Államcsőd fenyegeti a földi paradicsomot, teljesen bedőlhet vele az eszköz, ami eddig még soha

Idén áprilisban a Maldív-szigetek nem csak a saját makrogazdasági stabilitását állítja óriási kihívás elé, hanem a globális iszlám pénzügyi piac reputációján is nagy sebet ejthet egy technikai államcsőddel. Kevesebb mint két hónap múlva az országnak 500 millió dollárt kell visszafizetnie egy 2021-ben kibocsátott szuverén adóssága lejáratakor.

Öt éve az adósságkibocsátás oka elsősorban a koronavírus-járvány miatti utazási korlátozások kiváltotta fiskális válság volt. Az ország GDP-jének mintegy 30 %-át közvetlenül az idegenforgalom tette ki és teszi ki most is, míg a kapcsolt szolgáltatásokkal közvetve 55 százalék a turizmus súlya a gazdaságban. A lezárások miatt 2021-ben jelentősen visszaestek az állami bevételek, míg az egészségügyi kiadások a járvány miatt megugrottak.

A pandémia okozta problémák pedig most tavasszal lépnek új szintre: az 500 millió dolláros lejárat mellett az ugyanígy áprilisban lejáró, 100 millió dolláros Abu Dhabi Fund-hitellel együtt a kötelezettségállomány elérheti a 625 millió dollárt.

Az összeg több mint háromszorosa az ország 2025 végén rendelkezésre álló, 197 millió dollárnyi felhasználható devizatartalékának.

Az arány önmagában jelzi a likviditási feszültséget: a rövid távon esedékes külső kötelezettségek jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló dollárforrásokat.

A kockázati képet még borúsabbá teszi, hogy 2026 egészében a külső adósságtörlesztések várhatóan meghaladják az 1 milliárd dollárt, ami a GDP több mint 11 százalékának felel meg. A Maldív-szigetek költségvetéséhez csatolt fiskális kockázati jelentés szerint az állam adósságportfóliójánál a legnagyobb kihívást a refinanszírozási kockázat jelenti:

azaz nem feltétlenül az, hogy az ország fizetésképtelen, hanem hogy a lejáró tételeket csak magas költséggel vagy kedvezőtlen feltételekkel tudja megújítani.

A garantált adósság – főként állami tulajdonú vállalatok hitelei – 2025 májusában 20,9 milliárd maldív rúfia, azaz mintegy 1,3 milliárd dollár volt, amelynek közel 96 százaléka devizában denominált, ami a tartalékokra nehezedő nyomást tovább fokozza.

A pénzügyi pestisjárvány, amit elkerülne az egész iszlám világ

Hogy az önmagukon túlmutató kockázatokat megértsük, fontos látni, hogyan is adósodik el a Maldív-szigetek, amely nem hagyományos államkötvények kibocsátásával finanszírozza magát. A már említett szukuk az iszlám pénzügyi világ sajátos, saría-kompatibilis finanszírozási eszközei. Ezek funkcionálisan a kötvényekhez hasonlítanak, de jogilag nem kamatot, vagy hozamot fizetnek rájuk, mivel az iszlám tiltja kamatszedést, uzsorának minősítve azt. A kiskapu az, hogy a befektetők nem adósságkövetelést szereznek maguknak, hanem egy konkrét állami eszközben vagy projektben kapnak részesedést a pénzükért, amely bevételt termel a számukra. A konstrukció lényege, hogy a kibocsátó létrehoz egy speciális célú társaságot, amely a befektetők pénzéből megvásárol egy eszközt, majd azt bérbe adja az eredeti tulajdonosnak, ez esetben a Maldív-szigetek államigazgatásának.

A bérleti díj így kiváltja a hozamot, míg a lejáratkor az eszközt visszavásárolják, és ebből fizetik ki a tőkét.

A Maldív-szigetek 2021-ben a Kajmán-szigeteken alapította meg a Maldives Sukuk Issuance Limited nevű különleges célú vállalkozást (SPV), és az elzálogosított eszköz alapjául a 140 millió dolláros maléi Dharumavantha kórház szolgált. A SPV 500 millió dollár értékben bocsátott ki szukuk-tanúsítványokat három részletben; a szeptemberi szeletre (trenchre) háromszoros túljegyzés volt: a 9,875 százalékos éves profitráta tükrözte az ország akkori kockázati profilját. A futamidő során az állam mintegy 250 millió dollárt fizet ki hozamként – a névérték felét – mielőtt 2026 áprilisában visszavásárolja az eszközt és rendezi az 500 milliós tőkét.

A globális kontextusban a maldív szukuk különös figyelmet kap, mert szuverén kibocsátó még soha nem esett késedelembe ilyen eszközzel – ami technikailag fizetésképtelenséget, vagyis államcsődöt jelentene. A 21. században kibocsátott 22 794 iszlám kötvény közül mindössze 62 ment csődbe, és valamennyi vállalati kibocsátó volt.

