Történelmi változás a világ második legnagyobb gazdaságában: ilyen alacsony növekedési cél évtizedek óta nem volt

Portfolio
Kína 31 tartományi szintű közigazgatási egységéből 29 már közzétette az idei növekedési célt, és ezek közül 19 alacsonyabb értéket lőtt be, mint tavaly – derül ki a Financial Times összesítéséből. A közgazdászok szerint ez erős jelzés arra, hogy a központi kormányzat is mérsékeltebb országos célt tűz ki 2026-ra, tehát bekövetkezik az, amit sok elemző előre jelzett: lassulásba kezd a világ második legnagyobb gazdasága. Igaz, a cél így is csak mérsékelten lehet alacsonyabb. A változás azonban arra utal, hogy Peking komolyabban veszi a régi kritikákat, miszerint a torz ösztönzők miatt a tartományok felesleges beruházásokba öntik a pénzt, csak hogy tarthassák a tervet.

A hivatalos országos növekedési célt a jövő hónapban ülésező Országos Népi Gyűlésen hirdetik ki. A szakértők többsége úgy véli, Peking várhatóan 4,5–5 százalékos sávot jelöl meg, szemben az elmúlt években használt, nagyjából 5 százalékos céllal. Ha ez így lesz, az 1980-as évek óta a legalacsonyabb hivatalos GDP-növekedési cél lenne.

A Macquarie vezető kínai elemzője, Larry Hu szerint egy ilyen döntés azt jelezné, hogy a kínai vezetés hajlandó elfogadni a gazdasági növekedés fokozatos lassulását.

A Goldman Sachs számításai alapján az eddig bejelentett tartományi célok súlyozott átlaga 5,1 százalék, míg tavaly 5,3 százalék volt.

Peking és Sanghaj továbbra is nagyjából 5 százalékos növekedést céloz meg. A legnagyobb tartományi gazdasággal rendelkező Kuangtung és két másik tartomány már 4,5–5 százalékos sávot tűzött ki, további négy tartomány pedig 4,5 százalékos cél mellett döntött.

Továbbra is hajszolják a növekedést, de már nem mindenáron

A kínai gazdaság az elmúlt években az ingatlanpiaci válság, a kereskedelmi háború és az ipari túlkapacitás miatt gyengélkedik. Az Országos Statisztikai Hivatal januárban 5 százalékos GDP-növekedési ütemet tett közzé 2025-re vonatkozóan, bár egyes közgazdászok komoly kétségeket fogalmaznak meg a kínai adatok megbízhatóságával kapcsolatban. Az akkori adatot értékelő cikkünket itt olvashatják:

Gyengébb Kína, mint azt hisszük

Hszi Csin-ping elnök tavaly decemberben jelezte, hogy elégedetlen az alsóbb szintű vezetők azon törekvéseivel, amelyek a gazdasági teljesítmény mesterséges felpumpálására irányulnak presztízsberuházások és túlzott költekezés révén. Az állami média tudósítása szerint az elnök hangsúlyozta: a kormányzati erőfeszítéseknek tényeken kell alapulniuk, és valódi, túlzásoktól mentes növekedést kell elérniük.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: Peking nem aktívan 4,5 százalékos növekedést céloz, hanem ezt a szintet inkább alsó határként tekinti olyan külső sokkhatások esetére, mint például az export hirtelen visszaesése. Larry Hu szerint a kormány idén is 5 százalék körüli növekedésre törekszik, hogy az új ötéves terv időszaka kedvezően induljon, és szükség esetén további ösztönző intézkedéseket vezet majd be.

Campanella: Európának a kínai modellt kellene követnie, nem az amerikait

Valami készül Kínában; és ebből még pénzünk is lehet

