Teljesen vakon vagyunk, hol vannak Trump nagy üzletei – így kell kiigazodni a befektetéseknél

Az amerikai „beruházási láz” most egyszerre politikai üzenet és piaci sztori: Washington óriási összegeket kommunikál, miközben a közgazdászoknak és befektetőknek azt kell megfejteniük, ebből mennyi a tényleges tőkebeáramlás, és mennyi csak ígéret, import- vagy beszerzési vállalás. Ebben a cikkben több szempontból is megvizsgáljuk, hogy hol és mikor keresni az „Amerika az első” befektetési hullám hatásait.

Donald Trump második elnökségének egyik legfontosabb ígérete és programja, hogy hazahozzák az amerikai cégek befektetéseit, míg rábírják a külföldi szereplőket, hogy az Egyesült Államokban hajtsák végre beruházásaikat. Azonban egy évvel azután, hogy visszatért a Fehér Házba, nagyon nehéz mérleget vonni, hogy az Amerika az első (America first) stratégia milyen eredményeket ért el valójában, hol húzódik a határ a washingtoni vezetés hurráoptimista bejelentései, valamint a globális szereplők vámfenyegetések miatt bedobott üres ígéretei. Illetve az is nehezen behatárolható, hogy melyek azok a fejlesztések, amelyeket még az előző, Joe Biden elnöksége alatt kezdtek meg, csak Trump kedvéért újracsomagolták azokat, mintha új beruházások lennének.

Az elnök kommunikációjában egy erős kettősség látszik: Trump imázsának része, hogy politikán kívülről érkező vezetőként definiálja magát, aki profi üzletemberként köt nemzetközi megállapodásokat, de eközben igazi politikusként a választóknak is elérhető eredményeket próbál eladni.

A Fehér Ház közlései szerint külső gazdasági szereplők több mint 5 ezer milliárd dollárnyi hazai beruházási és amerikai termék vásárlási vállalásról beszél, ami – bár ennek összegzése elég ingoványos módszer – a 2025-ös amerikai GDP nagyjából 18 százalékának felel meg.