Egy esetleges maldív fizetésképtelenség tehát precedenst teremtene, amit mindeddig az iszlám világban kerültek, mint a pestist: 2018-ban az Öböl-államok inkább egy gigantikus pénzügyi mentőcsomagot biztosítottak Bahreinnek, mintsem hogy az első szuverén szukukcsőd bekövetkezzen.

Jogilag ugyan a szukuk-tulajdonosoknak elméletben követelésük lehet a mögöttes eszközre – jelen esetben a kórházra –, de a szuverén restrukturálás területe „átláthatatlan és kevéssé tesztelt”. Leginkább ezt nem akarja most sem a piac, sem az iszlám péznügyi rendszer kipróbálmi, így a befektetők a bahreini példa alapján is inkább a politikai és kétoldalú finanszírozási támogatás valószínűségét árazzák, mintsem az eszközérvényesítés realitását.

Messze van még a csőd

A Maldív-szigetek 2026-os költségvetési terveiben is megjelenik az az optimizmus, hogy az iszlám világnak fontos annyira a szukukrendszer stabilitása, hogy beszálljanak az adósságok rendezésébe. A büdzsé szerint a kormány 450 millió dollárt kíván külföldi forrásból bevonni, ebből 300 milliót kétoldalú költségvetési támogatásként. Emellett 272 millió dollárt tervez lehívni egy nemzeti tartalékalapból, a Sovereign Development Fundból (SDF), viszont itt egyelőre hiányoznak a források, a mérleg csak 126 millió dolláron áll.

A főproblémát az jelenti, hogy a turizmus ugyan helyreállt a koronavírus-járvány után, azonban a szektor bővülése nem tud lépést tartani az adósságszolgálat költségének emelkedésével.

A pénzügyminiszter, Moosa Zameer januári parlamenti meghallgatásán azt állította: 350 millió dollárt refinanszíroznának, 150 milliót pedig az SDF-ből fizetnének ki. Az Abu Dhabi Fund 100 milliós kölcsönének átütemezését az Egyesült Arab Emírségek megerősítette. A részletek azonban – a főszámvevő közlése szerint – üzletileg érzékeny, a piacokat befolyásoló információnak minősülnek, ezért nem nyilvánosak.

A rövid távú forgatókönyvek három csoportra oszthatók, ebből az első a sikeres refinanszírozás: a kormány kétoldalú vagy multilaterális forrásból – például Katar, Kína, esetleg nemzetközi pénzügyi intézmények – bevonja a szükséges összeget, és az SDF részleges felhasználásával teljesíti az áprilisi kötelezettséget.

A második forgatókönyv a drága piaci finanszírozás: a Cargill Financial Services International 300 millió dolláros hiteléről folynak tárgyalások, a sajtóban 14–15 százalékos kamatszintről szóló értesülésekkel. Az előző maldív kormány még 7,15 százalékon vett fel 100 millió dollárt a Cargilltől. A fő probléma, hogy egy kétszámjegyű kamatozású hitel rövid távon megoldhatja az áprilisi kifizetést, de középtávon növeli az adósságszolgálati terhet, és tovább rontja az adósságfenntarthatósági mutatókat.

A harmadik lehetőség a tartalékok drasztikus felhasználása: ha a külső forrásbevonás meghiúsul, az ország a devizatartalékok és az SDF jelentős részének felélésével is elkerülheti a formális csődöt.

Ebben az esetben azonban a dollárhiány erősödése, a párhuzamos devizapiac árfolyamának emelkedése és az importköltségek növekedése rövid távú gazdasági sokkot okozhat.

A fizetésképtelenség elkerülése így nemhogy nem jelentene automatikusan stabilizációt, hanem inkább a hólabdahatás miatt még mélyebb válsággá alakulhatna.

Pedig a probléma már most is strukturális: a költségvetési hiány finanszírozása ismétlődően adósságnöveléssel történt. A 2021-es szukuk részben egy 2017-ben kibocsátott 250 millió dolláros kötvény kiváltását szolgálták. Tehát a spirál már elindult az egyre drágább és drágább adósságfinanszírozás felé, miközben folyamatosan a csőd elől menekülnek.

A piac jelenlegi, 95–96 centes árfolyama arra utal, hogy a befektetők többsége valamilyen formában számít a teljesítésre. A kérdés inkább az, milyen forrásból és milyen költséggel történik meg. Egy sikeres áprilisi kifizetés rövid távon megerősítené a bizalmat, és elodázná a szukuk-bedőlés történelmi precedensét. Ugyanakkor az 1 milliárd dollárt meghaladó 2026-os külső törlesztési igény és a magas devizakitettség azt jelzi: az áprilisi határidő csak az első teszt egy hosszabb adósságmenedzsment-folyamatban.

