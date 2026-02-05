  • Megjelenítés
Már látszik, milyen idő lesz a hétvégén
Portfolio
A hétvégén továbbra is borult, felhős időre készülhetünk, de vasárnap helyenként több napsütés is várható. Mindkét napon előfordulhat csapadék, északkeleten vasárnap este akár havazás is kialakulhat.

A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton és vasárnap is marad a felhős idő az ország nagy részén. Vasárnap napközben azonban kedvezőbbé válhatnak a feltételek: a felhőtakaró több helyen felszakadozhat, és időnként kisüthet a nap.

A hétvége mindkét napján számítani lehet csapadékra, de jelentősebb mennyiség nem valószínű. Az előrejelzési térképeken nullával jelölt területeken sem zárható ki teljesen az eső, ám ezeken a vidékeken várhatóan legfeljebb egy milliméter alatti mennyiség hullhat.

Az ország északkeleti részén vasárnap estére már téliesebb idő körvonalazódik.

A magasabban fekvő területeken önállóan is megjelenhet a havazás, míg az alacsonyabban fekvő térségekben az eső mellett az első hópelyhek is lehullhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

