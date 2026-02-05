Danone tápszereket hívtak vissza

A Danone Magyarország Kft. azonnali visszahívást rendelt el több anyatej-helyettesítő tápszerre, miután az egyik felhasznált alapanyagban cereulid toxint mutattak ki. Az érintett Milumil és Milupa termékekben a mérgező anyag szintje potenciálisan meghaladhatja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által meghatározott határértékeket.

A vállalat mikrobiológiai problémát azonosított több csecsemőtápszer-termékében, amelyek így már nem felelnek meg az élelmiszer-biztonsági előírásoknak. A laboratóriumi vizsgálatok során az egyik összetevőben cereulid toxin jelenlétét mutatták ki, amelynek koncentrációja az EFSA aktuális iránymutatása szerint a megengedett szint fölé emelkedhet.

A visszahívás összesen öt különböző terméktípust érint, köztük egy speciális gyógyászati célra szánt élelmiszert is.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Milumil AR Optima, speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer bukás diétás ellátásra 0hó+

Kiszerelés: 900g

Minőségmegőrzési idők: 07.08.2026; 29.08.2026; 26.02.2027

Milumil 1 optima tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer

Kiszerelés: 900g

Minőségmegőrzési idő: 27.11.2026

Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer

Kiszerelés: 500g

Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027

Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer

Kiszerelés: 1500g

Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027

Milupa 1 anyatej-helyettesítő tápszer

Kiszerelés: 600g

Minőségmegőrzési idő: 20.11.2026

A Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szoros együttműködésben hajtja végre a visszahívást. Az érintett tételeket kivonják a kereskedelmi forgalomból, és megkezdték a már megvásárolt termékek visszagyűjtését is.

A gyártó hangsúlyozza, hogy kizárólag a megjelölt gyártási tételek érintettek, minden más termékük biztonságosan fogyasztható.

A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett tételazonosítókkal rendelkező termékeket semmiképpen ne használják fel, hanem adják le azokat a megjelölt visszavételi pontokon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images