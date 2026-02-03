A piac szerint jönnek az MNB kamatvágásai

Gyakorlatilag egységes a szakértők véleménye azzal kapcsolatban, hogy az év elején nagyot esik majd az infláció. Ennek egyik oka, hogy tavaly ugyanilyenkor jelentős drágulások történtek, amit a hatóságiár- és adóemelések, a forint látványos gyengülése, a gyors bérnövekedés, a globális élelmiszerársokk és a magasan ragadt infláció várakozások gerjesztettek. Ezek most kiesnek az egy évre visszatekintő inflációs mutatóból, és helyette bekerülnek az idei január-februári átárazások. Mivel a tavalyi gyorsító tényezők közül több is nyilvánvalóan hiányzik, az teljesen biztosra vehető, hogy az áremelések mértéke elmarad az egy évvel ezelőttitől. (Erről részletesen írtunk itt.)
A fenti ábrán látszik, hogy ha az idén év elején az elmaradó erős ársokkok miatt a tavalyi fele lesz az áremelkedés (ez egy illusztratív feltevés), akkor a 12 havi árindex 2 százalék közelébe esik.
A jó hír értékét árnyalja, hogy az év második felében több bizonytalanság van az inflációval kapcsolatban. Ilyen például az árrésstop sorsa vagy a költségvetési korrekció árakra gyakorolt hatása, de még ezektől függetlenül is az árindex felkanyarodásával számolnak a szakértők. Ugyanakkor az inflációs kép a tavalyi második félév kedvező árfolyamai miatt még a fenti bizonytalanságokkal együtt is sokat javult.
A kérdés tehát elsősorban az, hogy az év eleji inflációs adatok mit árulnak el majd az átárazási szándékokról, és azok mennyire vannak összhangban a jegybank 3%-os céljával.
A piac azonban úgy döntött, hogy ez már annyira őt nem érdekli. Szerinte az inflációs kép javulása elegendő ahhoz, hogy kamatot vágjon az MNB, és ezt be is árazta. A határidős kamatmegállapodásokból (FRA) kalkulálható, hogy milyen alapkamat-pálya konzisztens a bankközi piacon kialakult kamatkörnyezethez.
Számításaink szerint az idén három kamatcsökkentést vár a piac, és az elsőre rögtön ebben a hónapban sor kerülhet. Sőt, az MNB nem áll meg itt, hanem márciusban (a friss inflációs jelentés megjelenésének hónapjában) tovább lazít.
Ezután az FRA-árazások alapján szünet következhet, majd szeptemberben kialakulhat az év végére kalkulált 5,75%-os kamat. Vagyis összességében az idén három kamatcsökkentés árazódott be, ami jelentős változás ahhoz képest, hogy néhány hónapja sok elemző abban is kételkedett, hogy egyáltalán bármilyen lazításra sok kerülhet 2026-ban.
Ha a piac várakozása teljesül, az euróval szembeni kamatkülönbözetünk 4,5%-ról 3,75%-ra csökken. Ez még mindig tetemesnek tűnik, de most úgy tűnik, hogy az országkockázat mértékére tekintettel a piac szerint a kamatkülönbözet így is elegendő lehet, hogy stabil maradjon a forint. Azonban látni kell, hogy a hazai magas költségvetési hiány egy olyan helyzetben, amikor több nagy gazdaságot is meglegyintenek a befektetők a fegyelemeztelen fiskális politika miatt, egyensúlyozásra készteti a monetáris politikai döntéshozókat is. Úgy kell végrehajtani a kamatcsökkentést, hogy azt a piac elfogadja, ne gyengüljön a forint és ne legyen belőle infláció.
Címlapkép forrása: Portfolio
