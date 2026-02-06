  • Megjelenítés
Megtalálhatták a hosszú távú ellenszert a Covid ellen
Gazdaság

Megtalálhatták a hosszú távú ellenszert a Covid ellen

Portfolio
Kutatók olyan antitesteket azonosítottak, amelyek a koronavírusok széles köre ellen nyújtanak hatékony védelmet, a SARS-CoV-1-től a Covid-19 járványt okozó SARS-CoV-2 számos variánsáig. Ezek az antitestek a vírus tüskefehérjéjének tövénél elhelyezkedő, rendkívül stabil és létfontosságú régióhoz képesek kötődni, amellyel megakadályozzák a fertőzéshez szükséges alakváltozást, így a vírus képtelenné válik a sejtek megfertőzésére - közölte a SciTechDaily.

A 2019-ben világjárványt okozó SARS-CoV-2 vírus folyamatosan mutálódik, és egyre több olyan variánst hoz létre, amelyek képesek kijátszani a jelenleg is elérhető antitestterápiákat. A legtöbb antitest ugyanis a tüskefehérje gyakran változó részeit célozza, ezért ha a vírus ezen a régióban megy végre változás, a kezelések gyorsan hatástalanná válhatnak.

A VIB-UGent Orvosi Biotechnológiai Központ kutatói, Xavier Saelens professzor és Bert Schepens vezetésével, ezért más stratégiát választottak. A tüskefehérje egyik olyan alegységére összpontosítottak, amely kulcsszerepet játszik a vírus és az emberi sejtek összeolvadásában, ugyanakkor jóval stabilabb, mint a fehérje többi része.

A megfelelő antitestek megtalálásához a csapat lámákat hívott segítségül. Ezek az állatok úgynevezett egydoménű antitesteket, vagyis nanoantitesteket termelnek, amelyek jóval kisebbek a szokásos emberi antitesteknél.

A kutatóknak sikerült több olyan nanoantitestet is ki nyerni, amelyek a SARS-rokon vírusok széles spektrumát képesek semlegesíteni.

Még több Gazdaság

Itt az időjárás-előrejelzés: tavaszias meleg és havazás is jön a hétvégén

Mennyire pörögnek az elektromosautó-eladások Magyarországon?

Javult az amerikai fogyasztói bizalom

Ezek az antitestek egyfajta bilincsként működnek. A tüskefehérje tövénél található, ritkán feltáruló, csavart fehérjeszerkezethez kapcsolódnak, és rögzítik a tüskét eredeti alakjában. Ezzel megakadályozzák, hogy a fehérje szétnyíljon, ami a fertőzés elengedhetetlen lépése lenne.

Az állatokon végzett laboratóriumi kísérletekben az antitestek már kis mennyiségben is erős védelmet biztosítottak. Amikor a kutatók megpróbálták rákényszeríteni a vírust, hogy mutációkkal kijátssza a kezelést, az alig tudott alkalmazkodni. A ritkán megjelenő mutáns változatok pedig jóval kevésbé bizonyultak fertőzőképesnek.

A felfedezés fontos lépést jelent a jelenlegi és a jövőbeli koronavírus-fenyegetések ellen hosszú távon is hatékony antivirális terápiák kifejlesztése felé.

Kapcsolódó cikkünk

Tovább emelkedik a légúti megbetegedések száma, 30%-kal több az influenzás mint egy hete

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Durva merénylet sokkolja Moszkvát: több lövés érte „Oroszország Hősét”, aki már régóta a Nyugat célkeresztjében van
Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, egyetlen veszélyre fókuszálnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility