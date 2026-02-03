Újabb Epstein-kapcsolat: korábbi brit uniós biztost vizsgál az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított egy korábbi brit uniós biztos és a Jeffrey Epstein-ügy közötti lehetséges összefüggések miatt. Az újonnan nyilvánosságra került dokumentumok szerint Peter Mandelson, az EU korábbi kereskedelmi biztosa pénzügyi kapcsolatban állt a botrányos amerikai üzletemberrel.

Kedden jelentették be, hogy

az Európai Bizottság felülvizsgálja Peter Mandelson korábbi brit uniós biztos tevékenységét.

A testület vizsgálja, megszegte-e Mandelson az intézmény etikai szabályait, és hogy a politikus milyen kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel, a szexuális bűncselekményekkel vádolt, azóta elhunyt amerikai üzletemberrel. Korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök jelentette be, hogy a lengyel kormány elemzői csoportot állít fel az ügy lengyel szálainak feltérképezésére.

Újvári Balázs, a Bizottság szóvivője brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, hogy a jelenlegi és a korábbi biztosokra egyaránt szigorú etikai előírások vonatkoznak, amelyeket az uniós szerződések, valamint a biztosok magatartási kódexe rögzítik. Az amerikai igazságügyi hatóságok által a közelmúltban közzétett iratok alapján a Bizottság most azt értékeli, történt-e jogsértés.

Vannak arra utaló jelek, hogy ezeket a szabályokat nem tartották be, és utánajárunk ezeknek a lehetséges szabályszegéseknek

– fogalmazott Újvári.

Mandelson munkáspárti politikusként 2004 és 2008 között töltötte be az Európai Unió kereskedelmi biztosi posztját. A most előkerült dokumentumok szerint a 2000-es évek elején többször is pénzt fogadott el Epsteintől. A 72 éves politikus ügyében Keir Starmer brit miniszterelnök is azonnali hatállyal vizsgálatot rendelt el. Mandelson vasárnap bejelentette, hogy kilép a Munkáspártból.

A nemrégiben nyilvánosságra hozott terjedelmes Epstein-iratokban Maroš Šefčovič, a Bizottság jelenlegi kereskedelmi biztosának neve is felbukkant, amire az újságírók rákérdeztek a sajtótájékoztatón. A Bizottság képviselői hangsúlyozták, hogy Šefčovič ügye független Mandelson esetétől, és a dokumentumokban való említés önmagában nem jelent szabálysértést. A dokumentumcsomag új részleteket tárt fel Epstein – aki 2019-ben, emberkereskedelem vádjával a tárgyalását várva követett el öngyilkosságot a börtönben – és több ismert személyiség, köztük Elon Musk, Lord Peter Mandelson, Bill Gates és András yorki herceg kapcsolatáról.

A bizottsági szóvivő kedden felolvasta Šefčovič hivatalos állásfoglalását, amely szerint a biztos

soha nem volt sem közvetlen, sem közvetett kapcsolata, kommunikációja vagy személyes találkozója Jeffrey Epsteinnel

Šefčovič azt is leszögezte, hogy senkit sem hatalmazott fel arra, hogy a nevét Epstein előtt megemlítse, "köztük Miroslav Lajčákot sem". Lajčák, Robert Fico szlovák miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója azután mondott le, miután az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott iratokból kiderült, hogy üzenetváltásokat folytatott Epsteinnel.

Šefčovič közleményében kiemelte: ha Lajčák mégis megemlítette volna a nevét, azt kizárólag saját kezdeményezésére, az ő tudta és jóváhagyása nélkül tette volna. A biztos közölte, hogy soha nem kapott megkeresést Epsteinhez köthető találkozóra, és "kategorikusan elutasít minden utalást", amely bármilyen formában összefüggésbe hozná őt az üggyel.

