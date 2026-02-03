Bod Péter Ákos: Trump egyszerűen nem érti a 21. századot, amivel veszélybe sodorja a dollárt

Az amerikai vámháborús fordulat egyik legmeglepőbb következménye nem a kereskedelmi statisztikákban, hanem a devizapiacon jelent meg: a dollár 2025 tavasza óta látványosan gyengült az euróval és a főbb valuták kosarával szemben. A „szabadságnapi” vámbejelentés után a befektetők nem a megszokott menekülőeszközként kezelték az amerikai fizetőeszközt, miközben az euró kifejezetten stabil maradt. Ez éles ellentmondásban áll a klasszikus közgazdasági várakozásokkal, amelyek szerint a protekcionizmus erősíti a hazai valutát. Hogyan befolyásolják Trump lépései az amerikai gazdaság mozgásterét és a pénzügyi egyensúlyát?

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A külvilág számára Trump második elnöki ciklusának első évét elsősorban a vámháborús eszközökkel élő erőpolitika határozta meg. Elnöki rendelettel, nemzetbiztonsági felhatalmazására hivatkozva indított támadást az addig is recsegő-ropogó nemzetközi kereskedelmi szabályrendszer ellen a 2025 áprilisi („szabadságnapi”) vámtarifa-bejelentéssel. A nem termékekre, hanem országokra megállapított – jó viselkedés esetén megfelezhető – vámemelések elvileg a masszív amerikai külkereskedelmi mérleghiány csökkentését, az ipari hanyatlás megfordítását, az amerikai gazdasági érdekek erőteljes külső érvényesítését szolgálják. A protekcionista intézkedések viszont a maguk természete szerint az addigi kereskedelmi kapcsolatok megnehezülését okozzák, a többletvámot kivető országban pedig inflációs hatással járnak.

Az eltelt idő már ad alapot arra, hogy regisztrálhassuk a gazdaságelméleti alapozású prognózisoknak részben megfelelő, részben azoktól eltérő következményeket, és az új helyzetre adott eddigi üzleti és diplomáciai válaszokat. Ugyanakkor Trump kormányának működése nemcsak a geopolitikában, külgazdasági kapcsolatokban hozott új szakaszt, hanem otthon, mégpedig nagyon is. A hatalomba négy év kihagyással egészen új csapattal tért vissza, igencsak más támogatói körrel és donorokkal maga mögött.

A helyzet jelentően eltér attól, mint amikor 2016-ban a valóságshow-szereplőként és vállalkozóként ismert Trump – meglepetésre – megszerezte a Republikánus Párt csúcsjelölti pozícióját az előválasztások során a kormányzásra alkalmasabbnak gondolt jelöltek között.