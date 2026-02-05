  • Megjelenítés
Súlyos figyelmeztetés a tudósoktól: a chips és a kóla olyan veszélyes, mint a dohányzás
Gazdaság

Súlyos figyelmeztetés a tudósoktól: a chips és a kóla olyan veszélyes, mint a dohányzás

Portfolio
Az ultrafeldolgozott élelmiszereknek több közös vonásuk van a cigarettával, mint a gyümölcsökkel vagy a zöldségekkel – állapították meg amerikai kutatók egy friss tanulmányban. A Harvard, a Michigani Egyetem és a Duke Egyetem szakemberei szerint ezeket a termékeket ugyanúgy a függőség kialakítására tervezték, mint a dohányárukat, ezért szerintük jóval szigorúbb szabályozásra lenne szükség - írta meg a The Guardian.
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
Február 25-26-án jön a Planet Expo és Konferencia: Hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében? Regisztráljon az ingyenes Planet Expo és Konferencia fenntartható agráriumról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek iparilag előállított termékek, amelyek gyakran tartalmaznak emulgeálószereket, mesterséges színezékeket és ízesítőket. Ide sorolják az üdítőitalokat, a csomagolt snackeket, kekszeket, édességeket, a gyorséttermi ételeket, továbbá a tápszereket, a legtöbb bolti kenyeret, a müzliket, a készételeket és számos desszertet is.

A február 3-án, a Milbank Quarterly egészségügyi szaklapban megjelent tanulmány szerint a gyártási folyamatok és az összetétel optimalizálása mindkét iparágban hasonló logikát követ. A cél az, hogy a termék minél gyorsabban és erősebben hasson az agy jutalmazási rendszerére.

A szerzők szerint az olyan marketingállítások, mint az "alacsony zsírtartalmú" vagy a "cukormentes", valójában egyfajta "zöldre mosást" jelentenek, amelyek késleltethetik a szigorúbb szabályozás bevezetését. Ezt ahhoz hasonlítják, amikor az 1950-es években a cigarettaszűrőket egészségvédő innovációként reklámozták, noha valójában nem nyújtottak érdemi védelmet.

Ashley Gearhardt, a Michigani Egyetem addikciókra specializálódott klinikai pszichológusa elmondta, hogy pácienseitől gyakran hall hasonló beszámolókat.

Még több Gazdaság

Kuba sötétbe borult

Akkora adóssághegyen ül a világ, mint a Mount Everest, és nem ez a legnagyobb baj vele

Drámai bejelentés érkezett: tömeges elbocsátás jön a világ egyik legbefolyásosabb lapjánál

Azt mondják, hogy függőnek érzik magukat, és sóvárognak ezek után az ételek után. Korábban dohányoztak, most ugyanazt a késztetést érzik, csak üdítővel és fánkkal kapcsolatban. Tudják, hogy árt nekik, le akarnak szokni, de nem tudnak

– fogalmazott.

Bár az élelmiszer – a dohánytermékekkel ellentétben – létszükséglet, a kutatók szerint éppen ez teszi még sürgetőbbé a beavatkozást. Úgy vélik, a modern élelmiszer-környezetből szinte lehetetlen kilépni. A tanulmány szerint a dohányipar szabályozásából levont tanulságok – a perek, a marketingkorlátozások és a strukturális beavatkozások – mintául szolgálhatnak az élelmiszeripar esetében is. A hangsúlyt az egyéni felelősségről az iparág elszámoltathatóságára kellene áthelyezni.

Nem mindenki ért egyet maradéktalanul az összehasonlítással. Martin Warren, a brit Quadram Institute élelmiszer-kutató központ tudományos igazgatója szerint a szerzők egyes állításai túlzónak tűnhetnek. Úgy látja, tisztázni kellene, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek farmakológiai értelemben okoznak-e függőséget – ahogy a nikotin –, vagy inkább a tanult preferenciákat és a kényelmet használják ki.

Warren szerint az sem világos még, hogy az egészségkárosító hatások elsősorban magukból az összetevőkből fakadnak-e, vagy inkább abból, hogy ezek a termékek kiszorítják az étrendből a rostban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, teljes értékű élelmiszereket.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos egészségügyi kockázatra derült fény - Ez szinte mindenkit érint

Megdöbbentő adatok: duplájára nőtt a gyermekek körében a magas vérnyomás kialakulásának aránya

Az Ozempic sikere után újabb csodaszerre hajt a dán gyógyszeróriás: súlyos májbetegséget kezelhetnek a kísérleti fejlesztéssel

Meglepő kutatás: mégsem olyan károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, mint eddig hittük

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t
Megszólalt Karácsony: "március közepéig nem áll módunkban semmilyen beszállítói számlát kifizetni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility