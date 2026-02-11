Eljött az igazság pillanata: most kiderül, mennyire lehet bátor az MNB

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Csütörtök reggel publikálja a KSH a januári inflációs statisztikát, mely várhatóan több mint öt év után először mutat majd 3% alatti áremelkedési ütemet. Ez pedig nem csak önmagában nagy esemény, hanem a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának következő döntéseit is meghatározhatja. Amennyiben a várakozásoknak megfelelően kedvezően alakul az adat, az akár már február végén megnyithatja a kaput a 6,5%-os alapkamat csökkentésére, de az elemzők szerint legkésőbb márciusban lépni fog a jegybank.

Jön a januári adat

Általában kiemelt figyelem övezi a januári inflációs adatokat, hiszen az év eleji átárazások akár az egész éves pályát is nagyban befolyásolhatják. Az idei év azért speciális, mert a kormány több területen is beavatkozott az év elején az árakba:

Még tavaly több szektor képviselőivel (bankok, biztosítók, telekomcégek, gyógyszergyártók) megállapodott az NGM arról, hogy 2026 közepéig nem emelik az áraikat.

A kormány fél évvel elhalasztotta az üzemanyagok január elején esedékes jövedékiadó-emelését.

Az árrésstopokat már többször meghosszabbították, legutóbb február végéig.

Akár ide sorolható a januári extrém hideg miatt bejelentett rezsistop is, de az a korábbi gyakorlat szerint valószínűleg még nem a januári adatokban fog megjelenni.

Vagyis arra lehet számítani, hogy a szokásosnál alacsonyabb lehetett az év eleji átárazások mértéke idén januárban. Ez pedig

várhatóan újra 3% alá löki majd az év es alapú inflációt, amire öt éve, 2021 januárjában volt példa utoljára.

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint még ennél is nagyobbat eshetett az infláció, a szakemberek átlagosan 2,3%-os inflációra számítanak, ami 2020 májusa óta a legalacsonyabb lenne. Az előrejelzések viszonylag szűk sávban, 21, és 2,5 százalék között szóródnak.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2026. jan. 2026. dec. 2027. dec. 2026. átlag 2027. átlag Árokszállási Z. - Balog-Béki M. MBH Bank 2,2 4,1 2,5 3,5 3,5 Becsey Zsolt Unicredit Bank 2,4 4,0 4,2 3,1 4,2 Eppich Győző OTP Bank 2,3 3,7 3,4 - - Isépy Tamás Századvég Konjunktúrakutató 2,3 3,7 - 3,7 - Jobbágy Sándor Concorde 2,5 - - 3,8 - Németh Dávid K&H Bank 2,4 4,1 3,3 3,2 3,5 Palócz Éva Kopint-Tárki 2,5 4,5 2,8 3,7 3,3 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 2,4 4,9 3,5 3,8 4,2 Török Zoltán Raiffeisan Bank 2,1 4,5 2,6 3,3 3,6 Trippon Mariann CIB Bank 2,1 3,8 3,2 3,0 3,4 Varga Zoltán Equilor 2,3 4,8 3,5 3,2 3,5 Virovácz Péter ING Bank 2,0 4,9 3,4 3,3 4,3 konszenzus (medián) 2,3 4,1 3,4 3,3 3,5 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

A két igazán nagy meghatározó inflációt fékező tétel a háztartási energia és az üzemanyagok lehettek. Ez a két tétel együttesen önmagában 0,20-0,25 százalékponttal mérsékelhette a havi áremelkedés ütemét – hangsúlyozta Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. A szakember havi alapon mindösszesen 0,2 százalékos inflációra számít januárban, ami a tavalyi rendkívül magas bázissal találkozva az éves bázisú inflációs ráta drasztikus csökkenését hozhatja.

A forint elmúlt hónapokban mutatott meghatározó felértékelődése, illetve a szeptember óta tartó globális élelmiszer árcsökkenések kedvező hatást gyakorolnak a dezinflációs folyamatokra – emelte ki kommentárjában Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője. Kiemelte, hogy az árfolyamerősödés dezinflációs hatása nem azonnali, a fogyasztói árakba csak jelentős időbeli eltolódással épül be. Az importáló vállalatok január-februári átárazásainak mértékében jelentős szerepe van az adott évre vonatkozó árfolyamvárakozásoknak is.

Az erős bázishatás miatt még relatív magas havi átárazódás esetén is 3% alatt lehet a januári év/éves infláció index – emelte ki Jobbágy Sándor, a Concorde elemzője.

Mit lép erre a jegybank?

A most megjelenő inflációs adatot nem csak a szakértők, hanem a Monetáris Tanács tagjai is kiemelt figyelemmel követik. A jegybank december óta adatvezérelt üzemmódba állt át, amivel kicsit háttérbe szorult a magas kamatszint tartós fenntartása, helyette havonta hoznak döntést a beérkező adatok alapján. Az idei kamatkilátásokról a közelmúltban ebben a cikkünkben írtunk.

Ez pedig akár azt is jelentheti, hogy a bőven 3% alatti inflációs ráta még az árrésstopok okozta bizonytalanság mellett is

hamarosan megnyithatja az utat a 6,5%-os alapkamat csökkentésére.

Erre először február 24-én lesz majd lehetősége az MNB-nek, akkor ül ugyanis össze legközelebb a döntéshozó testület. Ha akkor még óvatosak lesznek, akkor is a szakemberek szerint legkorábban márciusban, a friss inflációs jelentés publikálásakor elkezdődhet a lazítás.

Jobbágy Sándor azt emelte ki, hogy az MNB az elmúlt hónapok kommunikációja után elsősorban a piaci szolgáltatások árszínvonalát figyelheti, hiszen decemberben is az okozott kellemetlen meglepetést. Szerinte kedvező adat esetén megerősödhetnek azok a piaci várakozások és pénzpiaci árazás, melyek szerint már az első negyedévben sor kerülhet a jegybanki alapkamat csökkentésére.

A jegybank legutóbbi hivatalos előrejelzése 2,2 százalékos januári rátával számolt, de a decemberi meglepetést figyelembe véve azt gondolom, hogy egy 2,0–2,5 százalék közötti inflációs rátára azt mondhatná a Monetáris Tanács, hogy ez nagyjából megfelelt a várakozásoknak, nincs komoly meglepetés.

Ez pedig megnyithatja az utat a februári kamatcsökkentés előtt

- emelte ki Virovácz Péter.

A szokásosnál is fontosabb a januári inflációs adat, mert eldöntheti, hogy a jegybank már februárban elkezdi-e a kamatcsökkentéseket, vagy erre még várni kell legalább márciusig – értett egyet a fentiekkel Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzője.

Amennyiben a januári átárazás nem lesz erőteljes, az meghatározó lehet a következő időszak monetáris politikáját tekintve, így a forint árfolyamában is nagyobb kilengéseket okozhat az érkező adat – vélekedik Varga Zoltán, az Equilor elemzője.

Amennyiben a jegybank kommunikációjának megfelelően valóban megvárja az év eleji átárazásokat, akkor érdemes nem csak a januári inflációs adatot megvárnia. Sőt, a jegybaknak érdemes előre is tekintenie, ahol már több kockázati tényező is megjelenik – figyelmeztet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője.

