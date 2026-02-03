Bod Péter Ákos: Trump egyszerűen nem érti a 21. századot, amivel veszélybe sodorja a dollárt

A külvilág számára Trump második elnöki ciklusának első évét elsősorban a vámháborús eszközökkel élő erőpolitika határozta meg. Elnöki rendelettel, nemzetbiztonsági felhatalmazására hivatkozva indított támadást az addig is recsegő-ropogó nemzetközi kereskedelmi szabályrendszer ellen a 2025 áprilisi („szabadságnapi”) vámtarifa-bejelentéssel. A nem termékekre, hanem országokra megállapított – jó viselkedés esetén megfelezhető – vámemelések elvileg a masszív amerikai külkereskedelmi mérleghiány csökkentését, az ipari hanyatlás megfordítását, az amerikai gazdasági érdekek erőteljes külső érvényesítését szolgálják. A protekcionista intézkedések viszont a maguk természete szerint az addigi kereskedelmi kapcsolatok megnehezülését okozzák, a többletvámot kivető országban pedig inflációs hatással járnak.
Az eltelt idő már ad alapot arra, hogy regisztrálhassuk a gazdaságelméleti alapozású prognózisoknak részben megfelelő, részben azoktól eltérő következményeket, és az új helyzetre adott eddigi üzleti és diplomáciai válaszokat. Ugyanakkor Trump kormányának működése nemcsak a geopolitikában, külgazdasági kapcsolatokban hozott új szakaszt, hanem otthon, mégpedig nagyon is. A hatalomba négy év kihagyással egészen új csapattal tért vissza, igencsak más támogatói körrel és donorokkal maga mögött.
A helyzet jelentően eltér attól, mint amikor 2016-ban a valóságshow-szereplőként és vállalkozóként ismert Trump – meglepetésre – megszerezte a Republikánus Párt csúcsjelölti pozícióját az előválasztások során a kormányzásra alkalmasabbnak gondolt jelöltek között.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés