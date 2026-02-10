Megszólalt Magyarországról a hitelminősítő: a közelgő választások miatt különösen magas az adósságkockázat

A hitelminősítő előrejelzése szerint a térség GDP-növekedése idén mérsékelten, átlagosan 2,4 százalékra gyorsul a 2025-re várt 2,2 százalékról. A fellendülést az ellenálló lakossági fogyasztás, a javuló külső kereslet – beleértve a német piacot is –, valamint az uniós transzferek által ösztönzött, élénkülő beruházások hajtják majd.

Ezek a beáramló források várhatóan érdemben segítik a régiót a mérsékelt folyó fizetési mérleg-hiányok finanszírozásában is majd. Az uniós pénzügyi támogatások – amelyek jelentősek és nem járnak új adósság keletkezésével – egyértelműen megkülönböztetik a közép- és kelet-európai országokat az alacsonyabb minősítésű, közepes jövedelmű feltörekvő piacoktól, amelyek nem részesülnek hasonló támogatásban.

A térség legtöbb országa szolgáltatási többletet ér el a világ többi részével szemben, gazdaságaik nyitottsága pedig hozzájárult a gyors jövedelmi felzárkózáshoz. 2026-ban Lengyelország egy főre jutó GDP-je várhatóan meghaladja a 30 ezer dollárt, ami az 1994-es szint tízszerese. Ez azt jelenti, hogy az átlagos lengyel jövedelmek már csak mintegy 8 százalékkal maradnak el a portugál szinttől. Szlovénia, Csehország és Litvánia egy főre jutó GDP-je pedig már most is meghaladja a portugál értéket.

Bár a gazdasági felzárkózás terén számos kelet-közép-európai ország komoly sikereket ért el az elmúlt évtizedekben, a jelenlegi bizonytalan világgazdasági és geopolitikai környezet felerősítette azokat a kockázatokat, amik az államok adósbesorolását veszélyeztethetik.

1. Növekvő geopolitikai feszültségek

Az S&P elemzői szerint a térség geopolitikai kilátásai továbbra is bizonytalanok, főként mivel Közép- és Kelet-Európa földrajzi közelsége miatt aránytalanul nagy mértékben érintett az orosz–ukrán konfliktus hatásaiban. Az amerikai adminisztráció NATO-val kapcsolatos álláspontja körüli aggodalmak – amit az Európai Unió és az Egyesült Államok grönlandi vitája is jelez – várhatóan gyengítik az üzleti bizalmat, és tartós költségvetési nyomást okoznak.

A hitelminősítő alapforgatókönyve szerint a konfliktus 2026-ban is folytatódik, és továbbra is Ukrajna területére korlátozódik. Az EU várhatóan kitart Ukrajna védelmének támogatása mellett. Ugyanakkor az európai belpolitikai változások vagy egy erősebb amerikai egyoldalú külpolitika arra ösztönözheti Oroszországot, hogy fokozza hibrid támadásait. Ez növelheti az orosz és a NATO-erők közvetlen összecsapásának kockázatát, különösen a közép- és kelet-európai tagállamok esetében.

Egy esetleges orosz–ukrán tűzszünet kedvező fordulatot hozhatna a térség gazdaságai számára: alacsonyabb földgázárak, magasabb ukrán export, újjáépítési bevételek és erősebb külföldi működőtőke-beáramlás révén. A pozitív hatás mértéke azonban nagyban függne a békemegállapodások stabilitásától. Ha a regionális biztonsági helyzet törékeny marad, a védelmi kiadások várhatóan tartósan magas szinten maradnak. Tavaly a közép- és kelet-európai országok átlagos védelmi kiadása a GDP mintegy 3 százalékát tette ki.

2. Globális protekcionizmus és a német növekedés lassulása

A térség gazdaságainak közvetlen kereskedelmi kitettsége az Egyesült Államok felé mérsékelt, ugyanakkor Németországon és Olaszországon keresztül jelentős közvetett kitettséggel rendelkeznek. A közép- és kelet-európai gazdaságok erősen nyitottak – az export a GDP átlagosan mintegy 65 százalékát adja –, feldolgozóipar-központúak, és szorosan beépültek a német beszállítói láncokba.

