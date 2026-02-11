Megjött a bejelentés: összemegy a Medvesajt

Újabb zsugorodó termékekről közöltek adatot a hatóságnak a gyártók és forgalmazók, ezek között van most a Medve sajt több változata is, amely már nem lesz 200 gramm súlyú.
A Savencia F&D HU Zrt. által bejelentett és forgalmazott termékeknél több, azonos kategóriába tartozó sajt esetében is egységes méretcsökkentés történt. A Mackó natúr ömlesztett sajt korábbi 200 grammos kiszerelése 190 grammra mérséklődött, ami 5 százalékos visszaesést jelent. Ugyanilyen mértékben csökkent a Medve Óriás ömlesztett sajt család három változatának – a szalámis, a csípős paprikás és a natúr ízesítésnek – a tömege is.
Ebben a körben említhető a Sajtmester kockasajt is, amely a TE-DI Trade Kft. bejelentése szerint, szintén 200 grammról 190 grammra zsugorodott, ahogy a Sajtmester ömlesztett sajt is, amelynél a bejelentő, a gyártó és a forgalmazó is a Savencia F&D HU Zrt.
Gabonapehely
A száraz élelmiszerek között is akad példa jelentősebb visszalépésre. A Coop kukoricapehely sós esetében a CO-OP Hungary Zrt. által bejelentett változás szerint a korábbi 100 grammos csomagolás 75 grammra csökkent, ami már 25 százalékos méretvisszaesést jelent. A terméket a Szimita-Trade Kft. gyártja, míg a forgalmazó a CO-OP Hungary Zrt.
Szörpök
A Lidl Magyarország Bt. által bejelentett és forgalmazott Hazánk kincsei márkájú szörpök két ízesítésben érintettek: a levendula–citromfű és a szamóca–egres változatnál egyaránt 1 literről 0,7 literre csökkent a kiszerelés, ami 30 százalékos mérséklést jelent.
Mit mond a jogszabály?
Ezekről a termékekről azért áll rendelkezésre nyilvános információ, mert jogszabály írja elő a gyártók és a forgalmazók számára az ilyen változások bejelentését. A szabályozás azokra az előrecsomagolt árucikkekre vonatkozik, amelyeket
- 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be a piacra,
- és amelyeket jelenleg olyan üzletekben értékesítenek, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot.
Az üzleteknek emellett a vásárlókat is egyértelműen tájékoztatniuk kell a kisebb kiszerelésről, kivéve abban az esetben, ha az eredeti, nagyobb változat legalább fél éven át párhuzamosan elérhető marad.
A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis az, hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége akár csak néhány százalékkal csökken. Egy jelentősebb, például 20 százalékos méretcsökkentés azonban már tudatos üzleti döntés is lehet, és nem feltétlenül sorolható a trükközések közé. Ilyen esetekben a gyártók gyakran arra törekednek, hogy az árat egy olyan szinten tartsák, amelyet a vásárlók még elfogadhatónak tartanak.
Fontos ugyanakkor, hogy a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra az érintett termékek árait, így az egységárak alakulása nem követhető pontosan.
Elméletben előfordulhatna, hogy a kisebb kiszereléshez arányosan alacsonyabb ár társul, a gyakorlatban azonban a zsugorinfláció jellemzően nem erről szól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Leszedték a keresztvizet Ukrajna EU-s támogatásairól az uniós auditorok
Több más uniós tervnél is stop táblát mutatnak Brüsszelnek.
Váratlan trend robbant be: 100 százalékos adó sem állítaná meg a brit vásárlókat
Rengetegen kerestek rá a "spanyolországi ingatlanvásárlás" kifejezésre.
Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek - Ez csak egy dolgot jelenthet
Lviv térségében csapódtak be a Kinzsalok.
Megérkeztek a 2 millió forintos fizetések Magyarországra
Itt a friss Salary Guide.
Olyan történik a dollárral, amire közel két évtizede nem volt példa
Besétáltak a csapdába a longosok, most pedig jön a kivégzés.
Újabb csúszás jöhet a paksi atomprojektben - Hidegzuhanyként jött a Roszatom bejelentése
A kivitelezési terveket is érintheti.
Ennek nem fognak örülni a Fehér Házban: elkaszálták Trump vendettáját a "hazaárulók" ellen
Az elnök a halálbüntetést emlegette korábban.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Az egyik legdrágább hiba megtakarításnál, ami miatt 30%-kal többet fizetsz
Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjas éveikre gyűjtve a lehető legbiztonságosabb befektetési stratégiát kell választaniuk. A matematika azonban azt mutatja: ez a döntés akár 30 százalékkal
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.