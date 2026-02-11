  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: összemegy a Medvesajt
Megjött a bejelentés: összemegy a Medvesajt

Újabb termékek mennek össze a magyar boltokban, többek között az ikonikus Medve kenhető sajtok, néhány szörp és egy gabonapehely.
Újabb zsugorodó termékekről közöltek adatot a hatóságnak a gyártók és forgalmazók, ezek között van most a Medve sajt több változata is, amely már nem lesz 200 gramm súlyú.

A Savencia F&D HU Zrt. által bejelentett és forgalmazott termékeknél több, azonos kategóriába tartozó sajt esetében is egységes méretcsökkentés történt. A Mackó natúr ömlesztett sajt korábbi 200 grammos kiszerelése 190 grammra mérséklődött, ami 5 százalékos visszaesést jelent. Ugyanilyen mértékben csökkent a Medve Óriás ömlesztett sajt család három változatának – a szalámis, a csípős paprikás és a natúr ízesítésnek – a tömege is.

Ebben a körben említhető a Sajtmester kockasajt is, amely a TE-DI Trade Kft. bejelentése szerint, szintén 200 grammról 190 grammra zsugorodott, ahogy a Sajtmester ömlesztett sajt is, amelynél a bejelentő, a gyártó és a forgalmazó is a Savencia F&D HU Zrt.

Gabonapehely

A száraz élelmiszerek között is akad példa jelentősebb visszalépésre. A Coop kukoricapehely sós esetében a CO-OP Hungary Zrt. által bejelentett változás szerint a korábbi 100 grammos csomagolás 75 grammra csökkent, ami már 25 százalékos méretvisszaesést jelent. A terméket a Szimita-Trade Kft. gyártja, míg a forgalmazó a CO-OP Hungary Zrt.

Szörpök

A Lidl Magyarország Bt. által bejelentett és forgalmazott Hazánk kincsei márkájú szörpök két ízesítésben érintettek: a levendula–citromfű és a szamóca–egres változatnál egyaránt 1 literről 0,7 literre csökkent a kiszerelés, ami 30 százalékos mérséklést jelent.

Mit mond a jogszabály?

Ezekről a termékekről azért áll rendelkezésre nyilvános információ, mert jogszabály írja elő a gyártók és a forgalmazók számára az ilyen változások bejelentését. A szabályozás azokra az előrecsomagolt árucikkekre vonatkozik, amelyeket

  • 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be a piacra,
  • és amelyeket jelenleg olyan üzletekben értékesítenek, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot.

Az üzleteknek emellett a vásárlókat is egyértelműen tájékoztatniuk kell a kisebb kiszerelésről, kivéve abban az esetben, ha az eredeti, nagyobb változat legalább fél éven át párhuzamosan elérhető marad.

A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis az, hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége akár csak néhány százalékkal csökken. Egy jelentősebb, például 20 százalékos méretcsökkentés azonban már tudatos üzleti döntés is lehet, és nem feltétlenül sorolható a trükközések közé. Ilyen esetekben a gyártók gyakran arra törekednek, hogy az árat egy olyan szinten tartsák, amelyet a vásárlók még elfogadhatónak tartanak.

Fontos ugyanakkor, hogy a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra az érintett termékek árait, így az egységárak alakulása nem követhető pontosan.

Elméletben előfordulhatna, hogy a kisebb kiszereléshez arányosan alacsonyabb ár társul, a gyakorlatban azonban a zsugorinfláció jellemzően nem erről szól.

