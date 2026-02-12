Bejelentették az új magyar űrstratégiát - Ötszörös megtérülést ígér az ágazat

A hagyományteremtőnek bélyegzett eseményen a tudományos és ipari szereplők, az egyetemek és a döntéshozók közösen rajzolták fel a magyar űripar következő évtizedének körvonalait. A rendezvény középpontjában
egy átfogó űrkutatási program bejelentése állt,
amely a Neumann János Programmal és Magyarország Űrstratégiájával együtt építkezik.
Új szelek fújnak
A rendezvényen lehetőség nyílt egy rövid interjúra Gulyás Balázzsal, a HUN-REN elnökével, akit az új űrstratégia irányairól és a hazai kutatási kultúrát érdemben átformáló „kutatói startup” modellről kérdeztük.
Új űrstratégia: misszióvezérelt, mérhető, szinergiára építő rendszer. A beszélgetés az újonnan bejelentett stratégia megismerésével kezdődött.
A kapcsolódó, 2023-ban meghirdetett Neumann János Program négy nagy stratégiai pillérre épül:
- digitalizáció és mesterséges intelligencia
- egészséges élet
- zöld átmenet
- biztonság
Az űrkutatás a „biztonság” stratégiai csoporton belül kapott helyet, a kiberbiztonság és más védelmi területek mellett - tette hozzá Gulyás Balázs, majd azt hangsúlyozta: az űrkutatás nem azonos a csillagászattal. Míg utóbbi a „deep space”, a távoli világok vizsgálata, addig az űrkutatás a Föld körüli térség – a „near space” – jelenségeivel foglalkozik, amelyek napi szinten hatnak az életünkre, az időjárás-előrejelzéstől a kommunikációs rendszerekig.
Ezért az űrkutatás ma már kifejezetten stratégiai kérdés
- emelte ki.
A feladatok elvégzésének intézményi alapját a kormánnyal kötött hatéves közfeladat-finanszírozási szerződés adja, amely összesen 523 milliárd forintot biztosít a HUN-REN részére a teljes tudományos portfólió finanszírozására. Ennek mintegy kétharmadát a Neumann-programban kijelölt nagy célok mentén kell felhasználni, míg egyharmad a működés és az egyéb kutatási programok fedezetére szolgál.
A lényegi változás azonban nem csupán finanszírozási, hanem működési természetű. A korábbi modellben az intézetek viszonylag szabadon határozták meg kutatási irányaikat.
Az új rendszer misszióvezérelt megközelítést alkalmaz
- emelte ki.
A pályázati források egy részét konkrét, stratégiai célokhoz rendelik, és visszamérhetővé teszik a teljesítményt. A mérés többdimenziós: publikációs teljesítmény, idézettség, innovációs eredmények, szabadalmak és ipari hasznosulás egyaránt szerepelnek a mutatók között.
Kutatói startup-modell: a laborból az értékláncba. Az interjú másik hangsúlyos eleme a kutatói „startup” koncepció volt. Gulyás Balázs szerint a hazai tudományos kultúrában eddig kevéssé volt jelen az a gondolkodás, hogy egy felfedezés vagy fejlesztés miként illeszthető be közvetlenül az ipari értékláncba. A kutatások jelentős része követő jellegű volt, nem pedig úttörő - tette hozzá.
A rendszerhez teljes támogató infrastruktúrát építenek: képzés, mentorálás, szakértői háttér áll majd rendelkezésre a kutatók számára. A finanszírozói hátteret biztosítva tavaly megalapították az első technológiatranszfer céget, amely a kutatási eredmények piacra vitelét segíti. Idén két nagy tőkealapot is társítanak ehhez, amelyek közül az egyik klasszikus kockázati tőkealap.
A modell iránt a kutatók mintegy 10%-a mutat érdeklődést, ami megfelel a nemzetközi átlagnak.
Számszerűsítve ez több száz potenciális startupot jelenthet a hazai piacon
- emelte ki.
Ehhez azonban a szinergiák tudatos kiépítésére van szükség. A HUN-REN hálózatában 3400 fős kutatói közösség dolgozik, gyakran elaprózódott struktúrában. Az új stratégia első lépése ezért egy „mély megértés” kialakítása: pontosan felmérni, ki mit kutat, milyen eszközparkkal, milyen metodikával és milyen humán kapacitással rendelkezik. A cél egy olyan rendszer létrehozása, amelyben a különböző intézetek kutatásai összeilleszthetők, és együtt nagyobb hozzáadott értéket teremtenek - mutatott rá Gulyás Balázs.
Az űrstratégia tehát nem egy előre deklarált projekthalmaz, hanem egy "kapacitásfeltérképezésen" alapuló,
fél éven belül formát öltő koncepció.
"Első körben három hónapot adtunk magunknak a belső átvilágítás megkezdésére, majd egy átfogó, humán és műszaki kapacitásokat is feltérképező rendszer kidolgozása következik, amelyben Kapu Tibor kutatóűrhajós is szervesen részt vesz" - mondta Gulyás Balázs.
Kiaknázatlan aranybánya a fejünk felett
Szinte minden előadásban visszatérő motívum volt a big data és a mesterséges intelligencia szerepe. Az űripar hagyományosan adatintenzív terület - a műholdas mérésektől a napszél-modellekig -, de a hangsúly most egyértelműen a gépi tanuláson és az adatintegráción van. A több száz kilométeres magasságból származó szondás és műholdas képek földi - például drónos - felvételekkel történő fúziója új alkalmazásokat nyit meg, az illegális hulladéklerakók azonosításától a mezőgazdasági elemzésekig (talaj állapota).
