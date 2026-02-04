  • Megjelenítés
Kész, vége: Budapest mától eszköztelen a szolidaritási hozzájárulás ellen
Gazdaság

Kész, vége: Budapest mától eszköztelen a szolidaritási hozzájárulás ellen

Portfolio
A kormány új rendelete megszünteti a jogi védelem lehetőségét a szolidaritási hozzájárulás ügyében, így Budapest és más önkormányzatok sem pereskedhetnek többé az állami inkasszók ellen. A visszamenőleges hatályú szabályozás a már folyamatban lévő pereket is lezárja, az eddig meg nem fizetett tartozások beszedésére szoros határidőt ad.

A tegnap megjelent, Orbán Viktor által aláírt rendelet értelmében a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos vitákban megszűnik a jogi védelem lehetősége.

Mindez visszamenőleges hatállyal lép életbe, és a már folyamatban lévő bírósági eljárásokat is megszünteti, így az önkormányzatok nem folytathatják pereiket az állammal szemben.

A kormány az ukrajnai fegyveres konfliktusra és a veszélyhelyzetre hivatkozva úgy rendelkezett, hogy a szolidaritási hozzájárulás megállapítása és beszedése a költségvetés végrehajtásának puszta technikai folyamataként kezelendő. A jogszabály kimondja, hogy ez nem minősül hatósági aktusnak, ezért az önkormányzatok nem indíthatnak közigazgatási pert, és nem kérhetnek azonnali jogvédelmet az állami elvonások ellen. Korábban éppen a hozzájárulás beszedésének módján keresztül támadta az önkormányzat a bíróságon az elvonások jogszerűségét.

A rendelet szerint a 2023 és 2025 közötti időszakra vonatkozó, az önkormányzatok által meg nem fizetett szolidaritási hozzájárulást az idei költségvetési törvény alapján kell beszedni.

Még több Gazdaság

Hóhelyzet Budapesten: betelt a pohár a budai polgármestereknél

Figyelmeztet az egyetem: baj lehet belőle, ha túl sok fehérjét fogyasztasz

Nagy változás jön a magyar közbeszerzéseknél

A jelenleg folyamatban lévő perek megszüntetése után az önkormányzatoknak 15 napjuk marad a fennálló tartozások rendezésére.

Ha ezt nem teljesítik, a Magyar Államkincstár automatikusan lehívja az összeget az érintett számlákról. A rendelet azt a korábban többször hangoztatott kormányzati álláspontot tükrözi, hogy a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie és ha egy önkormányzat ezt mégsem teszi meg, akkor tartozása van az állam felé – az Államkincstárnak tehát az egyetlen jogszerű lépése ebben az esetben, ha behajtja az összegeket, nincs mérlegelésre lehetőség.

Karácsony Gergely főpolgármester a rendeletre – és annak visszamenőleges hatályára – úgy reagált: "Nem is kell ennél nagyobb beismerés a kormányzat részéről arról, hogy egyébként a Fővárosi Önkormányzatnak lenne igaza a perekben, vagyis visszajárna a budapestieknek a tőlük elszedett pénz. Mégis dermesztő az egész. Innentől precedens van arra, hogy ha látszik, hogy a bíróság egy perben a kormányzat ellen ítélne, akkor utólag rendelettel elég kimondani, hogy a kormánynak van igaza, a pert pedig meg kell szüntetni."

A rendelet kimondja, hogy a megszüntetett perekben a perköltséget az államnak kell viselnie. Ez azonban csekély vigaszt jelent az önkormányzatok számára, amelyek a döntéssel gyakorlatilag elveszítették összes jogi eszközüket.

Kapcsolódó cikkünk

Budapest harmadik legnagyobb bevétele: egy hatalmas hiány

Új év, új fejezet a kormány és Budapest csatájában: 12 milliárdot inkasszáltak a fővárostól

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
A techcégek miatt estek a tőzsdék
Sosem látott járvány tombol Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility