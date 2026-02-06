Katonai célok a háttérben: váratlanul belenyúltak a hazai szélerőművek szabályozásába

Tegnap éjjel egy módosítás jelent meg a Magyar Közlönyben, amely alapjaiban írja felül a szélerőművek magyarországi telepítésének szabályait.

Magyarországon a szélenergia-hasznosítás hosszú évekig "tiltó listán" volt a rendkívül szigorú védőtávolságok miatt. Az elmúlt évben azonban több olyan könnyítés is érkezett, amelyek részben az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások hatására változott meg:

A Magyar Közlönyben megjelent módosítás a villamosenergia-ipari építési szabályokat érinti és kimondja, hogy eltérve az általános településrendezési szabályoktól, a már meglévő vagy új szélerőművek magasságának megnövelése vagy az erőműpark bővítése

engedélyezhető, amennyiben nem okoznak katonai képességcsökkenést.

A rendelet lehetővé teszi, hogy az engedélyt akkor is kiadják, ha a technikai feltételek még nincsenek teljesen készen, de olyan műszaki megoldást alkalmaznak a szélkerekeknél, amely biztosítja a Magyar Honvédség által üzemeltetett radarok zavartalan, rendeltetésszerű működését. Ez lehet például a lapátok felületének bevonása egy olyan anyaggal, amely elnyeli a radarsugarakat (hasonlóan a „lopakodó” repülőkhöz).

Miért zavarja a szélkerék a radart? A probléma nem esztétikai, hanem fizikai. A modern szélerőművek lapátjai hatalmasak és a radarok számára a forgás hasonló jelet (Doppler-eltolódást) produkálnak, mint a mozgó repülőgépek. Ez „zajt” hoz létre a radarképen, ami elfedheti a tényleges légi célokat. Sőt, a torony árnyékolhatja a radarsugarakat, így a szélerőmű mögötti területen „beláthatatlanná” válik a légtér.

Címlapkép forrása: Enegiaügyi Minisztérium Facebook