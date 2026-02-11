  • Megjelenítés
Új bejelentésekkel készül a kormány
Gazdaság

Új bejelentésekkel készül a kormány

Portfolio
Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy csütörtökön 10-től Kormányinfó lesz. Az eseményen várhatóan az aktuális témák mellett a szerdai kormányülés döntéseit fogják ismertetni.

A tájékoztatón szóba kerülhetnek

  • a háztartásoknak érkező jövedelemtranszferek (2 gyerekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény növelése, 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj első hete) és ezek hatásai
  • Orbán Viktor szombaton várható évértékelője
  • a kormányzat álláspontja a gödi akkumulátorgyárral kapcsolatos hírekről
  • a kínai külügyminiszterrel való tárgyalások eredményei és
  • a vendéglátóipar megsegítését célzó akcióterv.

Az eseményről élőben tudósítani fogunk.

