Több mint 600 ezer forintos nettó fizetéssel csábítanak a horvát szigetek

A legfrissebb adatok szerint több szigeti településen – köztük Sutivanban, Cresen, Punatban, Rabon és Krk városában – az átlagos nettó bérek az országos élmezőnybe tartoznak, és elérik a

havi 1600 eurót (608 ezer forint).

Krk szigetén dolgozik a legtöbb munkavállaló, és itt működik a legtöbb vállalkozás is a horvát szigetek közül, ami erős, sokszínű helyi gazdaságra utal.

Van, aki pékséget nyitott

A 23 éves Natalija Mrakovčić története jól szemlélteti ezt az átalakulást. A fiatal nő zágrábi gasztronómiai tanulmányai és neves éttermekben szerzett tapasztalatai után úgy döntött, hazatér, és édesanyjával közösen pékséget nyit. Ami eredetileg szezonális vállalkozásnak indult, mára egész évben működik, jelezve, hogy a helyi kereslet a turistaszezonon túl is stabil. Bár szeretne a jövőben külföldön is tapasztalatot szerezni, hosszú távú tervei egyértelműek.

A horvát kormány szigetekről szóló jelentése szerint az elmúlt évtizedben mintegy 40 százalékkal nőtt a vállalkozók és munkavállalók száma a szigeteken. A turizmus továbbra is meghatározó ágazat, de a kereskedelem, az építőipar és a feldolgozóipar erősödése nagyobb gazdasági stabilitást teremt.

A helyi önkormányzatok szerint a pozitív tendencia fenntartásához elengedhetetlen az infrastruktúra és a lakhatási lehetőségek fejlesztése. Punat olyan lakásépítési projekteket indított, amelyekben a lakások önkormányzati tulajdonban maradnak, és kedvezményes áron adják ki őket, elsősorban fiatal családoknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images