Nem véletlen tehát, hogy amint azt megtudhattuk, a HUN-REN tervei között
önálló AI-kutatási részleg létrehozása is szerepel
Hol áll ma a magyar űripar? Jakab Roland, a HUN-REN 2024-ben kinevezett vezérigazgatója kiemelte, hogy már most is több mint 100 vállalkozás tartozik a magyar űriparhoz, az intézetükön belül pedig 23 kutatórészleg foglalkozik kisebb-nagyobb részben űripari témákkal, összesen mintegy 160 szakemberrel (közülük kb. 100 teljes állásban).
OECD-adatok szerint minden befektetett euró 5-6 euró megtérülést hozhat az űriparban, ami gazdaságfejlesztési szempontból is stratégiai ágazattá teszi
- tette hozzá előadásában. Ezt emelte ki Charles Simonyi (űrturista, üzletember) is, aki videóüzenetében azt mondta: "a jövő a tudásalapú gazdaságoké".
A délelőtt további részében a HUNOR program került a középpontba. A beszélgetésekben a projekt különböző szereplői - orvosok, szakértők, koordinátorok - egyaránt részt vettek, akik a 240 fős jelentkezői mezőnyből kiválasztott két kutatóűrhajós, Cserényi Gyula és Kapu Tibor felkészítésében működtek közre.
Űrhajóskiválasztás: pszichológia, G-terhelés, adatvezérelt szűrés. A fizikai terhelésvizsgálat része volt a MiG gépeken végrehajtott G-tolerancia teszt, valamint amerikai zéró gravitációs teszt repülések is. Ami viszont különösen figyelemre méltó volt, hogy a jelentkezők számottevő része nem orvosi, hanem pszichológiai okok miatt esett ki. Ez alapján az űrutazás legnagyobb kihívása nem feltétlenül a fizikai terhelés, hanem a mentális terhelhetőség. Dr. Nagy Klaudia Vivien (ESA által minősített űrorvos, Semmelweis Egyetem) kérdésünkre hangsúlyozta:
a pszichológiai szűrés során nem feltétlen a diagnosztizált mentális problémák voltak a döntőek, hanem olyan tényezők, mint az alkalmazkodás, a kooperáció vagy a bezártság kezelése.
A kiválasztási módszer egyébként az Európai Űrügynökség (ESA) standardjaira épült, a kiesési arány megfelelt a nemzetközi átlagnak - tette hozzá.
Napszél, geomágneses viharok és az áramhálózat. A konferencia egyik leginkább stratégiai jelentőségű témája a napszél és az űridőjárás volt. A jelentősebb geomágneses indukált áramok például képesek befolyásolni az elektromos és adatkommunikációs hálózatok működését.
Egy-egy nagyobb napvihar, amely kimutathatóan pár évszázadonként érkezik, akár hetekre megbéníthatja az áram- és kommunikációs rendszereket
- emelte ki Németh Zoltán, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet osztályvezetője.
A cél ezért nem pusztán a tudományos modellezés, hanem operatív szolgáltatások kialakítása a napszél-előrejelzésből. Az Európai Űrügynökség projektjeiben már vizsgálják az űripari adatok kereskedelmi alkalmazását például villamosenergia-szolgáltatók számára.
A napszél-fizikában pedig egyre nagyobb szerepet kapnak a szuperszámítógépes szimulációk, amelyek elméleti áttörésekhez vezettek.
Űrfüggők vagyunk
– mondta Dr. Lichtenberger János (kutatócsoportvezető, HUN-REN-ELTE Űrkutatócsoport) a panelbeszélgetésen. A modern infrastruktúra (GPS, internet) sérülékenysége miatt az űridőjárás ma már gazdasági és nemzetbiztonsági kérdés.
Új egyetemi és befektetői szemlélet. Az Óbudai Egyetem és az ELTE előadói kiemelték, hogy a felsőoktatási intézmények is struktúraváltás előtt állnak. Új, befektetői szemléletű váltás van, külön alapokkal az innovatív technológiák alkalmazására. Ráadásul azt is szemléletesen bemutatták, hogy rengeteg szakterület, tanszék kapcsolódik az űriparághoz
rengeteg a még kiaknázatlan szinergia.
Jövőkép: utánpótlás, EU, tudásalapú gazdaság. A nap végén, az eseményt záró panelbeszélgetés egyik visszatérő témája az utánpótlás volt: az űripari szakemberek sokszor a mérnöki és fizikus szakokról jönnek, azonban a jelentkezők száma csökken. De ez nem mindenhol probléma, sőt: Nigel Mason, HUN-REN Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadója kiemelte, hogy Indiában pont az ellenkezője látszik, rengetegen jelentkeznek (űr)mérnöki szakokra - ott megkapják a "megfelelő motivációt, jövőképet".
A nap végére egy dolog jól látszott: ha egy ország kimarad az űrversenyből, azzal lényegében saját gazdasági jövőjét rombolja.
Ezért az esemény üzenete egyértelmű volt:
az űripar nem futurisztikus hobbi, hanem gazdasági, biztonsági és technológiai alapinfrastruktúra.
Címlapkép forrása: DKP Visual Kft (HUN-REN Space Summit 2026)
