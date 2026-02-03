  • Megjelenítés
Elárulta Putyin, mennyivel nőtt az orosz gazdaság
Gazdaság

Elárulta Putyin, mennyivel nőtt az orosz gazdaság

Portfolio
Oroszország bruttó hazai terméke 2025-ben 1 százalékkal nőtt – jelentette be Vlagyimir Putyin elnök a kormánnyal tartott keddi egyeztetésen.

Az államfő a januári áremelkedésre is kitért, amelyet az általános forgalmiadó-emelés váltott ki. Putyin szerint ez a hatás átmeneti, az infláció pedig az év végére várhatóan 5 százalék körül stabilizálódik.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

