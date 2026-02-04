Kész, vége: Budapest mától eszköztelen a szolidaritási hozzájárulás ellen

A tegnap megjelent, Orbán Viktor által aláírt rendelet értelmében a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos vitákban megszűnik a jogi védelem lehetősége.
Mindez visszamenőleges hatállyal lép életbe, és a már folyamatban lévő bírósági eljárásokat is megszünteti, így az önkormányzatok nem folytathatják pereiket az állammal szemben.
A kormány az ukrajnai fegyveres konfliktusra és a veszélyhelyzetre hivatkozva úgy rendelkezett, hogy a szolidaritási hozzájárulás megállapítása és beszedése a költségvetés végrehajtásának puszta technikai folyamataként kezelendő. A jogszabály kimondja, hogy ez nem minősül hatósági aktusnak, ezért az önkormányzatok nem indíthatnak közigazgatási pert, és nem kérhetnek azonnali jogvédelmet az állami elvonások ellen. Korábban éppen a hozzájárulás beszedésének módján keresztül támadta az önkormányzat a bíróságon az elvonások jogszerűségét.
A rendelet szerint a 2023 és 2025 közötti időszakra vonatkozó, az önkormányzatok által meg nem fizetett szolidaritási hozzájárulást az idei költségvetési törvény alapján kell beszedni.
A jelenleg folyamatban lévő perek megszüntetése után az önkormányzatoknak 15 napjuk marad a fennálló tartozások rendezésére.
Ha ezt nem teljesítik, a Magyar Államkincstár automatikusan lehívja az összeget az érintett számlákról. A rendelet azt a korábban többször hangoztatott kormányzati álláspontot tükrözi, hogy a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie és ha egy önkormányzat ezt mégsem teszi meg, akkor tartozása van az állam felé – az Államkincstárnak tehát az egyetlen jogszerű lépése ebben az esetben, ha behajtja az összegeket, nincs mérlegelésre lehetőség.
Karácsony Gergely főpolgármester a rendeletre – és annak visszamenőleges hatályára – úgy reagált: "Nem is kell ennél nagyobb beismerés a kormányzat részéről arról, hogy egyébként a Fővárosi Önkormányzatnak lenne igaza a perekben, vagyis visszajárna a budapestieknek a tőlük elszedett pénz. Mégis dermesztő az egész. Innentől precedens van arra, hogy ha látszik, hogy a bíróság egy perben a kormányzat ellen ítélne, akkor utólag rendelettel elég kimondani, hogy a kormánynak van igaza, a pert pedig meg kell szüntetni."
A rendelet kimondja, hogy a megszüntetett perekben a perköltséget az államnak kell viselnie. Ez azonban csekély vigaszt jelent az önkormányzatok számára, amelyek a döntéssel gyakorlatilag elveszítették összes jogi eszközüket.
Címlapkép forrása: Shutterstock
