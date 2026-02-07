Bekopogtatott a tavasz Magyarországon, de ez hamarosan megváltozik

Szombat hajnalban csak az északi tájakon, valamint a déli és délkeleti megyékben alakult ki gyenge fagy. Napközben országszerte enyhe marad az idő, a hőmérséklet a legtöbb helyen 6 és 12 Celsius-fok között alakul. Kivételt az északkeleti térségek jelentenek, ahol ennél hűvösebb lehet. A meteorológiai előrejelzések alapján a télies hideg továbbra sem érkezik meg. A következő napokban néhány fokos lehűlés várható a magasabb légrétegekben, de a jövő hét második felében ismét enyhébb levegő áramlik hazánk fölé. Fontos, hogy ez átmeneti állapot lehet, később újra számíthatunk hidegebb időszakra.

A jövő heti csapadék tekintetében változatos időjárási helyzet rajzolódik ki. Hétfőn és kedden szórványosan, szerdán pedig már többfelé valószínű csapadék. Kedden az Északi-középhegység térségében havas esőre, esetleg havazásra is van esély. Szerdán már szélesebb körben lesz szükség esőkabátra, miközben az északkeleti országrészben a nap első felében még havazás, havas eső is előfordulhat. Csütörtökön eleinte

helyenként alakulhat ki eső, majd a délutáni órákban délnyugat felől egy nagyobb kiterjedésű csapadékzóna éri el az országot, amely pénteken kelet felé vonul tovább.

A hőmérséklet kedden mérsékelten visszaesik, szerdán azonban – az északi és északkeleti területek kivételével – sokfelé 10 fok fölé emelkednek a maximumok. Az éjszakai órákban nagyobb területen alakulhat ki gyenge fagy, de lesznek fagymentes körzetek is az országban.

