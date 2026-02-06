Megtalálhatták a hosszú távú ellenszert a Covid ellen

A 2019-ben világjárványt okozó SARS-CoV-2 vírus folyamatosan mutálódik, és egyre több olyan variánst hoz létre, amelyek képesek kijátszani a jelenleg is elérhető antitestterápiákat. A legtöbb antitest ugyanis a tüskefehérje gyakran változó részeit célozza, ezért ha a vírus ezen a régióban megy végre változás, a kezelések gyorsan hatástalanná válhatnak.

A VIB-UGent Orvosi Biotechnológiai Központ kutatói, Xavier Saelens professzor és Bert Schepens vezetésével, ezért más stratégiát választottak. A tüskefehérje egyik olyan alegységére összpontosítottak, amely kulcsszerepet játszik a vírus és az emberi sejtek összeolvadásában, ugyanakkor jóval stabilabb, mint a fehérje többi része.

A megfelelő antitestek megtalálásához a csapat lámákat hívott segítségül. Ezek az állatok úgynevezett egydoménű antitesteket, vagyis nanoantitesteket termelnek, amelyek jóval kisebbek a szokásos emberi antitesteknél.

A kutatóknak sikerült több olyan nanoantitestet is ki nyerni, amelyek a SARS-rokon vírusok széles spektrumát képesek semlegesíteni.

Ezek az antitestek egyfajta bilincsként működnek. A tüskefehérje tövénél található, ritkán feltáruló, csavart fehérjeszerkezethez kapcsolódnak, és rögzítik a tüskét eredeti alakjában. Ezzel megakadályozzák, hogy a fehérje szétnyíljon, ami a fertőzés elengedhetetlen lépése lenne.

Az állatokon végzett laboratóriumi kísérletekben az antitestek már kis mennyiségben is erős védelmet biztosítottak. Amikor a kutatók megpróbálták rákényszeríteni a vírust, hogy mutációkkal kijátssza a kezelést, az alig tudott alkalmazkodni. A ritkán megjelenő mutáns változatok pedig jóval kevésbé bizonyultak fertőzőképesnek.

A felfedezés fontos lépést jelent a jelenlegi és a jövőbeli koronavírus-fenyegetések ellen hosszú távon is hatékony antivirális terápiák kifejlesztése felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images