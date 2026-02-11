Eljött az igazság pillanata: most kiderül, mennyire lehet bátor az MNB

Jön a januári adat
Általában kiemelt figyelem övezi a januári inflációs adatokat, hiszen az év eleji átárazások akár az egész éves pályát is nagyban befolyásolhatják. Az idei év azért speciális, mert a kormány több területen is beavatkozott az év elején az árakba:
- Még tavaly több szektor képviselőivel (bankok, biztosítók, telekomcégek, gyógyszergyártók) megállapodott az NGM arról, hogy 2026 közepéig nem emelik az áraikat.
- A kormány fél évvel elhalasztotta az üzemanyagok január elején esedékes jövedékiadó-emelését.
- Az árrésstopokat már többször meghosszabbították, legutóbb február végéig.
- Akár ide sorolható a januári extrém hideg miatt bejelentett rezsistop is, de az a korábbi gyakorlat szerint valószínűleg még nem a januári adatokban fog megjelenni.
Vagyis arra lehet számítani, hogy a szokásosnál alacsonyabb lehetett az év eleji átárazások mértéke idén januárban. Ez pedig
várhatóan újra 3% alá löki majd az év es alapú inflációt, amire öt éve, 2021 januárjában volt példa utoljára.
A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint még ennél is nagyobbat eshetett az infláció, a szakemberek átlagosan 2,3%-os inflációra számítanak, ami 2020 májusa óta a legalacsonyabb lenne. Az előrejelzések viszonylag szűk sávban, 21, és 2,5 százalék között szóródnak.
|Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %)
|név
|intézmény
|2026. jan.
|2026. dec.
|2027. dec.
|2026. átlag
|2027. átlag
|Árokszállási Z. - Balog-Béki M.
|MBH Bank
|2,2
|4,1
|2,5
|3,5
|3,5
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|2,4
|4,0
|4,2
|3,1
|4,2
|Eppich Győző
|OTP Bank
|2,3
|3,7
|3,4
|-
|-
|Isépy Tamás
|Századvég Konjunktúrakutató
|2,3
|3,7
|-
|3,7
|-
|Jobbágy Sándor
|Concorde
|2,5
|-
|-
|3,8
|-
|Németh Dávid
|K&H Bank
|2,4
|4,1
|3,3
|3,2
|3,5
|Palócz Éva
|Kopint-Tárki
|2,5
|4,5
|2,8
|3,7
|3,3
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|2,4
|4,9
|3,5
|3,8
|4,2
|Török Zoltán
|Raiffeisan Bank
|2,1
|4,5
|2,6
|3,3
|3,6
|Trippon Mariann
|CIB Bank
|2,1
|3,8
|3,2
|3,0
|3,4
|Varga Zoltán
|Equilor
|2,3
|4,8
|3,5
|3,2
|3,5
|Virovácz Péter
|ING Bank
|2,0
|4,9
|3,4
|3,3
|4,3
|konszenzus (medián)
|2,3
|4,1
|3,4
|3,3
|3,5
|Forrás: Portfolio
|* fogyasztóiár-index
A két igazán nagy meghatározó inflációt fékező tétel a háztartási energia és az üzemanyagok lehettek. Ez a két tétel együttesen önmagában 0,20-0,25 százalékponttal mérsékelhette a havi áremelkedés ütemét – hangsúlyozta Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. A szakember havi alapon mindösszesen 0,2 százalékos inflációra számít januárban, ami a tavalyi rendkívül magas bázissal találkozva az éves bázisú inflációs ráta drasztikus csökkenését hozhatja.
A forint elmúlt hónapokban mutatott meghatározó felértékelődése, illetve a szeptember óta tartó globális élelmiszer árcsökkenések kedvező hatást gyakorolnak a dezinflációs folyamatokra – emelte ki kommentárjában Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője. Kiemelte, hogy az árfolyamerősödés dezinflációs hatása nem azonnali, a fogyasztói árakba csak jelentős időbeli eltolódással épül be. Az importáló vállalatok január-februári átárazásainak mértékében jelentős szerepe van az adott évre vonatkozó árfolyamvárakozásoknak is.
Az erős bázishatás miatt még relatív magas havi átárazódás esetén is 3% alatt lehet a januári év/éves infláció index – emelte ki Jobbágy Sándor, a Concorde elemzője.
Mit lép erre a jegybank?
A most megjelenő inflációs adatot nem csak a szakértők, hanem a Monetáris Tanács tagjai is kiemelt figyelemmel követik. A jegybank december óta adatvezérelt üzemmódba állt át, amivel kicsit háttérbe szorult a magas kamatszint tartós fenntartása, helyette havonta hoznak döntést a beérkező adatok alapján. Az idei kamatkilátásokról a közelmúltban ebben a cikkünkben írtunk.
Ez pedig akár azt is jelentheti, hogy a bőven 3% alatti inflációs ráta még az árrésstopok okozta bizonytalanság mellett is
hamarosan megnyithatja az utat a 6,5%-os alapkamat csökkentésére.
Erre először február 24-én lesz majd lehetősége az MNB-nek, akkor ül ugyanis össze legközelebb a döntéshozó testület. Ha akkor még óvatosak lesznek, akkor is a szakemberek szerint legkorábban márciusban, a friss inflációs jelentés publikálásakor elkezdődhet a lazítás.
Jobbágy Sándor azt emelte ki, hogy az MNB az elmúlt hónapok kommunikációja után elsősorban a piaci szolgáltatások árszínvonalát figyelheti, hiszen decemberben is az okozott kellemetlen meglepetést. Szerinte kedvező adat esetén megerősödhetnek azok a piaci várakozások és pénzpiaci árazás, melyek szerint már az első negyedévben sor kerülhet a jegybanki alapkamat csökkentésére.
A jegybank legutóbbi hivatalos előrejelzése 2,2 százalékos januári rátával számolt, de a decemberi meglepetést figyelembe véve azt gondolom, hogy egy 2,0–2,5 százalék közötti inflációs rátára azt mondhatná a Monetáris Tanács, hogy ez nagyjából megfelelt a várakozásoknak, nincs komoly meglepetés.
Ez pedig megnyithatja az utat a februári kamatcsökkentés előtt
- emelte ki Virovácz Péter.
A szokásosnál is fontosabb a januári inflációs adat, mert eldöntheti, hogy a jegybank már februárban elkezdi-e a kamatcsökkentéseket, vagy erre még várni kell legalább márciusig – értett egyet a fentiekkel Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzője.
Amennyiben a januári átárazás nem lesz erőteljes, az meghatározó lehet a következő időszak monetáris politikáját tekintve, így a forint árfolyamában is nagyobb kilengéseket okozhat az érkező adat – vélekedik Varga Zoltán, az Equilor elemzője.
Amennyiben a jegybank kommunikációjának megfelelően valóban megvárja az év eleji átárazásokat, akkor érdemes nem csak a januári inflációs adatot megvárnia. Sőt, a jegybaknak érdemes előre is tekintenie, ahol már több kockázati tényező is megjelenik – figyelmeztet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője.
Címlapkép forrása: Shutterstock
