Teljesen vakon vagyunk, hol vannak Trump nagy üzletei – így kell kiigazodni a befektetéseknél

Donald Trump második elnökségének egyik legfontosabb ígérete és programja, hogy hazahozzák az amerikai cégek befektetéseit, míg rábírják a külföldi szereplőket, hogy az Egyesült Államokban hajtsák végre beruházásaikat. Azonban egy évvel azután, hogy visszatért a Fehér Házba, nagyon nehéz mérleget vonni, hogy az Amerika az első (America first) stratégia milyen eredményeket ért el valójában, hol húzódik a határ a washingtoni vezetés hurráoptimista bejelentései, valamint a globális szereplők vámfenyegetések miatt bedobott üres ígéretei. Illetve az is nehezen behatárolható, hogy melyek azok a fejlesztések, amelyeket még az előző, Joe Biden elnöksége alatt kezdtek meg, csak Trump kedvéért újracsomagolták azokat, mintha új beruházások lennének.
Az elnök kommunikációjában egy erős kettősség látszik: Trump imázsának része, hogy politikán kívülről érkező vezetőként definiálja magát, aki profi üzletemberként köt nemzetközi megállapodásokat, de eközben igazi politikusként a választóknak is elérhető eredményeket próbál eladni.
A Fehér Ház közlései szerint külső gazdasági szereplők több mint 5 ezer milliárd dollárnyi hazai beruházási és amerikai termék vásárlási vállalásról beszél, ami – bár ennek összegzése elég ingoványos módszer – a 2025-ös amerikai GDP nagyjából 18 százalékának felel meg.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Mi igaz a hangzatos, több ezer milliárd dolláros ígéretekből?
- Hol kell keresni a piacon a beígért beruházásokat, mi látszik a tőzsdéken?
- Mikor és milyen hatások jelentkezhetnek, amikre figyelni kell?
