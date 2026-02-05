Történelmi változás a világ második legnagyobb gazdaságában: ilyen alacsony növekedési cél évtizedek óta nem volt

A hivatalos országos növekedési célt a jövő hónapban ülésező Országos Népi Gyűlésen hirdetik ki. A szakértők többsége úgy véli, Peking várhatóan 4,5–5 százalékos sávot jelöl meg, szemben az elmúlt években használt, nagyjából 5 százalékos céllal. Ha ez így lesz, az 1980-as évek óta a legalacsonyabb hivatalos GDP-növekedési cél lenne.

A Macquarie vezető kínai elemzője, Larry Hu szerint egy ilyen döntés azt jelezné, hogy a kínai vezetés hajlandó elfogadni a gazdasági növekedés fokozatos lassulását.

A Goldman Sachs számításai alapján az eddig bejelentett tartományi célok súlyozott átlaga 5,1 százalék, míg tavaly 5,3 százalék volt.

Peking és Sanghaj továbbra is nagyjából 5 százalékos növekedést céloz meg. A legnagyobb tartományi gazdasággal rendelkező Kuangtung és két másik tartomány már 4,5–5 százalékos sávot tűzött ki, további négy tartomány pedig 4,5 százalékos cél mellett döntött.

Továbbra is hajszolják a növekedést, de már nem mindenáron

A kínai gazdaság az elmúlt években az ingatlanpiaci válság, a kereskedelmi háború és az ipari túlkapacitás miatt gyengélkedik. Az Országos Statisztikai Hivatal januárban 5 százalékos GDP-növekedési ütemet tett közzé 2025-re vonatkozóan, bár egyes közgazdászok komoly kétségeket fogalmaznak meg a kínai adatok megbízhatóságával kapcsolatban. Az akkori adatot értékelő cikkünket itt olvashatják:

Hszi Csin-ping elnök tavaly decemberben jelezte, hogy elégedetlen az alsóbb szintű vezetők azon törekvéseivel, amelyek a gazdasági teljesítmény mesterséges felpumpálására irányulnak presztízsberuházások és túlzott költekezés révén. Az állami média tudósítása szerint az elnök hangsúlyozta: a kormányzati erőfeszítéseknek tényeken kell alapulniuk, és valódi, túlzásoktól mentes növekedést kell elérniük.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: Peking nem aktívan 4,5 százalékos növekedést céloz, hanem ezt a szintet inkább alsó határként tekinti olyan külső sokkhatások esetére, mint például az export hirtelen visszaesése. Larry Hu szerint a kormány idén is 5 százalék körüli növekedésre törekszik, hogy az új ötéves terv időszaka kedvezően induljon, és szükség esetén további ösztönző intézkedéseket vezet majd be.