Az S&P szerint Németország expanzív költségvetési politikája 2026-ban 1,1 százalékra, 2027-ben pedig 1,6 százalékra emelheti a GDP-növekedést a hároméves stagnálást követően. A fiskális élénkítés gyenge végrehajtása azonban szinte biztosan fékezni fogja a német ciklikus fellendülést.

MindEz negatívan hathat a közép- és kelet-európai térség befektetői hangulatára, beruházásaira és növekedésére is.



3. Az uniós források lassabb felhasználása

A reformok végrehajtásának elmaradása vagy lassúsága megakadályozhatja, hogy a térség országai teljes mértékben lehívják a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásait azok lejárata előtt. 2026 januárjáig a közép- és kelet-európai országok a számukra elérhető összegeknek kevesebb mint a felét kapták meg, miközben a kifizetési kérelmek benyújtásának határideje idén szeptember.

A többéves pénzügyi keretből (Multiannual Financial Framework, MFF) érkező uniós források ugyanakkor részben ellensúlyozhatják az esetleges RRF-veszteségeket.

Ezek a forrásbeáramlások évente a GDP 2–3 százalékának megfelelő összeget jelentenek a térség gazdaságai számára, így kulcsfontosságúak a hosszú távú növekedés szempontjából.

A régió országai várhatóan profitálnak az EU Biztonsági Akció Európáért programjából is, amely kedvezményes hiteleket kínál a védelmi képességek fejlesztésére.

4. Lassabb költségvetési konszolidáció a politikai polarizáció miatt

A költségvetési kockázatok valamennyi közép- és kelet-európai ország esetében a kedvezőtlen forgatókönyvek központi elemét jelentik. A hitelminősítő alapfeltevése szerint a pénzügyi piacok fegyelmező ereje, az uniós költségvetési szabályok és a várhatóan élénkülő GDP-növekedés középtávon támogatni fogja a fiskális konszolidációt, Románia, Magyarország és Szlovákia negatív hitelminősítési kilátása ugyanakkor azt jelzi, hogy

ezekben az országokban különösen magasak a költségvetési és adósságkockázatok.

Az S&P Global friss közép-kelet-európai széttagolt és polarizált politikai környezet tovább nehezítheti a költségvetési konszolidációt. A járvány és az orosz–ukrán háború következményei nyomán a közép- és kelet-európai társadalmak megosztottabbá váltak, és kevésbé támogatják a kiadáscsökkentéssel vagy adóemeléssel járó költségvetési kiigazításokat.

Ez gyakorlatilag minden érintett ország döntéshozóit arra késztette, hogy lazítsanak korábbi költségvetési céljaikon.

Az emelkedő fiskális kockázatok a magyar deficit-előrejelzésben is egyértelműen megmutatkoznak, a tavaly októberi 4 százalék helyett ugyanis most már 5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt vár 2026-ra az S&P stábja. Ez összhangban van a magyar kormány aktuális előrejelzésével.

Az államháztartási kiadások az elmúlt évtizedben a GDP 47 százalékára emelkedtek a régióban, és ezzel megközelítették az uniós átlagot (49 százalék). Az S&P közgazdászai szerint azonban ez nem kizárólag a magasabb védelmi kiadások következménye, mivel a szociális juttatásokra fordított, reál értelemben vett egy főre jutó kiadás 2019 óta Bulgáriában 51, Lengyelországban 34, Romániában 31, Szlovákiában 28, Lettországban 20, Litvániában pedig 14 százalékkal nőtt, miközben az uniós átlag mindössze 8 százalék volt. Ezzel párhuzamosan a költségvetési bevételek a GDP mintegy 35 százalékát teszik ki a térségben, ami jelentősen elmarad a 40,4 százalékos uniós átlagtól.

Az emelkedő kiadások és a bevételek alacsony szintje egyaránt arra utal, hogy a közép-kelet-európai országok jelenlegi költségvetési politikája nem tartható fenn hosszú távon.

Az S&P előrejelzései Magyarország főbb makrogazdasági mutatóira (százalék) Makrogazdasági mutató 2026 2027 Reál GDP-növekedés 2,5 2,8 Folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 1,0 1,2 GDP-arányos költségvetési hiány -5,0 -4,0 GDP-arányos államadósság 75,7 75,9 Átlagos infláció 4,0 3,3 Forrás: S&P Global, Portfolio

