB nem áll meg itt, hanem márciusban (a friss inflációs jelentés megjelenésének hónapjában) tovább lazít.

Ezután az FRA-árazások alapján szünet következhet, majd szeptemberben kialakulhat az év végére kalkulált 5,75%-os kamat. Vagyis összességében az idén három kamatcsökkentés árazódott be, ami jelentős változás ahhoz képest, hogy néhány hónapja sok elemző abban is kételkedett, hogy egyáltalán bármilyen lazításra sok kerülhet 2026-ban.

Ha a piac várakozása teljesül, az euróval szembeni kamatkülönbözetünk 4,5%-ról 3,75%-ra csökken. Ez még mindig tetemesnek tűnik, de most úgy tűnik, hogy az országkockázat mértékére tekintettel a piac szerint a kamatkülönbözet így is elegendő lehet, hogy stabil maradjon a forint. Azonban látni kell, hogy a hazai magas költségvetési hiány egy olyan helyzetben, amikor több nagy gazdaságot is meglegyintenek a befektetők a fegyelemeztelen fiskális politika miatt, egyensúlyozásra készteti a monetáris politikai döntéshozókat is. Úgy kell végrehajtani a kamatcsökkentést, hogy azt a piac elfogadja, ne gyengüljön a forint és ne legyen belőle infláció.

