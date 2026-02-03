  • Megjelenítés
Sáros eső zúdul Magyarországra – az autósoknak nagyon vigyázniuk kell
Sáros eső zúdul Magyarországra – az autósoknak nagyon vigyázniuk kell

Szerdán nemcsak az eső váltja a havazást, hanem szaharai por is érkezik a csapadékkal, így sáros esőre és gyors olvadásra kell készülni. Több vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az ónos eső veszélye miatt, miközben a szakértők arra figyelmeztetnek: az autómosással érdemes még várni.

Szerdára jelentősen átalakul az időjárás: a havazást és ónos esőt okozó csapadékhullám éjszaka elvonul, de dél, délnyugat felől már érkezik is a következő rendszer. Ez az újabb csapadékzóna egészen csütörtök estig velünk marad, bár átmeneti szünetek előfordulhatnak. A pozitív hőmérséklet és az eső együtt hatékonyan öli majd a havat, természetesen a hegyekben tartja majd magát legtovább a fehérség – írja legújabb Facebook-posztjában a Weather on Maps.

Viszont Mint az oldal szerkesztői felhívják a figyelmet, a most érkező felhők azonban nemcsak csapadékot, hanem szaharai eredetű port is szállítanak.

A homok a csapadékkal keveredve sáros eső formájában hullhat alá, ami az autókon, ablakokon és más felületeken is nyomot hagy. A legnagyobb pormennyiség várhatóan a délutáni, esti órákban érkezik, amikorra az eső már inkább az ország északi felére korlátozódik, így ott nagyobb eséllyel alakulhatnak ki sáros cseppek.

A légkör átlátszóságának változása az aeroszolok koncentrációjával együtt jól követhető, a sárgás, narancsos színek a magasabb porterhelést jelzik.

Az oldal szakértője szerint így az autók és egyéb kültéri felületek takarításnak holnap még semmiképp nem érdemes nekilátni.

A legnagyobb pormennyiség a délutáni, esti órákban érkezhet, amikorra az eső már az ország északi felére korlátozódik, ezért sárcseppekre is ott és akkor van nagyobb esély – teszik hozzá.

A veszélyesebb időjárási jelenségek miatt figyelmeztetést is kiadtak több megyére. A keddi éjszaka, valamint a szerda hajnali és reggeli órákban elsősorban az Északi-középhegység térségében valószínű ónos eső, de helyenként a főváros környékén és a Bakonyban is fennállhat ez a kockázat.

A HungaroMet szerdára Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyére citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki. A néhány tized milliméternyi ónos csapadék is elegendő lehet a síkos, jeges felületek kialakulásához, ugyanakkor a nap folyamán a hőmérséklet emelkedése várhatóan megszünteti az ónos eső veszélyét, és a csapadék esőbe vált át.

